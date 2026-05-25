25 мая 2026, 14:39

Сергей Нетиевский (фото: Instagram* / netievskiy_official)

На протяжении многих лет Сергей Нетиевский оставался одним из главных лиц «Уральских пельменей». Он руководил коллективом, занимался организацией концертов и одновременно продолжал выступать на сцене. Однако в 2015 вокруг команды разгорелся громкий финансовый скандал. Коллеги обвинили продюсера в присвоении общих доходов, а сам артист назвал происходящее рейдерским захватом. Судебные тяжбы между бывшими друзьями растянулись почти на семь лет и поставили точку в истории некогда сплочённого коллектива. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Сергея Нетиевского и появление «Уральских пельменей» Как «Уральские пельмени» превратились в телевизионный бренд Финансовый скандал и обвинения в адрес Нетиевского Смерть Алексея Лютикова и уход Нетиевского из коллектива Судебные тяжбы длились почти семь лет Чем Сергей Нетиевский занимается сейчас

Детство Сергея Нетиевского и появление «Уральских пельменей»

Как «Уральские пельмени» превратились в телевизионный бренд

«В 2012-м мы создали ООО, но часть расходов продолжал оплачивать через ИП. Естественно, ребята всё знали про это. У каждого был коэффициент трудового участия — в итоге они получали от 100 до 350 тыс. рублей за каждый концерт», — говорил артист в 2018 году.

Финансовый скандал и обвинения в адрес Нетиевского

«Лютиков сильно баламутил воду. "Пельмени" вместе уже миллион лет. А за годы у коллектива всегда копится много старых обид. Лично для меня не являлось удивительным, что директор коллектива Нетиевский зарабатывал несколько больше других участников. Лютиков же грамотно обострил и без того острые углы. Он указал на разницу в гонорарах, документы нашёл», — рассказывал источник.

«Деньги кого угодно введут в искушение. Пришёл бы и нормально поговорил, покаялся: "Так и так, ребята". Мы подумали бы: выгонять его или нет, как дальше жить. Всё равно же вышли из одной компашки. Но он не кается. Говорит: "Это моё, это моё". А с какого фига оно твоё? Делали всё вместе, а тут вдруг твоё стало. Документы всякие и я могу нарисовать. С ума немножко сошёл человек, чего тут говорить», — заявлял Соколов.

Смерть Алексея Лютикова и уход Нетиевского из коллектива

«На многократные требования вернуть активы Евгений Орлов, прикрываясь именем коллектива, через своих представителей нападает на меня в судах, создаёт негативный фон в СМИ, ходит по кабинетам высшей власти, оговаривает меня и вводит всех в заблуждение, что я якобы обманул коллектив», — говорил Нетиевский.

Судебные тяжбы длились почти семь лет

«Сейчас благодаря запущенному шоу и бренду артисты зарабатывают около 300 млн рублей в год. Они очень небедные люди, имеющие по несколько квартир, домов, машин и т. д. Но жадность, увы, — один из пороков. К сожалению, ребята забыли, сколько зарабатывал коллектив до 2009 года», — отмечал шоумен.

Чем Сергей Нетиевский занимается сейчас