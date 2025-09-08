08 сентября 2025, 18:36

Михаил Ширвиндт (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

Михаил Ширвиндт — известный российский телеведущий, продюсер и блогер, сын легендарного актёра Александра Ширвиндта — всегда находился в центре внимания не только благодаря своей профессиональной деятельности, но и из-за насыщенной личной жизни. Его браки, дети и недавнее рождение ребенка от молодой супруги Анастасии стали темой активного обсуждения в медиа. 8 сентября молодая спутница снова взбудоражила публику неожиданным заявлением об «окончании любви» с актером. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Браки и дети Михаила Ширвиндта Третья третий брак с разницей в 32 года



Браки и дети Михаила Ширвиндта

Третья третий брак с разницей в 32 года

Михаил Ширвиндт и Анастасия Пономарёва (Фото: Instagram*@ nastya_shirvindt)

«Любовь заканчивается. Ну, то есть, любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша не исключение. Мозг перестает тратить на "объект страсти" все свои ресурсы, и нейронные связи, не укрепленные в период влюбленности, начинают ослабевать. Так получилось у нас. Люди расстаются, выпив друг друга до дна, и для большинства это нормально».

Михаил Ширвиндт и Анастасия Пономарёва (Фото: Instagram*@ nastya_shirvindt)



«Я в буквальном смысле сходила с ума, находясь в тотальной зависимости от окружающих и их мнения. В мою личную жизнь лезли все… В конце концов, каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: «А это ваш папа?», я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом — разве мы им всем мешаем? 30 лет разницы в возрасте превращаются в 300, когда понимаешь, что придется противостоять и бороться, бороться и противостоять. Даже родной маме. Даже родным детям».

