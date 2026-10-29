«Я тебе мужа подогнала»: что на самом деле не поделили Анна Семенович и Татьяна Буланова. Причины скандала и чем всё закончилось
Одна песня, две певицы и аргумент — так, в двух словах, выглядит история, которая развернулась в российском шоу-бизнесе осенью 2026 года. Анна Семенович и Татьяна Буланова спорили за композицию «Вселенная», но в итоге записали её дуэтом. А «Мисс Обаяние» в этом споре ещё и припомнила «Королеве слёз» одну личную историю. Была ли эта ссора настоящей или её придумали для продвижения трека — читайте в материале «Радио 1».
Благодарность как мера в музыкальном споре. История одного упрёкаВ 2019 году после выступления в Санкт-Петербурге Буланова оказалась в компании, куда её позвала Семенович. Там, как позже рассказывала сама Татьяна в интервью Борису Корчевникову, она и встретила Валерия Руднева. Знакомство переросло в отношения, а теннисист впоследствии стал её мужем.Для Булановой это важная страница личной биографии. Для Семенович — ещё и дружеская история, которую можно припомнить в самый неожиданный момент. Так в споре о музыке появилась своеобразная мера благодарности: певица, устроившая знакомство, напомнила об этом коллеге, не желавшей уступать трек.
«Я тебе мужа подогнала, а ты мне песню зажала!» — цитирует Анну «Звездач».
Одна «Вселенная» на двоих: почему песня, задуманная как дуэт, стала поводом для конфликта?Осенью 2026 года разразился скандал. «Мисс обаяние» искала лирическую композицию, чтобы разбавить привычный репертуар чем-то новым. Выбор пал на «Вселенную» Игоря Майского. Но та же песня заинтересовала и Буланову. В разговоре со «СтарХитом» 9 сентября Татьяна признала: автор предложил композицию обеим, и ситуация ей неприятна. Семенович отказываться от материала не собиралась.
Вокруг артисток поползли рассказы о напряжённых встречах за кулисами и желании не пересекаться на концертах. Часть подробностей исходила от анонимных собеседников прессы — так что главным источником сведений о собственных разногласиях оставались сами певицы.
Стояла на коленях и умоляла вернуться: почему бывший муж Ларисы Долиной бросил ее после 20 лет брака и какую тайну раскрыл
Майский уверял, что песня задумывалась как дуэт. А в публикациях со ссылкой на автора сообщалось, что права уже переданы Семенович. Из этой путаницы и вырос парадокс: композиция, которую автор видел совместной, стала поводом для спора о том, кто исполнит её в одиночку.
Муж как аргумент: шутливый обмен или профессиональный интерес?В сентябрьских комментариях Анна не скрывала обиды и напоминала, что это она познакомила Татьяну с будущим супругом. Ту же историю она пересказала в эфире «Утро. ТНТ», о котором стало известно 27 октября. Певица объясняла: искала песню на осень, услышала удачный материал и не ожидала, что им заинтересуется Буланова.В публичных пересказах её позиция звучала почти как шуточная сделка: семейное счастье — в обмен на музыкальную уступку. Но у каждой был свой профессиональный интерес. Татьяна тоже считала песню подходящей для себя. И вопрос о том, кому она в итоге достанется, от этого становился только запутаннее.
Конфликт был настоящим или придуманным ради трека? Что говорят певицыРазвязка наступила раньше, чем октябрьское интервью вернуло публику к конфликту. 16 сентября экс-солистка группы «Блестящие» и «Королева слёз» представили совместную «Вселенную». Так что никто не остался обделён: композиция стала дуэтом. А 5 октября Буланова рассказала о примирении.
По словам Татьяны, сердиться на близких долго она не способна. Певица назвала Семенович талантливым человеком и даже допустила, что придёт на её свадьбу, если та состоится в России.
«Анна скоро выходит замуж, ей сейчас не до скандалов. А я не могу очень долго злиться на тех, кого люблю», — сказала артистка «Live.ru».После релиза появилась версия, будто разногласия придумали заранее — ради продвижения трека. Буланова такую трактовку отвергла, настаивая: переживания и конфликт были настоящими. Так что октябрьское обращение Семенович к этой теме вовсе не говорило о новом конфликте: к тому времени певицы уже исполнили «Вселенную» дуэтом и публично заявили о примирении.
«Мы не могли с ней долго дуться друг на друга, потому что мы дружим и она реально потрясающая. Я её энергии просто поражаюсь и завидую белой завистью» — цитирует Татьяну «Звездач».