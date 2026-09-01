Сын Паши Техника пошёл в первый класс: как живёт маленький Иван после смерти отца и правда ли, что ему досталось всё наследство артиста?
1 сентября 2026 года семилетний сын покойного рэпера Паши Техника и блогера Евы Карицкой Иван пошел в первый класс. Подробнее о том, как живёт мальчик, о чём он мечтает и как воспринял смерть отца читайте в материале «Радио 1».
Трагедия в Таиланде: смерть Паши Техника
Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года в больнице Таиланда в результате передозировки наркотиков. После смерти рэпера у него остались сын Иван и бывшая жена Ева Карицкая, известная также как Карина Мельничук.
Иван родился 10 июля 2019 года. Однако в ноябре 2021 года Техник и Карицкая расстались, продолжив при этом вместе участвовать в воспитании общего ребёнка.
После смерти артиста вокруг его имени и семьи не прекращаются скандалы. Поклонники сначала выражали Еве сочувствие, но вскоре часть аудитории стала обвинять ее в попытках похайпиться на смерти бывшего мужа и заработать на этой истории.
Сама Карицкая также рассказывала о сложностях в своей жизни. В ноябре она со слезами на глазах записала видео, в котором пожаловалась на отсутствие монетизации блога.
«Чувствую свою никчемность, не мое это, видимо. Для того чтобы крутиться в блогерской сфере, нужно быть плохим человеком. А я не могу так. Я не могу просить помощи в каких-то темах, которые можно сделать вместе. За несколько лет я ни одной рекламы не сделала в запрещенной соцсети. Я не люблю часто делать рекламу, это не нравится подписчикам», — жаловалась она.
Шахматы и мечта о стримах: как живет маленький Иван
Несмотря на непростые обстоятельства, у Ивана появляются собственные увлечения. Сын Паши Техника уже занимается шахматами и даже выиграл мини-турнир, получив золотую медаль.
При этом мальчик интересуется компьютерными играми и стримингом. Он уже ведет прямые эфиры, в которых транслирует прохождение игр. Шестилетний Иван также попросил мать создать ему собственный канал на YouTube или RuTube, поскольку хочет стать стримером.
В феврале 2026 года ребенку удалили аденоиды. Операция состоялась в столичной больнице, продолжалась 20 минут и проходила под общим наркозом ИВЛ.
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Еще в апреле 2025 года Ева Карицкая сообщала, что собирается возить сына в реабилитационный центр для подростков и водить его к психологу.
Кому досталось наследство Паши Техника
После смерти музыканта отдельным вопросом стало его имущество. Лука Затравкин, который находился рядом с артистом в последние часы его жизни, рассказал, кому, по его сведениям, досталось наследство.
«Наследство Павла досталось точно не мне. Я стараюсь в эту тему не углубляться. Я помог, когда мог. Его вдова Ева иногда обращается ко мне, чем-то помогаю, по-человечески, но всё равно мы всегда на связи. Не могу сказать, что у неё там что-то плачевное. Она молодец, работает, поддерживает здоровый образ жизни. Насколько мне известно, всё наследство Павла досталось сыну», — сообщил сын Никаса Сафронова в интервью aif.ru.
При этом сообщается, что Паша Техник оставил после себя несколько объектов недвижимости в Москве. Главной квартирой называли четырехкомнатное жилье площадью более 80 квадратных метров в районе Покровское-Стрешнево. Рэпер приобрел ее специально для сына по настоянию бывшей супруги.
Кроме того, в собственности музыканта находились апартаменты в Перово и Некрасовке, а также жилье рядом с метро Люблино.
Поскольку завещания Паша Техник не оставил, имущество по закону перешло наследникам первой очереди — его сыну Ивану и матери артиста. Они получили наследство в равных долях.
Ева Карицкая как бывшая жена на имущество экс-супруга претендовать не могла. Однако поскольку их общий сын несовершеннолетний, до достижения им 18 лет Карицкая будет управлять принадлежащей ему долей наследства. Любые сделки с недвижимостью при этом потребуют одобрения органов опеки.
Жизнь семьи продолжается
После смерти Паши Техника его бывшая жена продолжает заниматься сыном. Ева путешествует вместе с Иваном: они побывали в Петербурге, после чего отправились в Таиланд, где она фотографировалась и отдыхала с подругами и сыном.
Родители Паши Техника, судя по сообщениям, постепенно учатся жить после потери сына. Его мать отметила последний день рождения в ресторане и выглядела счастливой, хотя в публикациях СМИ предполагалось, что, скорее всего, она нашла в себе силы казаться такой.
Теперь у семьи появилась новая важная дата — 1 сентября Иван пошел в первый класс. На фоне всех скандалов вокруг артиста именно жизнь ребенка становится той частью истории Паши Техника, которая продолжается уже без него.