Штраф за пропаганду наркотиков, дружба с Сердюковым и звание человека-мема: как рэпер Ганвест добился популярности?
Рэперу Руслану Гоминову, более известному под псевдонимом Ганвест, 11 ноября исполняется 34 года. Этот артист прошёл путь от бедного подростка из казахстанского Актау до одного из самых обсуждаемых музыкантов русскоязычного интернета. Он выпустил хиты «Звездопад» и «Никотин», пережил взлёт популярности, период забвения и триумфальное возвращение в статусе культурного феномена — с абсурдным сленгом «пепе, шнейне, фа, вотафа», миллионами просмотров и административным штрафом за пропаганду наркотиков. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография ГанвестаРуслан Гоминов родился 11 ноября 1992 года в казахстанском городе Актау. Его детство было далеко не безоблачным: семья жила бедно, отец ушёл, и подростку приходилось драться на улицах, чтобы постоять за себя. Именно поэтому он занялся боксом и футболом. Изначально будущий артист слушал рок — от «Короля и Шута» до Rammstein и Slipknot, — но знакомство с творчеством Тупака перевернуло его представление о музыке. Свои первые шаги в рэпе он делал под псевдонимами 2Pac с Одиннадцатого района, Cash Boss и Latinos, пока окончательно не остановился на Ганвесте.
В 2015 году Руслан переехал в Москву, где попытался попасть на лейбл Black Star через кастинг шоу «Молодая кровь». Члены жюри, включая Тимати, творчество его дуэта не оценили. Тогда Ганвест устроился продавцом в магазин одежды Black Star, надеясь через работу в офисе достучаться до руководства с флешкой своих треков, но и эта схема не сработала. Чтобы выжить в столице, он работал барбером шесть дней в неделю, питался лазаньей из супермаркетов и лапшой быстрого приготовления, заработав панкреатит. Свои будущие хиты он писал, по собственному признанию, во время походов в туалет.
Прорыв случился в 2018 году, когда вышел трек «Звездопад», в котором Ганвест использовал модный тогда дипхаусовый бит и скриптонитовский флоу. К тому моменту его лицо уже покрывали татуировки, а образ напоминал местную версию Лил Пипа. Затем последовали «Никотин», «Кайфули», «Ананасовый сироп» и «На рахате», которые закрепили за ним статус заметного игрока в шоу-бизнесе. Он сотрудничал с Джиганом, Natan и Инстасамкой, а его гонорары выросли с тысяч до миллионов рублей.
Личная жизнь ГоминоваНесмотря на эпатажный публичный образ, свою частную жизнь Ганвест предпочитает не афишировать. Артист открыто заявляет, что длительное совместное проживание с партнёршей его утомляет, а серьёзные отношения не входят в сферу его интересов. В его соцсетях периодически появляются фотографии с привлекательными девушками, включая блогера Карину Кросс, однако сам музыкант подчёркивает, что это общение носит исключительно дружеский или рабочий характер. Главной опорой и человеком, с которым у него достигнуто абсолютное взаимопонимание, остаётся мать.
Скандалы, суды и «переработка» каталога2026 год стал для Ганвеста временем не только мемного триумфа, но и серьёзных проблем с законом. В мае Никулинский районный суд Москвы признал его виновным по статье о пропаганде наркотиков и назначил штраф в 70 тысяч рублей. Поводом послужили композиции «Никотин» и «Бардак», в текстах которых экспертиза нашла положительную оценку наркотических средств и способность нанести вред здоровью и развитию детей. Сам Ганвест на заседании не присутствовал, его интересы представлял адвокат.
Ещё раньше, в феврале, после доносов главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и активистов, были отменены или перенесены как минимум три концерта артиста. В ответ на это Ганвест пообещал переработать и зацензурировать 25 композиций из старого каталога, заявив, что не поддерживает употребление наркотиков и намерен строить дальнейшее творчество «в рамках правового поля».
Не обошел артиста и хейт по поводу многочисленных тату. Его лицо, полностью покрытое татуировками, включая «всевидящее око» на лбу, стало для критиков символом неосознанного увлечения эзотерикой. Экстрасенсы в интервью прямо заявляли, что сакральные символы не следует выставлять напоказ, а клеймо на лбу исторически ассоциировалось с ворами и рабами. Сам рэпер не комментировал эти претензии, предпочитая отвечать на хейт через музыку и мемы.
Однако феномен нового сленга оказался куда мощнее любых скандалов. С осени 2025 года Ганвест начал использовать в роликах и треках набор абсурдных слов («пэпэ», «шнейне», «фа», «втфа»), которые он сам объяснял как пародию на субкультуру вайперов и их англицизмы. «Шнейне» — искажённое «Шанель», «пэпэ» — отсылка к лягушонку Пепе, «фа» — согласие, «втфа» — недовольство. Вирусность была взрывной: за четыре месяца публикации выросли более чем в 20 раз, а вовлечённость достигла 43 миллионов реакций. Слова не несли смысла — и именно это сработало: пользователи подставляли их в стихи, скороговорки и бытовые сценки, превратив Ганвеста в человека-мема.
Как сейчас живет артистНесмотря на судебные разбирательства, Ганвест остаётся востребованным медийным персонажем. Осенью 2026 года он появился на реалити-шоу «Три Острова», где сблизился с блогером Николаем Сердюковым.
«Коля — мощный тип, один из тех, с кем мы прям очень сильно сдружились. И вот сейчас мы тоже после проекта дружим. И вот познакомились как раз-таки с Ксенией, были у них дома, поужинали», — рассказывал артист на пресс-завтраке.Он также вступился за друга перед хейтерами, назвав обвинения в альфонстве «чепухой»:
«На самом деле он искренне, по-настоящему любит Ксению, он сам зарабатывает, он сам, наоборот, приносит деньги, обеспечивает».В музыкальном плане Ганвест продолжает экспериментировать. В июле 2026 года он вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым представил неожиданную версию хита «Тучи» группы «Иванушки International», где традиционные куплеты были заменены на его речитатив с фирменными «вайбом», «бэнгерами» и «фа пэпэ шнейне». Параллельно артист развивает собственный бренд одежды с вирусными словами и даже подал заявку на их регистрацию в качестве товарного знака.