01 сентября 2026, 10:19

Ева Карицкая с сыном Иваном (фото: Instagram* @evaevakaritskayaa)

1 сентября 2026 года семилетний сын покойного рэпера Паши Техника и блогера Евы Карицкой Иван пошел в первый класс. Подробнее о том, как живёт мальчик, о чём он мечтает и как воспринял смерть отца читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трагедия в Таиланде: смерть Паши Техника Шахматы и мечта о стримах: как живет маленький Иван Кому досталось наследство Паши Техника Жизнь семьи продолжается

Трагедия в Таиланде: смерть Паши Техника

«Чувствую свою никчемность, не мое это, видимо. Для того чтобы крутиться в блогерской сфере, нужно быть плохим человеком. А я не могу так. Я не могу просить помощи в каких-то темах, которые можно сделать вместе. За несколько лет я ни одной рекламы не сделала в запрещенной соцсети. Я не люблю часто делать рекламу, это не нравится подписчикам», — жаловалась она.

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Шахматы и мечта о стримах: как живет маленький Иван

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Кому досталось наследство Паши Техника

«Наследство Павла досталось точно не мне. Я стараюсь в эту тему не углубляться. Я помог, когда мог. Его вдова Ева иногда обращается ко мне, чем-то помогаю, по-человечески, но всё равно мы всегда на связи. Не могу сказать, что у неё там что-то плачевное. Она молодец, работает, поддерживает здоровый образ жизни. Насколько мне известно, всё наследство Павла досталось сыну», — сообщил сын Никаса Сафронова в интервью aif.ru.

Сын Паши Техника и Евы Карицкой Иван (фото: Instagram* @evaevakaritskayaa)

Жизнь семьи продолжается