Съемки в журнале Maxim, несложившийся брак и воспитание сына в одиночку: как сейчас живет звезда «Отпуска» Юлия Подозёрова?
Юлия Подозёрова — российская актриса театра и кино, чей путь к успеху был постепенным и потребовал немалого трудолюбия. Пройдя через годы эпизодов и неудач, она сумела стать одной из самых узнаваемых лиц в российских сериалах, а в личной жизни проявила стойкость, в одиночку воспитывая сына после развода. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Начало карьеры: от рекламы к театруЮлия Подозёрова родилась 2 ноября 1983 года в Москве в семье, не связанной с искусством: отец работал в налоговой, а мама была инженером. Несмотря на это, она с детства мечтала о сцене. Первый шаг в мир съемок она сделала еще в школе, снявшись в рекламном ролике.
После школы она поступила в Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ) на театрально-режиссерский факультет, где училась на курсе Аллы Кобзевой. Чтобы быть самостоятельной, она подрабатывала страховым агентом, совмещая ранние подъемы с учебой и кастингами. После МГУКИ она пыталась поступить в более престижные театральные вузы, включая ВГИК, но не прошла по конкурсу.
Ее профессиональная карьера началась в 2001 году в московском театре «Апрель». Ярким достижением стала роль Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта», за которую в 2002 году она получила диплом за лучшую женскую роль на театральном фестивале муниципальных театров Московской области.
Путь в кинематографе: от эпизодов к звездным ролямДебют Подозёровой в кино состоялся в 2006 году с эпизодической, но запоминающейся роли скандальной журналистки Аши Бут в популярном сериале «Не родись красивой». После этого последовали годы работы в основном в эпизодах и второстепенных ролях. Переломным моментом в ее карьере стал 2016 год, тогда она получила главную роль в мелодраме «Жена напрокат». Этот проект стал ее визитной карточкой и наконец принес ей широкую известность.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 45 работ, в том числе в картинах «Заложница», «Ни за что не сдамся», «Прекрасные создания», «Возвращение», «Отпуск», «Паром для двоих», «Лица не раскрывать», где она исполнила главные роли.
Личная жизнь: развод и материнство
Со своим будущим мужем, Артемом Карасевым, Юлия познакомилась еще в 14 лет. Молодые люди поженились в 2005 году. Артем был архитектором и не имел отношения к шоу-бизнесу. В 2011 году у пары родился сын, которого назвали Павлом. Однако в том же году брак распался. В одном из интервью актриса рассказала, что кризис в браке был вызван различными взглядами на жизненные ценности.
После развода Юлия полностью посвятила себя воспитанию сына. Она ушла в декретный отпуск на три года, практически не снимаясь в этот период. За время декрета она набрала лишний вес, но смогла вернуть форму ради продолжения карьеры. В ноябре 2018 года вышел новогодний номер журнала Maxim с Юлией Подозёровой на страницах. Фотосессия под названием «Полулежа в полумраке» стала настоящей сенсацией.
Съемки проходили в чувственной, камерной атмосфере. Образы, созданные командой журнала, подчеркивали не только безупречную физическую форму Юлии, но и ее умение работать с камерой, передавая разные эмоции. Для многих поклонников эта фотосессия стала наглядным подтверждением того, что актриса полностью восстановила форму после рождения ребенка и готова к новым профессиональным вызовам.
Как сейчас живет Юлия ПодозёроваВ настоящее время актриса не состоит в браке и не афиширует свои романтические отношения. В одном из интервью Юлия откровенно заявила:
«Меня не возбуждают мужчины без чувства юмора».
Она также описывает себя как очень доверчивого человека, который склонен идеализировать людей, пока они не докажут обратное. Вне работы актриса предпочитает круг самых близких людей и избегает шумных тусовок.
Сегодня Юлия Подозёрова продолжает активно развивать свою актерскую карьеру. Её фильмография регулярно пополняется новыми работами, и она остается востребованной актрисой в российском кинематографе. В 2025 году в производстве находятся картины «Жёны спасателей» и «Ищейка-9» с ее участием.
«Я философски подхожу к нашей профессии. Понимаю, что сегодня есть съемки, завтра их может не быть. Если придется уйти из профессии, найду что-нибудь. Могу работать шофером такси. Почему нет? Я люблю водить. Правда, не очень люблю прямое общение с незнакомыми людьми, если это не съемочная площадка, где все объединены одним делом. Но толпа, компании, тусовки – не мое. В такси клиенты любят разговаривать с водителем. И, наверное, меня вряд ли бы заинтересовали чужие жизни. Если я уйду из профессии, найду что-то такое, чтобы меньше контактировать с людьми», – цитирует актрису издание Vokrug.tv.