Бросил беременную жену и снимается у лучших режиссеров: с кем нашел счастье скандальный отец восьмерых детей Евгений Цыганов?
Актеру, которого зрители знают по ролям трогательного радиоведущего в «Питер FM», обаятельного оператора в «Оттепели» и мистического Мастера в нашумевшей экранизации «Мастер и Маргарита», 15 марта исполняется 47 лет. Евгений Цыганов — фигура в российском кино поистине культовая. За его плечами десятки ролей, премии «Золотой орёл» и «Ника», но за блестящей актерской карьерой скрывается личная жизнь, достойная сценария латиноамериканской драмы. Подробности — в материале «Радио 1».
Музыкант и актер в одном лицеВ детстве Евгений Цыганов увлекался музыкой и обучался игре на фортепиано в музыкальной школе. В четырнадцать лет он стал участником рок-группы «А.S.», с которой выступал на Арбате. Однако через четыре года группа распалась, и Евгений вместе с другом основал новую рок-группу под названием «Гренки». Они выступали в ночных клубах Москвы и даже выпустили свой первый альбом.
Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Помимо музыки, Евгений с ранних лет интересовался театром. С 1988 года он начал исполнять детские роли в Театре на Таганке, где участвовал в таких постановках, как «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий» и «Дом на набережной».
После этого Евгений три года учился в Московской международной киношколе, где освоил операторское и звукорежиссёрское мастерство. Однако на данный момент Евгений Цыганов достиг гораздо большего успеха в актёрской карьере, а в качестве режиссёра он поставил всего четыре работы: две пьесы в театре и два фильма. Популярность Цыганова сильно возросла после участия в фильме «Дети Арбата», где он исполнил роль Саши Панкратова. После этой роли в карьере актёра стало больше ярких фильмов, которые нравятся зрителям.
Личная жизнь
Евгений Цыганов с детьми (Фото: Instagram*@tsyganovpictures)
Следует отметить, что сериал «Дети Арбата» не только принёс известность актёру, но и стал местом, где Евгений встретил свою будущую супругу Ирину Леонову. Согласно сюжету, их персонажи были влюблены друг в друга, взаимное чувство вспыхнуло и за пределами съёмочной площадки. Романтические отношения между актёрами стремительно развивались, и уже в 2005 году Цыганов и Леонова стали жить вместе.
В течение десяти лет, пока актеры были вместе, у пары появилось шестеро детей. Но официального оформления брака так и не случилось. Артисты говорили, что то не хватало времени, то не хватало сил. Кроме того, они оба были убеждены, что штамп в паспорте не является гарантией счастья. Евгений очень много работал, часто пропадал на репетициях, съёмках и гастролях. А Ирина занималась воспитанием детей. В 2015 году, когда Леонова была на седьмом месяце беременности, Евгений объявил, что уходит из семьи. Для Ирины это решение гражданского супруга стало полной неожиданностью. Она лишь однажды прокомментировала ситуацию журналистам, сказав, что Евгений её «подвёл».
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Официальной причиной расставания стала усталость и вечный шум в доме. По факту же Евгений Цыганов ушёл к другой актрисе, Юлии Снигирь, которая на тот момент ждала ребёнка от актёра. Юлия Снигирь заявляет, что не она стала причиной разрыва отношений между Евгением Цыгановым и Ириной Леоновой. Решение о разрыве отношений было принято до того, как Юлия Снигирь появилась в жизни Евгения. Хотя рождение седьмого ребёнка не вписывается в эту историю, Юлия не считает себя вправе что-либо объяснять.
Цыганов сейчасНесмотря на скандальную репутацию, профессиональный спрос на Цыганова не падает. Наоборот, последние годы стали для него временем триумфа. В 2024 году с его участием вышли громкие проекты: сериалы «Первый номер» и «Минута тишины».
Уже в 2025 году на экраны вышла долгожданная комедия «Батя 2. Дед», где Цыганов сыграл главную роль, а также драма «Семейное счастье». Что касается планов на 2026 год, то они более чем насыщены. 5 февраля состоялась премьера комедии «Человек, который смеется», где Цыганов исполнил роль актера, чье лицо после травмы искажается нестираемой улыбкой, 12 марта в прокат вышла картина «Жемчуг», в которой его партнершей стала Светлана Ходченкова. В настоящее время с участием актера в производстве находятся ленты «Дива», «Мамин сын», «Черновик», «Шум времени» и «Отель «У погибшего альпиниста».
Сейчас Евгений старается уделять время всем своим детям. Актёр признаётся, что из-за занятости проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы. При этом он старается брать кого-то из детей с собой на гастроли либо в другие поездки. Старшая дочь Полина уже пошла по стопам отца и получила свою первую кинопремию.