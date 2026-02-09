09 февраля 2026, 11:50

Сергей Пенкин (Фото: Instagram** @penkinofficial)

Сергей Пенкин, певец, известный зрителям как «Принц Серебряный» и «Мистер Экстравагантность», 10 февраля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 65 лет. Этот заслуженный артист России прошёл путь от дворника на Остоженке до звезды, покорившей концертный зал «Биллборд» в Нью-Йорке. Его уникальный голос, охватывающий четыре октавы, внесён в Книгу рекордов Гиннесса, а концертные костюмы стали легендой. Однако за блеском сценического образа скрывается жизнь, насыщенная личными драмами, громкими скандалами и болезненным одиночеством. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Сергея Пенкина

Личная драма «Мистера Экстравагантность»

«Я такой, другой человек. Я не могу сидеть дома, я не домашний человек. Мне все время нужно быть в движении».

«Я не хотел быть "русским второго сорта" на чужбине», — объяснял он.

От слухов об ориентации до «перьевого» инцидента

«Это просто спекуляция журналистов… Каждый думает в меру своей испорченности», — отвечал он в интервью изданию Teleprogramma.pro, подчёркивая, что в его личную жизнь никто не посвящён.

Новые проекты Пенкина и вечное одиночество сцены

«Мне непонятно, почему я всегда нахожусь в стороне от всего, что происходит… Жалко быть пионером», — с грустью признавался он в одном из интервью.