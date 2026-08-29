29 августа 2026, 11:15

Виктория Агалакова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Виктория Агалакова к 29 годам успела сняться более чем в 30 проектах, пройти путь от детской театральной студии до главных ролей в кино и стать известной не только в России, но и за рубежом. Она играла в хоррорах, фантастике, мелодрамах и комедиях, участвовала в экстремальных телешоу, а в 2025 году появилась на больших экранах в сказке «Горыныч» вместе с Александром Петровым. Подробнее о ее личной жизни и карьерном пути читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Виктории Агалаковой и первые шаги в профессии Карьера Виктории Агалаковой «Невеста»: картина, которая принесла международную известность «Эпидемия» с Агалаковой стала международным хитом От «Нулевого пациента» до участия в экстремальных шоу Отношения Виктории Агалаковой Агалакова об участии в откровенных сценах Виктория Агалакова сейчас

Детство Виктории Агалаковой и первые шаги в профессии

Виктория Агалакова в детстве с мамой (фото: Instagram* @agalakovavika)

Карьера Виктории Агалаковой

«Невеста»: картина, которая принесла международную известность

Работа поваром, озвучка фильмов для взрослых и алкоголизм: судьба звезды «Бригады» Яна Цапника. Как он встретил любовь всей своей жизни?

Виктория Агалакова (фото: Instagram* @agalakovavika)

«Эпидемия» с Агалаковой стала международным хитом

От «Нулевого пациента» до участия в экстремальных шоу

Конфликты с Джиганом и Биланом, властная мать и санкции Евросоюза: скандальная слава Тимати. Почему матерей его детей называют наложницами?

Виктория Агалакова (фото: Instagram* @agalakovavika)

Отношения Виктории Агалаковой

Агалакова об участии в откровенных сценах

«Это часть профессии. Если роль требует — значит, требует».

Виктория Агалакова (фото: Instagram* @agalakovavika)

Виктория Агалакова сейчас