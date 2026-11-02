Сын потерял все, что она нажила, и уехал в Таиланд: куда исчезли миллионы «Золушки» Людмилы Сенчиной? Связь с Кобзоном, Наминым и деревянный крест
50 миллионов рублей наследства, три квартиры в центре Петербурга и загородный дом в престижном посёлке — всё это досталось единственному сыну Людмилы Сенчиной после её смерти в 2018 году. Но вместо того чтобы чтить память матери, Вячеслав Тимошин начал распродажу имущества. Вдовец певицы объяснял это тем, что наследнику «очень нужны деньги». Почему «Золушка советской эстрады», мечтавшая о простой семье, осталась после смерти практически одна, а наследник артистки не приезжал на родину годами, читайте в материале «Радио 1».
«Золушка» из села КудрявцыЛюдмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы Николаевской области в бедной семье. Сцена была для неё не мечтой, а способом выжить и доказать себе, что она чего-то стоит. В 20 лет девушка влюбилась в артиста оперетты Вячеслава Тимошина, который был намного старше. Мужчина ушёл из прежней семьи, и они поженились. В 1973 году родился сын Вячеслав.
Кобзон, развод и чувство виныСенчина в одном из интервью рассказала о романе с Иосифом Кобзоном, который, по словам певицы, разбил ей сердце. Тайные встречи на гастролях, бриллианты, роскошные сюрпризы. Она решилась на развод с Тимошиным. Ждала предложения руки и сердца — и дождалась. Но в тот же момент выяснилось, что у «патриарха российской эстрады» параллельный роман с другой женщиной. Гордая Людмила Петровна предательства не простила и разорвала отношения. Позже она называла развод с первым мужем главной ошибкой своей жизни. Оставшись одна с ребёнком, Сенчина ушла в работу. Гастроли, концерты, съёмки — график был расписан на годы вперёд.
«17 пилотов в огне»: история сына, который не вернулсяВторым мужем певицы стал Стас Намин, создатель группы «Цветы», и 19-летний Вячеслав, увлёкшись аккордами, заявил, что хочет быть рок-музыкантом. Некоторое время выступал в составе рок-группы «17 пилотов в огне» и вскоре при поддержке матери и отчима коллектив отправился на гастроли в США.Группа быстро развалилась, но возвращаться в Россию он не захотел. Людмила Петровна звонила ему каждый день. Друзья певицы — Илья Резник и Николай Агутин — вспоминали, что Слава никогда не выходил на связь первым. По данным открытых источников, отпрыск осел в Сиэтле, где занимался страховой и риелторской деятельностью, а также работал диджеем. Женился, но внуков матери так и не подарил.
Последние дни «Золушки советской эстрады»Третьим мужем и главной опорой певицы стал концертный директор исполнительницы Владимир Андреев. Супруги прожили вместе 25 лет. Именно он был рядом, когда женщине диагностировали рак поджелудочной железы, возил жену по врачам и скрывал от посторонних её состояние. В январе 2018 года, незадолго до кончины матери, Вячеслав прилетел в Санкт-Петербург по настоятельной просьбе отчима, чтобы проститься с ней.
Наследство и продажа недвижимостиПосле смерти исполнительницы её имущество, включавшее несколько квартир в центре Санкт-Петербурга, машино-место и загородный дом в коттеджном посёлке, перешло сыну и мужу. В феврале 2021 года в СМИ появилась информация о том, что единственный наследник и вдовец приняли решение распродать доставшуюся им недвижимость.
В частности, на продажу был выставлен загородный дом площадью около 300 квадратных метров. В интервью Владимир Андреев объяснял продажу элитных квадратных метров тем, что пасынку «очень нужны деньги». Сам Вячеслав публично не комментировал ситуацию с наследством.
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Мужчина проживает в Таиланде и не даёт интервью и, судя по всему, не собирается возвращаться в Россию. По данным прессы, работает в сфере недвижимости, увлекается кулинарией — говорят, мастерски варит борщ.
Предмет обсуждения в прессе: деревянный крест два распахнутых крылаЛюдмила Сенчина была похоронена на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Первые годы на погосте находился деревянный крест, что неоднократно становилось предметом обсуждения в прессе и вызывало вопросы у поклонников певицы.
Однако осенью 2021 года ситуация разрешилась: в ноябре, спустя почти четыре года после смерти исполнительницы, Владимир Андреев установил на могиле супруги гранитное надгробие. Памятник выполнен в виде двух распахнутых крыльев: на одном из них размещён портрет народной артистки, а на другом — её имя, титул и годы жизни.