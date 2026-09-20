20 сентября 2026, 15:50

Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Российская актриса театра и кино, кинопродюсер и сценарист Ольга Погодина 21 сентября отмечает свое 50-летие. За свою жизнь она прошла через болезни, потери, финансовые трудности и профессиональные препятствия, но сумела не только выстоять, но и достичь впечатляющих высот в профессии, став одной из самых узнаваемых и уважаемых актрис российского кинематографа. Подробности жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Погодиной Начало карьеры Работа в кино Семейные трудности и отъезд в Болгарию Страшный диагноз Жестокий кастинг и унизительный «отбор» Личная жизнь Ольги Погодиной Жизнь после ухода Пиманова



Биография Ольги Погодиной

Ольга Погодина (Фото: скриншот к/ф «Водитель-олигарх»)

Начало карьеры

Работа в кино

Ольга Погодина (Фото: скриншот т/с «Маргарита Назарова»)

Семейные трудности и отъезд в Болгарию

Страшный диагноз

Ольга Погодина (Фото: Instagram*@ olga_pogodina_official)

«Я мыла руки, как вдруг почувствовала резкую боль в одной, как будто сломала. Потом рука начала опухать. Запустить болезнь сложно, потому что сустав разрушается на глазах», — вспоминала артистка в эфире шоу «Судьба человека».

Жестокий кастинг и унизительный «отбор»

«Я думала, что пришла устраиваться в театр, а попала будто в притон. В кабинете он спокойно сказал: «Мой театр всегда начинается с этого дивана. Хватит ломаться, давай-ка быстро ко мне».

Личная жизнь Ольги Погодиной

Ольга Погодина и Алексей Пиманов (Фото: Instagram*@ olga_pogodina_official)

Жизнь после ухода Пиманова

«Я пришла с горечью на премьеру. Боль не утихает. Но я должна выпустить эту картину, у меня нет другого выхода», — сказала она на презентации последнего фильма мужа «Охота на императора» в сентябре этого года.

Ольга Погодина (Фото: РИА Новости/ Арина Антонова)

«Поддержка есть. Это друзья и моя дочка… Смысл мне дает, безусловно, дочка и сама жизнь. Есть невероятно мудрая пословица у корейцев: живым — жить. Я тоже до сих пор не могу поверить, что его нет. Именно поэтому я продолжаю жить, делать какие-то судьбоносные вещи для картины, для своей семьи», — сказала Погодина на премьере.

«Она похожа на Алексея, и я буду за неё драться».