Семейные долги, страшная болезнь и домогательства режиссера: Жизненные перипетии звезды «Моей Пречистенки» Ольги Погодиной
Сегодня, 21 сентября, свой 49-й день рождения отмечает российская актриса театра и кино, кинопродюсер и сценарист Ольга Погодина. За свою жизнь она прошла через болезни, потери, финансовые трудности и профессиональные препятствия, но сумела не только выстоять, но и достичь впечатляющих высот в профессии, став одной из самых узнаваемых и уважаемых актрис российского кинематографа. Подробности жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Семья и ранние годы
Ольга Станиславовна Погодина (при рождении Бобович) родилась 21 сентября 1976 года в Москве в интеллигентной семье. Её отец, Станислав Юрьевич, был государственным служащим и работал главным инженером завода в Люберцах. Мать, Лия Александровна Погодина, работала актрисой, но оставила сцену после рождения дочери.
С самого детства Ольга отличалась слабым здоровьем. Проблемы начались ещё в трёхмесячном возрасте, когда у девочки случилось воспаление лёгких. Из-за частых болезней она не могла регулярно посещать школу, и её образованием занималась мать, организовав домашнее обучение. Еще в школьные годы Ольга решила стать актрисой и пойти по стопам матери. При получении паспорта в 16 лет она сменила фамилию с Бобович на Погодину, посчитав её более благозвучной для сцены.
Начало карьеры
Погодина поступила в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, которое окончила в 1997 году. Однако учёба давалась нелегко — у неё не сложились отношения с художественным руководителем курса Мариной Пантелеевой, которая считала её профнепригодной и ежегодно пыталась отчислить.
На последнем курсе Пантелеева отказалась занимать Погодину в дипломных спектаклях. Это вынудило руководство училища пойти на беспрецедентный шаг — с «непокорной студенткой» стали репетировать проректор Пётр Попов и педагог Владимир Поглазов. Несмотря на все трудности, Ольга успешно окончила училище с красным дипломом.
Работа в кино
В 2000 году состоялся дебют Ольги Погодиной в кино — она сыграла эпизодическую роль в сериале «Маросейка, 12». За этим последовали роли в проектах «Салон красоты», «Тихие омуты» и «Линия защиты». Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 75 работ в кино, включая картины «Овидий», «В ритме танго», «Рассмешить Бога», «Моя Пречистенка», «Срочно в номер», «Предел желаний», «118 секунд до... и после», «Бабий бунт, или Война в Новосёлково».
За работу в телесериале «Маргарита Назарова» Погодина была удостоена кинопремии «Золотой орёл» за 2016 год в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». Кроме того, актриса воплощала образ легендарной дрессировщицы без дублера и все трюки выполняла сама. Сцена, в которой Погодина кладёт голову в пасть хищника, стала единственным случаем в истории кино, когда подобный номер выполнял не профессиональный дрессировщик. За исполнение этого трюка актрису внесли в Книгу рекордов Гиннесса России.
Семейные трудности и отъезд в Болгарию
В 90-е годы отец Ольги Погодиной столкнулся с серьёзными проблемами: его обманули партнёры по бизнесу, оставив с огромными долгами. Коллекторы начали угрожать семье, и родители решили отправить девушку в Болгарию для её безопасности. В этой стране она работала на местном телевидении, рекламировала косметику, и все заработанные деньги отправляла домой, чтобы помочь погасить долги. Когда её программа была закрыта, Погодина вернулась в Москву, где её ждали новые испытания.
Страшный диагноз
В 2001 году у Погодиной неожиданно заболела рука. После обследования врачи поставили неутешительный диагноз — остеома (костная опухоль). Актрисе грозила потеря руки, но, к счастью, опухоль оказалась доброкачественной.
«Я мыла руки, как вдруг почувствовала резкую боль в одной, как будто сломала. Потом рука начала опухать. Запустить болезнь сложно, потому что сустав разрушается на глазах», — вспоминала артистка в эфире шоу «Судьба человека».
Погодиной потребовалась сложная операция по замене сустава и год восстановления с гипсом от плеча до кисти. Несмотря на это, она смогла победить недуг и продолжить актерскую карьеру.
Жестокий кастинг и унизительный «отбор»
В середине 1990-х годов Ольга Погодина, тогда ещё студентка Щукинского училища, решила попытать счастья и отправилась на кастинг в известный столичный театр — «Школу современной пьесы», которым руководил Иосиф Райхельгауз. Однако вместо творческого отбора кастинг быстро превратился в нечто унизительное и постыдное. Райхельгауз, даже не попросив никого прочесть монолог или сыграть этюд, сразу отпустил всех мужчин, а девушек выстроил в шеренгу и начал медленно прохаживаться перед ними, внимательно разглядывая каждую, «как товар на витрине». В итоге он выбрал трёх, в том числе и Погодину, и коротко бросил: «Ты, ты и ты — идите за мной».
Первой в кабинет была приглашена Ольга. Режиссёр предложил ей сесть на диван, запер дверь и, устроившись рядом, положил руку ей на колено. Девушка оцепенела, но попыталась сохранить самообладание. Диалог, который за этим последовал, она запомнила навсегда:
«Я думала, что пришла устраиваться в театр, а попала будто в притон. В кабинете он спокойно сказал: «Мой театр всегда начинается с этого дивана. Хватит ломаться, давай-ка быстро ко мне».
После этого актриса стремительно выбежала из кабинета.
Личная жизнь Ольги Погодиной
В 20 лет Ольга пережила тяжёлую трагедию — смерть своего возлюбленного. Говорить об этой страшной потере актриса не может до сих пор. После этой утраты актриса долгое время оставалась одна. Всё изменилось в 2007 году после встречи с бизнесменом Игорем. Мужчина был на 12 лет старше Погодиной, и страстный роман через три месяца привел актрису в ЗАГС. Однако брак быстро распался. Сама актриса с теплотой вспоминает бывшего мужа, называя его «святым человеком», но признаёт, что их история закончилась словно литературный роман.
Ещё будучи замужем, Погодина познакомилась с актёром и режиссёром Алексеем Пимановым, который на тот момент тоже был женат. Они дружили семьями, но в 2012 году обе пары распались, и Ольга с Алексеем начали встречаться. В 2013 году они узаконили отношения, скромно сыграв свадьбу без гостей и свидетелей. Общественность обвинила Погодину в том, что она «увела» Пиманова из семьи, но актриса парировала, что к моменту начала их отношений он уже твердо решил разводиться.
Своих детей у 49-летней актрисы нет, но она смогла подружиться с взрослыми детьми Пиманова от предыдущих браков — Артёмом, Денисом и Дарьей, которые души не чают в знаменитой мачехе и часто обращаются к ней за советом.
Актриса сейчас
Несмотря на все трудности, Ольга Погодина продолжает творческую деятельность. Погодина является создателем, соучредителем и генеральным директором кинокомпании «ОДА-Фильм Продакшн», которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Как продюсер она сняла более 10 фильмов, среди которых есть лауреаты премий «ТЭФИ» и «Золотой орёл». Помимо этого, она продолжает радовать публику новыми ролями. В 2024 году на экраны вышли картины «Телекинез» и «Водитель-олигарх» с ее участием.
