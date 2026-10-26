26 октября 2026, 13:05

Анна Большова (Фото: кадр из фильма «Вернись в Сорренто»)

В 14 лет она поступила в театральный лицей, в 19 окончила ГИТИС, а в 22 вышла на сцену «Ленкома». Казалось, удача сопутствовала ей с юности. Но за кулисами зрел семейный шторм: развод родителей, слухи, шокирующий брак и обвинение в смертельном ДТП. Сегодня Анне Большовой 50, актриса по-прежнему играет Кончиту в «Юноне и Авось» и не общается с матерью уже много лет. Как получилось, что артистка, которую страна полюбила за искренние и светлые образы, стала главной фигуранткой скандального семейного разбирательства нулевых? По какой причине режиссёры обходили её стороной? И что скрывается за историей о неожиданном союзе, который не даёт покоя до сих пор, расскажет «Радио 1».







«Не в силах сделать шаг за порог»: «Арлекин», ГИТИС и «Ленком»

«В детстве, когда знакомая музыка лилась из телевизора, я надолго замирала перед экраном. Уже в школьной форме, с портфелем в руках стояла на кухне, не в силах сделать шаг за порог, пока не отзвучат последние аккорды «Юноны и Авось», — приводит слова Анны «7 Дней».

Развод, мачеха и «секта»



Анна Большова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

«То, что дальше происходило, — это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах. И то, что истина абсолютно искажена, а источник псевдоинформации — твой родной человек, было очень болезненно», — говорила Анна.

«Что касается мамы — это не есть разрыв с моей стороны, это необщение с её стороны. Позиция «сами придут, приползут» для меня очень болезненная. И это длится почти 15 лет…» — цитирует актрису «КП».

«Сектантка! С ней лучше не связываться!»: как скандал ударил по карьере Большовой

«Режиссёры и продюсеры говорили: «Да ну её, эту Большову! Она сектантка. Лучше с ней не связываться!» И у меня произошла определённая фильтрация отношений со многими людьми», — вспоминала «Кончита» в беседе с «7 Дней».

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Анна Большова (Фото: кадр из фильма «Любовь и страхи Марии»)

«Официально развелись через четыре года, а отношения закончились через года три, наверное. Эта история оказалась для меня очень болезненной. Выяснилось, у него возникли новые отношения. Для меня это самое страшное было», — цитирует кинодиву «КП».

«Он тоже уже был женат и разошёлся с супругой, очень много нашлось точек соприкосновения. Единомыслие крайне важно. Хотя Александр — полная моя противоположность — такой молчун, интроверт», — рассказывала она в интервью на телеканале «ТВ Центр».



Анна Большова (Фото: кадр из фильма «Презумпция невиновности»)

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