10 ноября 2026, 15:31

Ганвест (Фото: Instagram* @biggunwest)

Рэперу Руслану Гоминову, более известному под псевдонимом Ганвест, 11 ноября исполняется 34 года. Этот артист прошёл путь от бедного подростка из казахстанского Актау до одного из самых обсуждаемых музыкантов русскоязычного интернета. Он выпустил хиты «Звездопад» и «Никотин», пережил взлёт популярности, период забвения и триумфальное возвращение в статусе культурного феномена — с абсурдным сленгом «пепе, шнейне, фа, вотафа», миллионами просмотров и административным штрафом за пропаганду наркотиков. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ганвеста Личная жизнь Гоминова Скандалы, суды и «переработка» каталога Как сейчас живет артист



Биография Ганвеста

Ганвест (Фото: Instagram* @biggunwest)

Личная жизнь Гоминова

Ганвест (Фото: Instagram* @biggunwest)

Скандалы, суды и «переработка» каталога

Ганвест (Фото: Instagram* @biggunwest)

Как сейчас живет артист

Ганвест (Фото: Instagram* @biggunwest)

«Коля — мощный тип, один из тех, с кем мы прям очень сильно сдружились. И вот сейчас мы тоже после проекта дружим. И вот познакомились как раз-таки с Ксенией, были у них дома, поужинали», — рассказывал артист на пресс-завтраке.

«На самом деле он искренне, по-настоящему любит Ксению, он сам зарабатывает, он сам, наоборот, приносит деньги, обеспечивает».

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская