Шашни с Талызиной, любовь к Гурченко и ни одного наследника: что осталось после смерти выдающегося режиссера Романа Виктюка?
Роман Виктюк — человек, которому удалось невозможное: он заставил советский театр говорить о желании, теле и красоте так откровенно, что одни называли его гением, а другие требовали запретить его спектакли. Режиссёру, чьи «Служанки» прогремели на весь мир и разделили историю отечественной сцены на «до» и «после», 28 октября могло бы исполниться 90 лет. О жизни, любви, скандалах и последних днях мастера — в материале «Радио 1».
Биография Романа ВиктюкаРоман Григорьевич Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове, в семье учителей. Война прошла через его детство так, как она проходила через детство тысяч детей Западной Украины: тревогой, переездами, ощущением, что мир может рухнуть в любой момент. Но именно в этом городе, среди старых камней и театральных афиш, будущий режиссёр впервые почувствовал, что сцена — это не просто место, где играют пьесы, а пространство, где можно быть собой. Ещё школьником он ставил спектакли во Дворце пионеров, а после школы отправился в Москву — поступать в ГИТИС. Его наставниками были Василий и Мария Орловы, а среди тех, кто повлиял на его взгляд на театр, называют Юрия Завадского и Анатолия Эфроса.
Окончив актёрский факультет в 1956 году, Виктюк вернулся во Львов, играл в местном ТЮЗе, затем работал режиссёром в Киеве, Вильнюсе, Калинине. Он не задерживался надолго нигде — не потому, что не умел, а потому, что его театр слишком отличался от того, что ждали от молодого режиссёра. В Вильнюсе, в Русском драматическом театре, он поставил «Утиную охоту» и «Прошлым летом в Чулимске» Вампилова — спектакли, память о которых жива до сих пор. В Москве его привечали в Театре имени Моссовета, где он выпустил «Царскую охоту» с Маргаритой Тереховой и Леонидом Марковым, и в студенческом театре МГУ. Там он поставил «Уроки музыки» Людмилы Петрушевской — спектакль, который, по его собственным словам, стал причиной закрытия театра.
Но настоящий взрыв случился в 1988 году. «Служанки» Жана Жене в «Сатириконе» — с Константином Райкиным, Николаем Добрыниным и Сергеем Зарубиным в женских ролях — стали не просто спектаклем. Это был манифест. Мужчины играли женщин не ради эпатажа, а ради того, чтобы обнажить саму природу театральной условности. Пластика Валентина Гнеушева и Аллы Сигаловой, костюмы Аллы Коженковой, грим Льва Новикова — всё работало на одну идею: красота может быть опасной, а игра — смертельно серьёзной.
Спектакль объехал полмира, а Виктюк вырвался на международную орбиту. В 1991 году он основал собственный театр, который позже получил государственный статус и имя создателя. «М. Баттерфляй», «Лолита», «Саломея», «Мастер и Маргарита», «Служанки» в новых версиях — его сцена стала местом, куда приходили не за сюжетом, а за ощущением. В 2003 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ, в 2006-м — народным артистом Украины, в 2009-м — народным артистом России.
Личная жизнь ВиктюкаЛичная жизнь Виктюка — тема, которую он сам никогда не превращал в шоу, но и не отрицал её сложности. Он никогда не был женат и не имел детей. На вопросы о личном отвечал с той же театральной лёгкостью, с какой ставил спектакли: говорил, что у него был роман с Валентиной Талызиной, что он был влюблён в Людмилу Гурченко, а на вопрос о детях с улыбкой замечал, что ученики называют его папой. Талызина позже подтвердила: их отношения начались очень давно, ещё до его славы, и длились недолго, но дружба осталась на десятилетия. Именно она рассказала, что Виктюк тратил почти всё, что зарабатывал, на пиджаки — «была у него такая страсть», он ничего не копил.
Роман Григорьевич жил один в просторной квартире на Тверской, которая когда-то принадлежала сыну, а потом внуку Сталина. Его настоящим же домом был театр — тот самый, на Стромынке, в здании, построенном Константином Мельниковым, которое Виктюк называл «Домом Света». Он въехал туда только в 2015 году, после десятилетий скитаний по чужим сценам.
Последний акт: болезнь, Львов и тишинаПоследние годы Роман Виктюк боролся с онкологическим заболеванием. В 2015 году у него выявили рак печени. Близкие в интервью отмечали, что болезнь постепенно сказывалась на здоровье, он заметно похудел, «сник и высох». Трагичным финалом стало то, что на фоне уже ослабленного организма в октябре 2020 года он заразился коронавирусом.
Он встретил свой день рождения в больнице. Ему исполнилось 84 года. Казалось, режиссёр идёт на поправку: врачи говорили об улучшении, он готовился к выписке. Но 17 ноября его не стало. Причиной смерти назвали тромбоэмболию — закупорку сосуда тромбом, осложнение после COVID-19.
Прощание прошло в два акта, как и его жизнь. Сначала — Москва, сцена его театра на Стромынке, где коллеги и зрители пришли сказать ему «браво» в последний раз. Потом — Львов. Согласно завещанию, его тело перевезли на родину, и 23 ноября он был похоронен в семейном склепе на Лычаковском кладбище, рядом с родителями.
Что осталось после ВиктюкаРоман Григорьевич оставил после себя довольно скромное наследство. Квартира на Тверской, которую он получил в девяностых, оценивалась в 2020 году примерно в пятьдесят миллионов рублей. По словам Валентины Талызиной, никаких сбережений он не оставил. Наследниками стали его родственники из Львова — две сестры и племянница. Но главное наследство — это спектакли. «Служанки», «М. Баттерфляй», «Саломея», «Мастер и Маргарита», «Федра» — они остались в записях, в памяти тех, кто их видел, в историях актёров, которые через них прошли.
В 2024 году московский театр, носивший его имя, был переименован, а упоминания о Виктюке исчезли из его пространства. В репертуаре начали снимать спектакли Виктюка. Среди них — «Служанки», «Последняя любовь Дон Жуана», «Несравненная!», «Иллюзии любви», «Кот в сапогах», «Маскарад Маркиза де Сада». Часть постановок убрали временно — с планом вернуть после переработки, другие исключили навсегда.
При этом в официальном обосновании руководство заявляло другое: оно намерено сохранять память о Виктюке — планировать юбилейные мероприятия и лекции. Также обещали открыть памятную доску на здании театра. Однако на практике акцент сместился в сторону обновления репертуара и команды. Сейчас площадка работает под названием «Сцена на Стромынке» и входит в состав Театра на Бронной (художественный руководитель — Константин Богомолов).