27 октября 2026, 13:56

Роман Виктюк (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Роман Виктюк — человек, которому удалось невозможное: он заставил советский театр говорить о желании, теле и красоте так откровенно, что одни называли его гением, а другие требовали запретить его спектакли. Режиссёру, чьи «Служанки» прогремели на весь мир и разделили историю отечественной сцены на «до» и «после», 28 октября могло бы исполниться 90 лет. О жизни, любви, скандалах и последних днях мастера — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Романа Виктюка Личная жизнь Виктюка Последний акт: болезнь, Львов и тишина Что осталось после Виктюка



Биография Романа Виктюка

Роман Виктюк (Фото: скриншот д/ф «Театральный Роман» Первый канал)

Личная жизнь Виктюка

Роман Виктюк (Фото: скриншот т/п «Моя история» ТК «ОТР»)

Последний акт: болезнь, Львов и тишина

Церемония прощания с режиссёром Романом Виктюком в Театре юного зрителя во Львове (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Что осталось после Виктюка