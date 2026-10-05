Сын против дочери жены? Почему Ирина Линдт 11 лет спустя снова бьется за квартиру Золотухина и какое признание сделала в шоу «Секрет на миллион»
Она не стала официальной женой Валерия Золотухина, но получила свою часть наследства — квартиру и загородный дом. А теперь Ирина Линдт вместе с сыном Иваном требует ту самую недвижимость на Таганке, где артист годами жил с женой Тамарой. Завещания «Бумбараш» не оставил, и спор за самую известную «квадратуру» актёра обернулся куда более запутанной историей. Кто на самом деле владеет квартирой артиста, читайте в материале «Радио 1».
Почему звезда фильма «Хозяин тайги» не мог бросить свою жену?Ирина Линдт родилась 15 апреля 1974 года в Алма-Ате в семье военного музыканта. Школу окончила с золотой медалью в 1991 году в Германии по месту службы отца, после чего вернулась и поступила в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, которое окончила с красным дипломом в 1996 году.
На третьем курсе талантливую студентку заметил Юрий Любимов и пригласил в Театр на Таганке. Знакомство с народным артистом России Валерием Золотухиным произошло в стенах театра в конце 90-х годов. Мэтр был старше молодой актрисы на 33 года и на тот момент состоял в браке с Тамарой.
«Мы познакомились, когда я только пришла в театр, он два года меня обхаживал. Я понимала, что не имею права, что так нельзя, но потом влюбилась, впервые в жизни, мне было тогда 24 года», — цитирует Ирину «ЭГ».Полноценные отношения между актёрами начались в 1998 году. Спустя несколько лет, 18 ноября 2004 года, у пары родился сын Иван. Наследник пошёл по профессиональному пути родителей. В 2026 году юноша окончил Московскую театральную школу Олега Табакова (мастерская Владимира Машкова) и получил диплом по специальности «актёрское искусство». В июле 2026 года молодой актёр был принят в труппу Московского театра «Современник».
Несмотря на длительные отношения, продолжавшиеся около 15 лет вплоть до смерти Золотухина в 2013 году, актёр так и не расторг брак с законной супругой. Артист принадлежал к тем людям, которые привыкли брать всю вину и ответственность на себя. Именно поэтому, как рассказывала Ирина в программе «Судьба человека», он не мог бросить жену ни при каких обстоятельствах. «Тамара в нём нуждалась, у неё никого не было. Он не имел права её оставлять», — говорила она.
Борьба за наследство знаменитого «Бумбараша»После смерти Валерия Золотухина наследство делили по закону — завещания он не оставил. В январе 2013 года у мужчины обнаружили опухоль головного мозга. Как рассказала Ирина Линдт, врачи сразу же советовали актёру составить завещание, однако она не решилась просить возлюбленного об этом.
«Я не смогла, потому что мне было важнее, чтобы он спокойно ушёл. Потом я иногда жалела, потому что вопрос касался сына», — призналась Ирина в программе «Секрет на миллион».Наследниками первой очереди стали законная супруга Тамара Золотухина, старший сын Денис (от первого брака с актрисой Ниной Шацкой) и младший Иван. Квартира на Таганке была разделена по закону: вдове Тамаре досталось 4/6 доли, сыновьям Денису и Ивану — по 1/6 каждому. По словам Линдт, она получила загородный дом в Подмосковье (в Ватутинках), который Валерий, по её утверждению, построил после рождения Ивана в 2004 году. Актриса также сокрушалась о жилплощади в 38 кв. м в Митине. Когда-то Золотухин помог Ирине перевести это нежилое помещение в жилое. Здесь родился и провёл детство их сын.
При этом возлюбленная мэтра настаивает: за жильё платили только она и её родители. Однако юридически недвижимость была оформлена на актёра — поэтому и вошла в наследственную массу. Законная супруга Тамара Золотухина передала Денису (который стал священником) личные дневники своего мужа и авторские права на его произведения.
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По рассказам женщины, это было сделано в обмен на устное обещание зрелого мужчины отказаться от своей доли в недвижимости на Таганке. Однако впоследствии она выразила сожаление об этом решении, поскольку он так и не переоформил свои метры.
«Я уговор выполнила — отдала дневники. После этого Денис перестал отвечать на звонки», — цитирует вдову «СтарХит».Тамара скончалась в 2019 году, и долю (4/6) унаследовала её дочь от первого брака Екатерина. В итоге значительная часть квартиры народного артиста досталась фактически чужому человеку.
«Каждому наследнику выделили его часть. У Вани — комната в четырёхкомнатной квартире на Таганке. Но этим правом трудно воспользоваться, когда с оппонентами не найден общий язык. Продавать её долями невыгодно, а целиком другие наследники не хотят. В результате никто этим имуществом не пользуется», — приводит слова актрисы издание.
Зачем Линдт снова подняла тему наследства спустя 11 лет?Публичные высказывания Ирины по вопросам имущества легендарного «Бумбараша» вызвали в обществе и медиапространстве полярные оценки. Часть аудитории рассматривает её действия как стремление к справедливому распределению имущества в интересах несовершеннолетнего на тот момент сына, другая — как попытку максимизировать свою долю в наследстве покойного артиста. При этом коллеги по цеху отмечали, что она не была склонна к публичным конфликтам и демонстративным скандалам. Артистку также критикуют за возобновление темы наследства спустя 11 лет после смерти Золотухина. В 2024 году женщина заявила в программе «Секрет на миллион», что вопрос наследства для неё остаётся открытым.
«Моя задача как мамы — сейчас сделать для сына хотя бы что-то», — заявила актриса.Это вызвало новую волну дискуссий, так как изначально раздел имущества прошёл мирно, и Тамара Гусева добровольно поделилась долей с Линдт и её сыном.