21 сентября 2025, 15:36

Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/ Татьяна Воронцова)

Сегодня, 21 сентября, свой 49-й день рождения отмечает российская актриса театра и кино, кинопродюсер и сценарист Ольга Погодина. За свою жизнь она прошла через болезни, потери, финансовые трудности и профессиональные препятствия, но сумела не только выстоять, но и достичь впечатляющих высот в профессии, став одной из самых узнаваемых и уважаемых актрис российского кинематографа. Подробности жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Семья и ранние годы Начало карьеры Работа в кино Семейные трудности и отъезд в Болгарию Страшный диагноз Жестокий кастинг и унизительный «отбор»

Личная жизнь Ольги Погодиной Актриса сейчас



Семья и ранние годы

Начало карьеры

Ольга Погодина (Фото: Instagram*@ olga_pogodina_official)



Работа в кино

Ольга Погодина (Фото: скриншот д/с «Маргарита Назарова»)



Семейные трудности и отъезд в Болгарию

Страшный диагноз

Ольга Погодина (Фото: Instagram*@ olga_pogodina_official)



«Я мыла руки, как вдруг почувствовала резкую боль в одной, как будто сломала. Потом рука начала опухать. Запустить болезнь сложно, потому что сустав разрушается на глазах», — вспоминала артистка в эфире шоу «Судьба человека».

Жестокий кастинг и унизительный «отбор»



«Я думала, что пришла устраиваться в театр, а попала будто в притон. В кабинете он спокойно сказал: «Мой театр всегда начинается с этого дивана. Хватит ломаться, давай-ка быстро ко мне».

Личная жизнь Ольги Погодиной

Ольга Погодина и Алексей Пиманов (Фото: Instagram*@ olga_pogodina_official)



Актриса сейчас