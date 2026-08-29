Международная известность и тяжёлое расставание: судьба Виктории Агалаковой. Что звезда «Эпидемии» говорила об участии в откровенных сценах?
Виктория Агалакова к 29 годам успела сняться более чем в 30 проектах, пройти путь от детской театральной студии до главных ролей в кино и стать известной не только в России, но и за рубежом. Она играла в хоррорах, фантастике, мелодрамах и комедиях, участвовала в экстремальных телешоу, а в 2025 году появилась на больших экранах в сказке «Горыныч» вместе с Александром Петровым. Подробнее о ее личной жизни и карьерном пути читайте в материале «Радио 1».
Детство Виктории Агалаковой и первые шаги в профессии
Виктория Глухих родилась 30 августа 1996 года в Санкт-Петербурге. Ее отец родом из Усть-Каменогорска, где родители познакомились и поженились, а после известия о беременности семья переехала в Северную столицу. По национальности Виктория наполовину казашка.
Творческий путь будущей актрисы начался еще в детстве. В шесть лет мама привела ее в студию при Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Параллельно Виктория занималась хореографией, вокалом, рисованием и музыкой. В итоге она освоила фортепиано и академический вокал.
После развода родителей девочка осталась с матерью и взяла ее фамилию — Агалакова. Отец вернулся в Казахстан и занялся собственным бизнесом. Несмотря на непростые отношения бывших супругов, Виктория старалась уделять внимание обоим родителям: с мамой регулярно общалась и виделась, а летние каникулы проводила с отцом.
В театре музыкальной комедии Агалакова регулярно выходила на сцену, однако хотела развиваться дальше. Мама стала водить ее на кастинги, и в 11 лет Виктория получила эпизодическую роль в детективном сериале «Закон мышеловки». С этого момента ее актерская карьера начала стремительно развиваться.
Карьера Виктории Агалаковой
Через год Агалакова снялась в историческом фильме «Гармония — город счастья» о событиях революции 1917 года, однако картина так и не вышла. В 2010 году актриса появилась в сериале «Дыши со мной», где сыграла дочь персонажей Наталии Антоновой и Виталия Егорова, а через четыре года вернулась ко второму сезону.
К окончанию школы в фильмографии Виктории насчитывалось около десяти эпизодических ролей. Первой полноценной работой стал сериал «Чужое гнездо». Создатели стремились максимально точно передать атмосферу ушедшей эпохи: для съемок использовали настоящую антикварную мебель и посуду, приобретенную на развалах и взятую у владельцев частных коллекций. Опасные сцены, включая падения с лошади и в воду, часто выполняли каскадеры, однако травмы случались даже у профессионалов.
Первую главную роль Агалакова получила в 60-серийной мелодраме «Спросите у осени». Ее партнерами стали Иван Соловьев, Алексей Зубков и Ада Роговцева. Для сериала записали 14 оригинальных композиций, которые исполнила Мила Нитич.
«Невеста»: картина, которая принесла международную известность
Переломным моментом стал 2017 год, когда на экраны вышел хоррор «Невеста». Для Виктории это был первый опыт работы в полнометражном кино. Съемки проходили в непростых условиях: актерам приходилось работать на холоде и под постоянным дождем.
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Картина получила успех не только в России, но и за рубежом. Особенно заметной стала популярность фильма в Латинской Америке. В Мексике кассовые сборы превысили $2 млн, а зарубежный прокат в целом принес $5,7 млн при 1,8 млн зрителей. Режиссер Святослав Подгаевский связывал интерес латиноамериканской аудитории с распространенным там культом смерти.
В 2018 году Агалакова вновь работала с Подгаевским — на этот раз в фильме «Русалка. Озеро мертвых». Она сыграла девушку, пытающуюся спасти возлюбленного от чар русалки. При бюджете в 42 млн рублей картина собрала более 386 млн рублей в 155 странах. В Мексике, Бразилии, Перу и Эквадоре фильм стал лидером проката в первую неделю, а в Колумбии обошел романтическую комедию «Начни сначала» с Дженнифер Лопес.
В том же году актриса появилась в сериале «Большая игра», где вместе с ней снимались Дмитрий Колчин и Сергей Лавыгин. В камео сыграли Катя IOWA, Александр Панайотов, Дмитрий Губерниев и Нобель Арустамян.
«Эпидемия» с Агалаковой стала международным хитом
В 2019 году вышла «Эпидемия» — экранизация романа Яны Вагнер «Вонгозеро». В проекте вместе с Агалаковой сыграли Кирилл Кяро, Виктория Исакова и Александр Робак.
Сериал, рассказывающий о смертельно опасном респираторном вирусе, впоследствии приобрел международную известность. В 2020 году проект под названием To The Lake вошел в топ-10 самых популярных зарубежных сериалов года на Netflix. Сумма покупки сериала стриминговым сервисом составила $1,5 млн.
В том же году Виктория снялась в фантастическом супергеройском фильме Джаника Файзиева «Вратарь Галактики». Вместе с Евгением Романцовым и Евгением Мироновым она вошла в актерский состав картины. Спортивное прошлое позволило Агалаковой и Романцову самостоятельно участвовать в динамичных сценах на подвесах. Однако из-за ограничений для зрителей в кинотеатрах, связанных с пандемией, фильм не смог оправдать миллиардный бюджет.
В 2021 году актриса появилась в «Ёлках-8», где ее партнерами стали Иван Ургант, Анна Чиповская, Сергей Светлаков и Дарья Мороз.
От «Нулевого пациента» до участия в экстремальных шоу
В 2022 году вышел второй сезон «Эпидемии», в котором Агалакова сыграла главную роль. В фильме «Нулевой пациент» она перевоплотилась в медсестру. Образ оказался частично вымышленным, частично основанным на реальных событиях, поэтому актрисе пришлось подробно изучать тему ВИЧ.
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Следующей работой стала комедия «Отмороженные», где Виктория сыграла девушку в инвалидном кресле. По ее словам, роль стала для нее настоящим подарком с точки зрения раскрытия характера персонажа. В проект она попала буквально в последний момент: после отказа другой актрисы вечером записала пробы, а уже утром отправилась на съемочную площадку.
Летом 2023 года состоялась премьера мистического триллера «Там, где цветет полынь» по произведению Ольги Птицевой. Агалакова исполнила главную роль девушки, обнаружившей способность предвидеть смерть других людей. Играть подростка в 24 года оказалось для актрисы необычным и увлекательным опытом, особенно ее заинтересовала внутренняя трансформация героини.
В 2024 году фильмография артистки пополнилась ролью второго плана в детективной саге «Мосгаз. Дело № 10: Метроном».
Агалакова пробовала себя не только в кино. В 2022 году она стала участницей экстремального шоу «Вызов» на ТНТ, где участники проходили интеллектуальные и физические испытания.
Актриса признавалась, что отправилась на проект, не представляя до конца, что ее ждет. По ее словам, если бы у нее были фобии, шоу наверняка помогло бы с ними столкнуться. Кроме того, Виктория участвовала в проектах «Наследники и самозванцы» на ТВ-3, где заняла восьмое место, и «Фактор страха».
Отношения Виктории Агалаковой
Личная жизнь Агалаковой остается одной из наиболее закрытых тем. С 2015 года она встречалась с актером Максимом Белбородовым, с которым жила в Москве. В источниках упоминались слухи о его ревности к партнерам Виктории по съемкам.
В 2020 году пара рассталась, а в мае 2022-го актриса рассказала журналистам, что они разошлись примерно годом ранее.
Позже Белбородов заявил в интервью «Газете.Ru», что не общается с Агалаковой и не следит за ее жизнью и карьерой. Впоследствии стало известно о его отношениях с актрисой Зоей Бербер.
Сама Виктория подробно обсуждать расставание не стала. Она лишь отмечала, что в ее жизни встречались разные мужчины, и если в человеке есть то, что категорически не нравится и что невозможно принять, лучше сразу расставаться. Сейчас неизвестно, занято ли сердце актрисы.
Агалакова об участии в откровенных сценах
В 2025 году в интервью MAXIM Агалакова рассказала о работе над ролями и переходах между совершенно разными жанрами. По ее мнению, многое зависит не столько от таланта, сколько от подготовки.
Актриса также открыто высказалась об откровенных сценах:
«Это часть профессии. Если роль требует — значит, требует».
Помимо актерской работы, Виктория читает книги, рисует, изучает английский язык, осваивает режиссерское и сценарное мастерство, интересуется психологией и пишет музыку для себя.
Виктория Агалакова сейчас
В 2026 году фильмография Агалаковой продолжает расширяться: в числе проектов называются комедия «Жека Рассел», сериалы «Гаражники», «Дознаватель» и «Предатель». Актриса продолжает работать в разных жанрах и пробовать новые образы.
При этом Виктория остается одной из самых закрытых молодых артисток: она редко рассказывает о личной жизни, не выносит отношения на публику и предпочитает говорить только о профессии. Начав путь на сцене детской студии в Петербурге, Агалакова прошла через хорроры, фантастику, драму, комедию и экстремальные шоу, а ее фильмография продолжает расти.
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