Сексуальное насилие в детстве, пиар на «черной передержке» и конфликт с Мией Бойко: певице MONA 29 лет
Певица MONA, известная как самая яркая артистка лейбла RAAVA Music и финалистка «Маски», 5 ноября отмечает свой 29-й день рождения. О творческом пути и личной жизни восходящей звезды читайте в материале «Радио 1».
Начало карьеры и путь к известностиMONA (настоящее имя Дарья Кустовская) родилась 5 ноября 1996 года в Ростове-на-Дону. Ее интерес к музыке был предопределён семьёй: мама работала радиоведущей, а отец занимался диджеингом. В 18 лет Дарья вместе с семьёй переехала в Швецию, где приняла участие в местном телевизионном шоу Swedish Idol и сумела пробиться в топ-20 участников.
Карьеру в музыке MONA начинала не как исполнительница, а как автор песен для других артистов. Она писала треки для многих известных исполнителей, включая Мот, Zivert, группу «Три дня дождя», Ольгу Бузову и даже Филиппа Киркорова. К сольной карьере её подтолкнул исполнитель Elman, уговоривший её присоединиться к лейблу RAAVA Music.
В 2022 году она выпустила свои дебютные синглы — «Я в ноль» и «Ну и че?». Но настоящий прорыв случился после выхода дуэтной песни с Elman «Чёрная любовь», клип на которую набрал сотни миллионов просмотров на YouTube.
Участие в шоу «Маска» и другие проектыВ 2025 году MONA приняла участие в шестом сезоне популярного шоу «Маска» на НТВ, где выступала в образе Далматина. Ей удалось дойти до финала и занять в конкурсе второе место, уступив лишь Александру Панайотову (Вождь).
Кроме того, в 2024 году она заняла третье место в «Аватар-шоу», где скрывалась под маской Аленушки. Осенью 2024 года MONA представила свой первый полноформатный альбом «Дневник памяти», который, по словам певицы, помог ей проработать эмоциональные травмы.
Личная жизньДарья Кустовская ранее не распространялась о своей личной жизни. Однако роман певицы с блогером Эльдаром Джараховым стал одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. За год отношений пара прошла путь от ярких ухаживаний до совместного быта, совмещая личную жизнь с творческим сотрудничеством.
История любви певицы и блогера началась с эффектных ухаживаний. Эльдар Джарахов подарил MONA 5001 гвоздику, а на фестивале VK Fest 2024 появился в футболке с ее изображением. Эти романтические жесты сразу привлекли внимание поклонников и СМИ. Отношения развивались стремительно — молодые люди начали появляться вместе на публике, давать совместные интервью и участвовать в развлекательных шоу.
Пара быстро превратилась в творческий тандем. Они записали совместный трек «Звони, когда захочешь», который стал своеобразным саундтреком их отношений. Вскоре пара объявила о совместной жизни. Переезд оказался непростым — вместе с MONA переехали ее 15 животных: змеи, ящерицы, лягушки и собаки.
«В семейной жизни всё хорошо. Он очень крутой мужчина, очень понимающий», — цитирует артистку издание Gazeta.ru.
Эльдар не скрывает серьезности своих намерений и называет MONA своей будущей женой. Однако сама певица относится к этому более сдержанно:
«Про свадьбу не знаем, мы пока не думали. Мы пока приглядываемся, присматриваемся. Принюхиваемся».
Откровения о домогательствах в детствеВ ноябре 2024 года в подкасте Эльдара Джарахова певица рассказала, что с 11 лет на протяжении пяти лет подвергалась домогательствам и сексуальному насилию со стороны одного из близких родственников. Пережитая травма оказала сильное влияние на её восприятие себя. MONA призналась, что в тот период она стала отрицать свою женственность, обрезала волосы и выщипала брови, пытаясь таким образом защититься. Как пояснила адвокат Юлия Вербицкая изданию news.ru, несмотря на тяжесть преступления, срок давности по данному делу составляет 15 лет и, соответственно, уже истек.
Конфликт с Мией БойкойMONA также оказывалась вовлечена в публичные разборки с коллегами по сцене. Наиболее заметным стал её конфликт с певицей Мией Бойкой. Как сообщали СМИ, молодые артистки неоднократно публично обменивались колкостями в адрес друг друга в социальных сетях. Комментируя этот конфликт, MONA отделалась лаконичной, но емкой фразой: «Просто не люблю, когда люди врут!». Подробности и причины их ссоры широко не освещались, но сам факт вражды стал достоянием общественности.
Скандал вокруг «черной передержки» для животных
Еще один публичный скандал, в который оказалась вовлечена MONA, был связан с темой защиты животных и обвинениями в использовании этой темы для пиара. Кустовскую и Джарахова, обвинили в том, что они используют историю со скандальной «черной передержкой» в городе Чехове для саморекламы.
Дело в том, что накануне скандала вскрылись ужасающие условия содержания животных в чеховской зоогостинице, и появились видео с издевательствами над питомцами и фотографии собак, живших в антисанитарии, со следами избиений.
«Мне видео прислала из зоогостиницы одна знакомая девочка. Я в нем увидела свою собаку, написала друзьям, чьи животные там также были на передержке. Мы всей компанией 4 сентября поехали забирать собак», — рассказывала MONA в интервью «МК».Певица отдала на три месяца двух собак: кабеля чихуахуа Бакса и девочку американскую булли Даки, так как у них были проблемы с туалетом. MONA платила за передержку с воспитанием по 3500 рублей в сутки, а сотрудница приюта должна была дрессировать собак. Но по факту оказалось всё совсем не так.
«Там в клетках было около 11 собак. Условия были ужасными: полы клеток были испачканы фекалиями, у многих животных наблюдался понос. Мы сразу начали звонить хозяевам. Карина сказала, что это единственный дом, что это все собаки, которые находятся на передержке. А потом случайным образом мы встретили соседку, которая сказала, что они купили второй дом, где содержатся остальные животные. Там картины были удручающие, и молчать о них уже было нельзя», — продолжала артистка.
Одна из недоброжелательниц обвинила звезду в том, что она плохая хозяйка и у нее животные распиханы по передержкам. Несмотря на обвинения, общественность все равно встала на сторону артистки.