02 ноября 2026, 13:59

Людмила Сенчена (Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко)

50 миллионов рублей наследства, три квартиры в центре Петербурга и загородный дом в престижном посёлке — всё это досталось единственному сыну Людмилы Сенчиной после её смерти в 2018 году. Но вместо того чтобы чтить память матери, Вячеслав Тимошин начал распродажу имущества. Вдовец певицы объяснял это тем, что наследнику «очень нужны деньги». Почему «Золушка советской эстрады», мечтавшая о простой семье, осталась после смерти практически одна, а наследник артистки не приезжал на родину годами, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Золушка» из села Кудрявцы Кобзон, развод и чувство вины «17 пилотов в огне»: история сына, который не вернулся Последние дни «Золушки советской эстрады» Наследство и продажа недвижимости Предмет обсуждения в прессе: деревянный крест два распахнутых крыла

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