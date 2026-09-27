27 сентября 2026, 15:45

Роман Трахтенберг (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Роман Трахтенберг был одной из самых ярких и противоречивых фигур российского шоу-бизнеса 2000-х годов. Его жизнь, полная мистификаций, громких шоу и анекдотов, трагически оборвалась на пике популярности. О том, кем на самом деле был «король анекдотов», как он шёл к успеху и что привело к его безвременному уходу, — в материале «Радио 1».





Содержание Роман Трахтенберг: детство, юность и рождение мифа Путь к славе: телевидение, радио и кино Феномен «анегдотолога» Проблемы со здоровьем и версии смерти Дети и жены артиста Битва за наследство шоумена



Роман Трахтенберг: детство, юность и рождение мифа

Роман Трахтенберг (Фото: скриншот д/ф «Роман Трахтенберг. Прощание» ТК ТВЦ)

Путь к славе: телевидение, радио и кино

Роман Трахтенберг (Фото: скриншот д/ф «Роман Трахтенберг. Прощание» ТК ТВЦ)

«Нормально развивающийся сюжет, в конце — ключевая фраза, которая всё переворачивает».

Феномен «анегдотолога»

Проблемы со здоровьем и версии смерти

Роман Трахтенберг (Фото: скриншот д/ф «Роман Трахтенберг. Прощание» ТК ТВЦ)

«Он говорил, что тонет в унынии и заливает его алкоголем. Самое главное — он чувствовал себя старым. А когда речь заходит о старости, смерть всегда где-то рядом».

«По возрасту мне примерно 70 лет. Я ничего не хочу, мне ничего не нужно. Многие вещи мне уже неинтересны, я чувствую себя глубоким стариком».

Дети и жены артиста

Елена Романова с сыном Львом-Давидом (Фото: скриншот д/ф «Роман Трахтенберг. Прощание» ТК ТВЦ)

Битва за наследство шоумена