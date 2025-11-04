Достижения.рф

Сексуальное насилие в детстве, пиар на «черной передержке» и конфликт с Мией Бойко: певице MONA 29 ​лет

Певица MONA (Фото: Telegram @MonaRaava)

Певица MONA, известная как самая яркая артистка лейбла RAAVA Music и финалистка «Маски», 5 ноября отмечает свой 29-й день рождения. О творческом пути и личной жизни восходящей звезды читайте в материале «Радио 1».




Начало карьеры и путь к известности

MONA (настоящее имя Дарья Кустовская) родилась 5 ноября 1996 года в Ростове-на-Дону. Ее интерес к музыке был предопределён семьёй: мама работала радиоведущей, а отец занимался диджеингом. В 18 лет Дарья вместе с семьёй переехала в Швецию, где приняла участие в местном телевизионном шоу Swedish Idol и сумела пробиться в топ-20 участников.

Карьеру в музыке MONA начинала не как исполнительница, а как автор песен для других артистов. Она писала треки для многих известных исполнителей, включая Мот, Zivert, группу «Три дня дождя», Ольгу Бузову и даже Филиппа Киркорова. К сольной карьере её подтолкнул исполнитель Elman, уговоривший её присоединиться к лейблу RAAVA Music.

В 2022 году она выпустила свои дебютные синглы — «Я в ноль» и «Ну и че?». Но настоящий прорыв случился после выхода дуэтной песни с Elman «Чёрная любовь», клип на которую набрал сотни миллионов просмотров на YouTube.

Участие в шоу «Маска» и другие проекты

Певица MONA (Фото: Telegram @MonaRaava)
В 2025 году MONA приняла участие в шестом сезоне популярного шоу «Маска» на НТВ, где выступала в образе Далматина. Ей удалось дойти до финала и занять в конкурсе второе место, уступив лишь Александру Панайотову (Вождь).

Кроме того, в 2024 году она заняла третье место в «Аватар-шоу», где скрывалась под маской Аленушки. Осенью 2024 года MONA представила свой первый полноформатный альбом «Дневник памяти», который, по словам певицы, помог ей проработать эмоциональные травмы.

Личная жизнь

Певица MONA (Фото: Telegram @MonaRaava)
Дарья Кустовская ранее не распространялась о своей личной жизни. Однако роман певицы с блогером Эльдаром Джараховым стал одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. За год отношений пара прошла путь от ярких ухаживаний до совместного быта, совмещая личную жизнь с творческим сотрудничеством.

История любви певицы и блогера началась с эффектных ухаживаний. Эльдар Джарахов подарил MONA 5001 гвоздику, а на фестивале VK Fest 2024 появился в футболке с ее изображением. Эти романтические жесты сразу привлекли внимание поклонников и СМИ. Отношения развивались стремительно — молодые люди начали появляться вместе на публике, давать совместные интервью и участвовать в развлекательных шоу.

Пара быстро превратилась в творческий тандем. Они записали совместный трек «Звони, когда захочешь», который стал своеобразным саундтреком их отношений. Вскоре пара объявила о совместной жизни. Переезд оказался непростым — вместе с MONA переехали ее 15 животных: змеи, ящерицы, лягушки и собаки.

«В семейной жизни всё хорошо. Он очень крутой мужчина, очень понимающий», — цитирует артистку издание Gazeta.ru.

Эльдар не скрывает серьезности своих намерений и называет MONA своей будущей женой. Однако сама певица относится к этому более сдержанно:

«Про свадьбу не знаем, мы пока не думали. Мы пока приглядываемся, присматриваемся. Принюхиваемся».

Откровения о домогательствах в детстве

Певица MONA (Фото: Telegram @MonaRaava)
В ноябре 2024 года в подкасте Эльдара Джарахова певица рассказала, что с 11 лет на протяжении пяти лет подвергалась домогательствам и сексуальному насилию со стороны одного из близких родственников. Пережитая травма оказала сильное влияние на её восприятие себя. MONA призналась, что в тот период она стала отрицать свою женственность, обрезала волосы и выщипала брови, пытаясь таким образом защититься. Как пояснила адвокат Юлия Вербицкая изданию news.ru, несмотря на тяжесть преступления, срок давности по данному делу составляет 15 лет и, соответственно, уже истек.

Конфликт с Мией Бойкой

MONA также оказывалась вовлечена в публичные разборки с коллегами по сцене. Наиболее заметным стал её конфликт с певицей Мией Бойкой. Как сообщали СМИ, молодые артистки неоднократно публично обменивались колкостями в адрес друг друга в социальных сетях. Комментируя этот конфликт, MONA отделалась лаконичной, но емкой фразой: «Просто не люблю, когда люди врут!». Подробности и причины их ссоры широко не освещались, но сам факт вражды стал достоянием общественности.

Скандал вокруг «черной передержки» для животных

Питомец приюта (Фото: Telegram @MonaRaava)

Еще один публичный скандал, в который оказалась вовлечена MONA, был связан с темой защиты животных и обвинениями в использовании этой темы для пиара. Кустовскую и Джарахова, обвинили в том, что они используют историю со скандальной «черной передержкой» в городе Чехове для саморекламы.

Дело в том, что накануне скандала вскрылись ужасающие условия содержания животных в чеховской зоогостинице, и появились видео с издевательствами над питомцами и фотографии собак, живших в антисанитарии, со следами избиений.

«Мне видео прислала из зоогостиницы одна знакомая девочка. Я в нем увидела свою собаку, написала друзьям, чьи животные там также были на передержке. Мы всей компанией 4 сентября поехали забирать собак», — рассказывала MONA в интервью «МК».
Певица отдала на три месяца двух собак: кабеля чихуахуа Бакса и девочку американскую булли Даки, так как у них были проблемы с туалетом. MONA платила за передержку с воспитанием по 3500 рублей в сутки, а сотрудница приюта должна была дрессировать собак. Но по факту оказалось всё совсем не так.

«Там в клетках было около 11 собак. Условия были ужасными: полы клеток были испачканы фекалиями, у многих животных наблюдался понос. Мы сразу начали звонить хозяевам. Карина сказала, что это единственный дом, что это все собаки, которые находятся на передержке. А потом случайным образом мы встретили соседку, которая сказала, что они купили второй дом, где содержатся остальные животные. Там картины были удручающие, и молчать о них уже было нельзя», — продолжала артистка.

Одна из недоброжелательниц обвинила звезду в том, что она плохая хозяйка и у нее животные распиханы по передержкам. Несмотря на обвинения, общественность все равно встала на сторону артистки.

