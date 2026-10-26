«Сектантка, с ней лучше не связываться»: сбила человека, вступила в брак с братом и 25 лет хранила молчание. Тайна Анны Большовой
В 14 лет она поступила в театральный лицей, в 19 окончила ГИТИС, а в 22 вышла на сцену «Ленкома». Казалось, удача сопутствовала ей с юности. Но за кулисами зрел семейный шторм: развод родителей, слухи, шокирующий брак и обвинение в смертельном ДТП. Сегодня Анне Большовой 50, актриса по-прежнему играет Кончиту в «Юноне и Авось» и не общается с матерью уже много лет. Как получилось, что артистка, которую страна полюбила за искренние и светлые образы, стала главной фигуранткой скандального семейного разбирательства нулевых? По какой причине режиссёры обходили её стороной? И что скрывается за историей о неожиданном союзе, который не даёт покоя до сих пор, расскажет «Радио 1».
«Не в силах сделать шаг за порог»: «Арлекин», ГИТИС и «Ленком»Анна Большова родилась 21 января 1976 года в Москве в семье физика-атомщика Леонида Большова и врача Натальи Михайловны. Бабушка по материнской линии служила в театре, так что творческая жилка передалась по наследству. Девочка росла разносторонней: пела, рисовала, каталась на горных лыжах, учила английский.
Но к подростковому возрасту стало ясно: её тянет на сцену. В 14 лет она поступила в театральный лицей «Арлекин», а потом узнала о наборе в ГИТИС на экспериментальный курс, где режиссёрская группа была взрослой, а актёры — совсем юными. В 1995 году окончила легендарный вуз (мастерская Бориса Голубовского) и сразу получила приглашение в Драмтеатр имени Гоголя. В 22 вышла на сцену «Ленкома» в «Мистификации», а ещё через год исполнила давнюю мечту — сыграла Кончиту в «Юноне и Авось» с Николаем Караченцовым.
«В детстве, когда знакомая музыка лилась из телевизора, я надолго замирала перед экраном. Уже в школьной форме, с портфелем в руках стояла на кухне, не в силах сделать шаг за порог, пока не отзвучат последние аккорды «Юноны и Авось», — приводит слова Анны «7 Дней».Внешне ситуация выглядела безоблачной. Но за этим благополучием уже вызревала семейная буря — и очень скоро Большовой предстояло окунуться в неё с головой.
Развод, мачеха и «секта»Анна была уже взрослой и служила в «Ленкоме», когда родители решили развестись. Отец полюбил другую женщину — биохимика Анну Канаеву. По словам актрисы, она давно не видела папу таким счастливым. Но вскоре поползли слухи один страшнее другого: говорили, что новая жена отца — глава секты «Долина солнца», известная под именем Асмита, что в общину сначала попала мать Анны, а потом духовная наставница увела у неё мужа. Тревогу забил супруг старшей сестры Анны — мужчина обратился в СМИ, чтобы защитить семью и сына от влияния духовного лидера. Началась настоящая информационная война.
«То, что дальше происходило, — это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах. И то, что истина абсолютно искажена, а источник псевдоинформации — твой родной человек, было очень болезненно», — говорила Анна.С тех пор артистка не общается с матерью.
«Что касается мамы — это не есть разрыв с моей стороны, это необщение с её стороны. Позиция «сами придут, приползут» для меня очень болезненная. И это длится почти 15 лет…» — цитирует актрису «КП».Мачеху же она называет «второй мамой» и говорит, что та «знает ответы на все вопросы».
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«Режиссёры и продюсеры говорили: «Да ну её, эту Большову! Она сектантка. Лучше с ней не связываться!» И у меня произошла определённая фильтрация отношений со многими людьми», — вспоминала «Кончита» в беседе с «7 Дней».Но даже в этой ситуации она не сломалась. Продолжала играть в «Ленкоме», снималась в сериалах, воспитывала сына.
«Я влюбилась в сводного брата»: признание «Кончиты»В 25 лет Анна вышла замуж за Антона Канаева — сына той самой мачехи от предыдущих отношений. Кровных связей между ними не было, но звучало это шокирующе. Они поженились, как только избраннику исполнилось 18. Юноша был на семь лет младше. Прожили вместе недолго.
«Официально развелись через четыре года, а отношения закончились через года три, наверное. Эта история оказалась для меня очень болезненной. Выяснилось, у него возникли новые отношения. Для меня это самое страшное было», — цитирует кинодиву «КП».Пара рассталась без скандалов, сумев сохранить тёплые дружеские отношения. Позже она вышла замуж второй раз — за художника Александра Макаренко. Познакомила их тоже мачеха: мужчина преподавал ей живопись.
«Он тоже уже был женат и разошёлся с супругой, очень много нашлось точек соприкосновения. Единомыслие крайне важно. Хотя Александр — полная моя противоположность — такой молчун, интроверт», — рассказывала она в интервью на телеканале «ТВ Центр».В 2008 году у них родился сын Даниил. Брак оказался непростым: сходились, расходились, разводились. Но в итоге сохранили хорошие отношения ради сына.
ДТП, которое едва не поставило крест на всём В 2022 году кинодива оказалась участницей смертельного ДТП в Калужской области. Машина ехала по неосвещённой просёлочной дороге со скоростью 5–10 километров в час. И вдруг сбоку под колёса упал человек. Женщина, оказавшаяся на дороге, была сильно пьяна — это подтвердила экспертиза. По словам местных жителей, пострадавшую высадил на проезжую часть сожитель, который её избивал.
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Анна сделала всё, что могла: вызвала полицию и скорую. Однако родственники погибшей подали в суд, возмутившись, что актриса не связалась с семьёй. Началось расследование, которое длилось несколько месяцев. В феврале 2023 года с Большовой сняли обвинения. Новым подозреваемым стал муж погибшей.