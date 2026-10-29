29 октября 2026, 08:03

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Одна песня, две певицы и аргумент — так, в двух словах, выглядит история, которая развернулась в российском шоу-бизнесе осенью 2026 года. Анна Семенович и Татьяна Буланова спорили за композицию «Вселенная», но в итоге записали её дуэтом. А «Мисс Обаяние» в этом споре ещё и припомнила «Королеве слёз» одну личную историю. Была ли эта ссора настоящей или её придумали для продвижения трека — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Благодарность как мера в музыкальном споре. История одного упрёка Одна «Вселенная» на двоих: почему песня, задуманная как дуэт, стала поводом для конфликта? Муж как аргумент: шутливый обмен или профессиональный интерес? Конфликт был настоящим или придуманным ради трека? Что говорят певицы

Благодарность как мера в музыкальном споре. История одного упрёка



Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«Я тебе мужа подогнала, а ты мне песню зажала!» — цитирует Анну «Звездач».

Одна «Вселенная» на двоих: почему песня, задуманная как дуэт, стала поводом для конфликта?

Стояла на коленях и умоляла вернуться: почему бывший муж Ларисы Долиной бросил ее после 20 лет брака и какую тайну раскрыл

Муж как аргумент: шутливый обмен или профессиональный интерес?



Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Конфликт был настоящим или придуманным ради трека? Что говорят певицы

«Анна скоро выходит замуж, ей сейчас не до скандалов. А я не могу очень долго злиться на тех, кого люблю», — сказала артистка «Live.ru».

«Мы не могли с ней долго дуться друг на друга, потому что мы дружим и она реально потрясающая. Я её энергии просто поражаюсь и завидую белой завистью» — цитирует Татьяну «Звездач».