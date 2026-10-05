Сын против дочери жены? Почему Ирина Линдт 11 лет спустя снова бьется за квартиру Золотухина и какое признание сделала в шоу «Секрет на миллион»

05 октября 2026, 14:05

Ирина Линдт (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Она не стала официальной женой Валерия Золотухина, но получила свою часть наследства — квартиру и загородный дом. А теперь Ирина Линдт вместе с сыном Иваном требует ту самую недвижимость на Таганке, где артист годами жил с женой Тамарой. Завещания «Бумбараш» не оставил, и спор за самую известную «квадратуру» актёра обернулся куда более запутанной историей. Кто на самом деле владеет квартирой артиста, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему звезда фильма «Хозяин тайги» не мог бросить свою жену? Борьба за наследство знаменитого «Бумбараша» Зачем Линдт снова подняла тему наследства спустя 11 лет?

Почему звезда фильма «Хозяин тайги» не мог бросить свою жену?



Ирина Линдт (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Мы познакомились, когда я только пришла в театр, он два года меня обхаживал. Я понимала, что не имею права, что так нельзя, но потом влюбилась, впервые в жизни, мне было тогда 24 года», — цитирует Ирину «ЭГ».

Борьба за наследство знаменитого «Бумбараша»

«Я не смогла, потому что мне было важнее, чтобы он спокойно ушёл. Потом я иногда жалела, потому что вопрос касался сына», — призналась Ирина в программе «Секрет на миллион».



Валерий Золотухин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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«Я уговор выполнила — отдала дневники. После этого Денис перестал отвечать на звонки», — цитирует вдову «СтарХит».

«Каждому наследнику выделили его часть. У Вани — комната в четырёхкомнатной квартире на Таганке. Но этим правом трудно воспользоваться, когда с оппонентами не найден общий язык. Продавать её долями невыгодно, а целиком другие наследники не хотят. В результате никто этим имуществом не пользуется», — приводит слова актрисы издание.

Зачем Линдт снова подняла тему наследства спустя 11 лет?



Ирина Линдт (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

«Моя задача как мамы — сейчас сделать для сына хотя бы что-то», — заявила актриса.