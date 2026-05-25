Сергей Нетиевский и «Уральские пельмени»: как многолетняя дружба превратилась в войну за миллионы и чем продюсер занимается сегодня?
На протяжении многих лет Сергей Нетиевский оставался одним из главных лиц «Уральских пельменей». Он руководил коллективом, занимался организацией концертов и одновременно продолжал выступать на сцене. Однако в 2015 вокруг команды разгорелся громкий финансовый скандал. Коллеги обвинили продюсера в присвоении общих доходов, а сам артист назвал происходящее рейдерским захватом. Судебные тяжбы между бывшими друзьями растянулись почти на семь лет и поставили точку в истории некогда сплочённого коллектива. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство Сергея Нетиевского и появление «Уральских пельменей»О ранних годах Сергея Нетиевского известно мало. Будущий шоумен вырос в посёлке Басьяновский Свердловской области. После школы он поступил в Уральский политехнический институт, где решил получить инженерное образование.
Именно в студенческие годы Нетиевский увлёкся юмором и познакомился с Дмитрием Соколовым. Позже эта встреча стала судьбоносной: молодые люди решили создать собственную команду КВН.
Существует сразу несколько версий происхождения названия «Уральские пельмени». Согласно одной из них, коллектив назвали в честь известного ресторана в Свердловске, а само название удачно перекликалось с аббревиатурой УПИ. По другой версии, авторов вдохновило популярное выражение «Эх ты, пельмень уральский…».
Уже в 1995 году команда стала чемпионом Екатеринбурга. После этого «Уральские пельмени» уверенно вошли в Высшую лигу КВН. Яркие оранжевые рубашки, узнаваемый стиль и необычная подача быстро сделали коллектив одним из самых популярных в стране. На протяжении нескольких сезонов команда практически не оставляла конкурентам шансов.
В конце 1990-х Сергей Нетиевский занял место лидера коллектива, сменив Дмитрия Соколова.
Как «Уральские пельмени» превратились в телевизионный брендК 2009 году популярность «Уральских пельменей» достигла пика. Коллектив получил собственное эфирное время на телевидении, гастрольный график оказался расписан на месяцы вперёд, а сами артисты стали востребованными гостями на корпоративах и крупных мероприятиях.
Сергей Нетиевский к тому моменту уже выполнял функции директора команды, но при этом продолжал выходить на сцену. Одним из самых известных его образов зрители называли эксцентричную учительницу Мальвину Карловну. Позже Нетиевский рассказывал, что именно он занимался организацией концертов и продюсированием шоу.
«В 2012-м мы создали ООО, но часть расходов продолжал оплачивать через ИП. Естественно, ребята всё знали про это. У каждого был коэффициент трудового участия — в итоге они получали от 100 до 350 тыс. рублей за каждый концерт», — говорил артист в 2018 году.В те годы внутри коллектива сохранялись доверительные отношения. Участники команды работали практически без остановки, наслаждались успехом и не устраивали публичных конфликтов из-за денег. Постепенно «Уральские пельмени» превратились в мощный коммерческий бренд с многомиллионными оборотами.
Финансовый скандал и обвинения в адрес НетиевскогоСитуация резко изменилась в середине 2010-х, когда новым директором коллектива стал Алексей Лютиков. Ранее он сотрудничал с Comedy Club и считался опытным медиаменеджером. Участники команды рассчитывали, что новый руководитель поможет вывести проект на ещё более высокий уровень.
Однако вскоре внутри коллектива вспыхнул серьёзный конфликт. По информации СМИ, именно Лютиков обратил внимание артистов на огромную разницу в доходах и нашёл документы, которые якобы свидетельствовали о выводе денег через различные схемы.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказывал журналистам, что Лютиков фактически обострил старые внутренние противоречия.
«Лютиков сильно баламутил воду. "Пельмени" вместе уже миллион лет. А за годы у коллектива всегда копится много старых обид. Лично для меня не являлось удивительным, что директор коллектива Нетиевский зарабатывал несколько больше других участников. Лютиков же грамотно обострил и без того острые углы. Он указал на разницу в гонорарах, документы нашёл», — рассказывал источник.Изначально участники «Уральских пельменей» не хотели выносить конфликт в публичное пространство. По информации СМИ, Сергею Нетиевскому предложили признать ошибки, извиниться перед коллегами и вернуть деньги. Однако продюсер отказался это делать.
Наиболее жёсткую позицию тогда заняли Дмитрий Соколов и Дмитрий Брекоткин. После этого отношения внутри коллектива окончательно разрушились.
«Деньги кого угодно введут в искушение. Пришёл бы и нормально поговорил, покаялся: "Так и так, ребята". Мы подумали бы: выгонять его или нет, как дальше жить. Всё равно же вышли из одной компашки. Но он не кается. Говорит: "Это моё, это моё". А с какого фига оно твоё? Делали всё вместе, а тут вдруг твоё стало. Документы всякие и я могу нарисовать. С ума немножко сошёл человек, чего тут говорить», — заявлял Соколов.
Смерть Алексея Лютикова и уход Нетиевского из коллективаВ августе 2016 года Алексей Лютиков внезапно умер в гостинице Екатеринбурга. Официальной причиной смерти врачи назвали сердечную недостаточность. К тому моменту Сергей Нетиевский уже покинул коллектив. По одной версии, артист ушёл самостоятельно. По другой — участники команды отстранили его от работы.
Представители «Уральских пельменей» добились возбуждения уголовного дела по факту предполагаемого хищения 173 миллионов рублей. Сам Нетиевский категорически отвергал обвинения и утверждал, что столкнулся с попыткой захвата активов.
По словам шоумена, в 2012 году он познакомился с Евгением Орловым и сделал его своим помощником. Позже менеджер получил доступ к финансовым вопросам коллектива, а после ухода Нетиевского занял должность исполнительного директора.
«На многократные требования вернуть активы Евгений Орлов, прикрываясь именем коллектива, через своих представителей нападает на меня в судах, создаёт негативный фон в СМИ, ходит по кабинетам высшей власти, оговаривает меня и вводит всех в заблуждение, что я якобы обманул коллектив», — говорил Нетиевский.
Судебные тяжбы длились почти семь летПосле раскола началась масштабная серия судебных процессов. Часть исков выигрывали «Уральские пельмени», часть — Сергей Нетиевский. Со временем сумма предполагаемого ущерба выросла со 173 до 250 миллионов рублей. Однако в итоге коллективу удалось взыскать лишь около девяти миллионов. Кроме того, права на товарные знаки и архивные выпуски шоу также отошли «Уральским пельменям».
Сам Нетиевский продолжал настаивать, что бывшие коллеги руководствуются исключительно финансовыми интересами.
«Сейчас благодаря запущенному шоу и бренду артисты зарабатывают около 300 млн рублей в год. Они очень небедные люди, имеющие по несколько квартир, домов, машин и т. д. Но жадность, увы, — один из пороков. К сожалению, ребята забыли, сколько зарабатывал коллектив до 2009 года», — отмечал шоумен.Окончательную точку в громком деле суд поставил в ноябре 2022 года. Они заключили мировое соглашение: имя «Уральские пельмени» осталось у артистов, а миллионы рублей, которые шоу пыталось отсудить у Нетиевского, остались у него.
Чем Сергей Нетиевский занимается сейчасПосле завершения громких судебных разбирательств Сергей Нетиевский сосредоточился на собственных проектах и бизнесе. Он занялся развитием фитнес-клуба и центра здоровья.
В 2022 году артист также попытался вернуться к концертной деятельности и представил собственное шоу, с которым отправился в тур по черноморскому побережью. Однако повторить успех «Уральских пельменей» ему не удалось.
Со временем Нетиевский практически исчез из медиапространства. В 2026 году шоумен работает корпоративным спикером и проводит мастер-классы для компаний. Среди основных тем его выступлений — борьба с эмоциональным выгоранием, управление личной энергией, креативный тимбилдинг и искусство публичных выступлений.
Главный продюсерский проект Нетиевского — масштабное интерактивное шоу «Колесо чудес». Оно успешно прошло на крупнейших площадках страны — в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и других городах. Продюсер планирует расширять географию показов и сейчас готовит масштабные мероприятия для Севера России (Нефтеюганск, Ханты-Мансийск).