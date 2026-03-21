Сердце, тебе не хочется покоя: жил на две семьи, похоронил дочь и женился в 86 лет. Неизвестные драмы Леонида Утесова
Леонид Утесов — первый эстрадный артист, удостоенный звания народного СССР, создатель легендарного «Теа-джаза» и просто отец «Марша веселых ребят», под который страна маршировала и смеялась в самые темные годы. 22 марта, в день рождения артиста, «Радио 1» вспоминает, как одесский хулиган Лазарь Вайсбейн покорил Кремль, почему назвал примадонну советского кино «старой калошей» и от чего умер в полном одиночестве, несмотря на многотысячную армию поклонников.
Как хулиган из Одессы стал голосом эпохиЛеонид Утесов родился 22 марта 1895 года в одесской семье мелкого коммерсанта Осипа Вайсбейна и его властной супруги Малки. После школы будущий певец поступил в одесское коммерческое училище Генриха Файга, откуда в 1910 г. был отчислен за «хроническую неуспеваемость и невозможное поведение». Вместо балансов и бухгалтерских бумаг юный Лазарь выбрал скрипку и цирк шапито. Он выступал как гимнаст в бродячем цирке борца Ивана Бороданова, натирал полы в театрах и мечтал о море, но судьба вела его на сцену.
В 1912 году в Кременчуге он впервые вышел на сцену театра миниатюр под псевдонимом «Утесов», а вскоре уже играл в Херсоне, Киеве и Москве. Кинодебют состоялся в 1919 году в фильме «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта», но настоящая популярность пришла позже. В 1928 году, будучи в Париже, он услышал джаз-оркестр Теда Льюиса. Вернувшись в Ленинград, Утесов создал собственную сенсацию — первый советский театрализованный джаз-оркестр, где музыканты не просто играли, а разыгрывали сценки, балагурили и жонглировали звуками.
Военные годы Леонида УтесоваИзвестие о начале войны Утесов получил на репетиции в театре «Эрмитаж». Коллектив незамедлительно начал собираться на фронт, но никого из участиков не взяли на фронт. Леонид писал письма с требованием отправки, но получил отказ от самого Ворошилова с указанием продолжать выступать, поднимая боевой дух столицы.
В конце июля 1941 года Утесова с оркестром эвакуировали в Новосибирск. Тыл был ему невыносим: все свои выступления он заканчивал словами: «Мы уедем скоро в действующую армию, а в Новосибирск вернёмся, когда победим фашистов…». В июне 1942-го Утесову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, и он с оркестром наконец оказался на Калининском фронте Ржевского направления. Выступали по два-три раза в день, под дождем и палящим солнцем, при артобстрелах падали в грязь в сценических костюмах, отмывались и продолжали.
В годы войны в репертуаре Утесова появилось много песен, ставших впоследствии легендарными: «Тёмная ночь», «Одессит Мишка», «Заветный камень», «Любимый город», «В землянке» — эти песни Утесов исполнял чаще всего. 21 марта 1945 года, на кануне своего 50-летия, указом Президиума Верховного совета СССР Леонид Утесов был награжден Орденом Трудового Красного Знамени «за успешную творческую работу в области советского эстрадного искусства».
Любовь, «брошюры» и единственная дочьВ личной жизни Утесов был человеком увлекающимся. В 19 лет он женился на Елене Гольдиной. Они познакомились, когда та пришла наниматься в Театр миниатюр в городе Александровске. У девушки не было крыши над головой, и молодой артист предложил ей пожить у него. Ленская согласилась, и вскоре она стала первой официальной женой Утесова, а вскоре родилась и дочь Эдит. Казалось, идиллия.
Утесов был весьма любвеобильным мужчиной, имел множество поклонниц и романов на стороне. Елена знала о похождениях всё, но, будучи женщиной мудрой и прагматичной, закрывала на это глаза. Однажды, когда Леня решил уйти к очередной пассии, жена собрала ему чемодан и отправила разлучнице подводу дров с запиской, в которой просила топить получше и кормить Ледечку диетической едой, ведь у него язва. От такой заботы Утесов вернулся, осознав, что «брошюры» (как он называл свои мимолетные романы) не стоят его Елены. Их брак продлился целых пятьдесят лет, до самой ее смерти в 1962 году.
В 1944 году в его жизни Утесова появилась Антонина Ревельс. Молодая танцовщица пришла в оркестр вместе с мужем, но быстро стала незаменимой для маэстро. Сначала — как кулинарка, готовившая котлеты на спиртовке в гостиничных номерах, затем — как гражданская жена на долгие сорок лет. Официально они расписались лишь в 1981-м, за несколько месяцев до его смерти.
Последние годы артистаЛеонид Утесов, чье имя стало синонимом жизнерадостности и оптимизма, последние два десятилетия своей жизни провел совсем не так весело, как его знаменитые песни. Хотя внешне все выглядело вполне благополучно, он руководил Государственным эстрадным оркестром РСФСР, писал автобиографические книги, а в 1965 году первым из артистов эстрады удостоился звания народного артиста СССР. Но музыкальный пейзаж вокруг стремительно менялся — гремел бибоп, молодежь слушала «Битлз», на официальной сцене появились ВИА, и Утесов постепенно превращался в «стареющую звезду».
В декабре 1966 года жизнь артиста едва не оборвалась: во время выступления на сцене Центрального дома Советской Армии у него случился сердечный приступ, и он упал без сознания прямо на сцене. Врачи спасли ему жизнь, но на сцену Утесов больше не вернулся — в 71 год он ушел на пенсию. В последние годы сердце беспокоило его постоянно.
21 января 1982 года случилось непоправимое — от лейкемии скончалась его единственная дочь Эдит. Смерть дочери словно выключила свет в душе артиста. В начале марта 1982 года Утесова положили в военный санаторий «Архангельское». 8 марта ему стало плохо — врачи чудом спасли его, но надежд на восстановление не питали. Утром 9 марта 1982 года Леонида Утесова не стало. Народного артиста СССР предали земле на Новодевичьем кладбище.
Наследие артистаОдесский хулиган Леонид Утёсов после себя оставил огромное песенное наследие, которое живёт до сих пор. «Тёмная ночь», «Всё хорошо, прекрасная маркиза», «Сердце, тебе не хочется покоя», «Крутится, вертится шар голубой», «У Чёрного моря» — эти песни знают и поют по сей день. Он остался в памяти не просто певцом, а создателем уникального жанра «песенного театра», где каждая песня превращалась в маленький спектакль. Его называли «артистом с тысячью лицами», человеком, который сам себе театр.
В 1982 году Треугольный переулок в Одессе, где родился и жил Утёсов, переименовали в улицу Утёсова. На доме в Каретном Ряду, где он провёл последние годы, установлена мемориальная доска. А на железнодорожном вокзале Одессы до сих пор при отправлении и прибытии поездов звучит песня «У Чёрного моря» из его репертуара.