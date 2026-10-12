Сын «врага народа», эмигрант поневоле и отец, которого не помнит дочь: трагическая судьба звезды «Джентльменов удачи» Савелия Крамарова
Савелий Крамаров — советский актёр, чьё лицо знала вся страна. Король эпизода, мастер комедийного образа, он появлялся на экране на несколько минут, но эти минуты становились украшением любого фильма. 13 октября артисту могло бы исполниться 92 года. О творческой и личной жизни человека, который смешил других, но так и не смог обрести счастье сам, читайте в материале «Радио 1».
Биография Савелия КрамароваСавелий Викторович Крамаров родился 13 октября 1934 года в Москве, в семье адвоката Виктора Крамарова. Детство будущего артиста было далеко не безоблачным: когда Савелию было четыре года, отца арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. Мать, Бенедикта Соломоновна, осталась одна с двумя детьми на руках. После освобождения отца семья распалась, а в 1951 году мать умерла от рака, Савелию тогда было всего шестнадцать лет.
Окончив школу, Крамаров попытался поступить в театральный институт, но получил отказ — сыну «врага народа» путь на сцену был закрыт. Чтобы не терять времени, он поступил в Московский лесотехнический институт на факультет озеленения, а параллельно занимался в театральной студии при Центральном доме работников искусств. Именно там его заметил студент ВГИКа Алексей Салтыков, который предложил Крамарову небольшую роль в фильме «Ребята с нашего двора». Так началась его кинокарьера.
Первые годы Крамарову доверяли исключительно отрицательных персонажей — хулиганов, тунеядцев, мелких жуликов. Но благодаря своей уникальной внешности и природному обаянию он превращал даже крошечные роли в незабываемые. Настоящая слава пришла после роли Илюхи в «Неуловимых мстителях» — фраза «А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина...» мгновенно ушла в народ. А после «Джентльменов удачи», где Крамаров сыграл Косого, он стал одним из самых востребованных комиков страны.
Всего фильмография актёра насчитывает около семидесяти шести картин. Среди них — «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев», «Большая перемена», «Афоня», «Мимино». В 1972 году, уже будучи звездой, Крамаров поступил в ГИТИС, однако по окончании института так и не смог устроиться ни в один театр. В 1974 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
Голливуд, который не стал домомК концу семидесятых карьера Крамарова начала пробуксовывать. После того как его дядя эмигрировал в Израиль, а сам актёр стал посещать синагогу и интересоваться иудаизмом, отношение властей к нему изменилось. Предложения сниматься иссякли, телефон поставили на прослушку. В 1981 году Крамаров принял решение покинуть СССР. Ему отказали. Тогда он пошёл на отчаянный шаг — написал письмо президенту США Рональду Рейгану с просьбой о помощи. После того как письмо несколько раз прозвучало в эфире «Голоса Америки», советские власти дали согласие на выезд, чтобы избежать международного скандала.
В Америке Крамарова приняли достаточно тепло, он вступил в Гильдию киноактёров, что обеспечивало ему стабильный доход. Он снимался в «Москве на Гудзоне» с Робином Уильямсом, «Красной жаре» с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуши, «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне. Однако всё это были роли второго плана — советских агентов, эмигрантов, космонавтов. Той народной любви, которая была у него на родине, в Голливуде не случилось.
Личная жизнь КрамароваЛичная жизнь Савелия Крамарова складывалась непросто. Первый брак с однокурсницей Людмилой по ГИТИСу оказался недолгим и распался. Затем в его жизни появилась архитектор Мария Шатинская — женщина, с которой он прожил тринадцать лет, хотя официально отношения так и не были зарегистрированы. Мария мечтала о ребёнке, и однажды у них родилась дочь, но девочка появилась на свет очень слабой и вскоре умерла. Этот удар стал для пары роковым. Позже Крамаров называл Марию «святой женщиной» и признавался, что чувствует перед ней вину.
В Америке Крамаров женился на Фаине Зборовской. В 1988 году, когда актёру было уже пятьдесят три, у них родилась дочь Батия, названная в честь матери Крамарова. Казалось, что наконец-то в его жизни появился смысл. Однако счастье длилось недолго: через год Фаина уехала в Лас-Вегас, забрав дочь, и подала на развод. Причиной стали измены мужа, с которыми она не захотела мириться. Отцу запретили видеться с Басей.
Третьей женой Крамарова стала Наталья Сирадзе, которая была моложе его на двадцать один год. Они поженились в октябре 1994 года, когда актёр уже тяжело болел. Наталья оказалась рядом в самый трудный период его жизни — она ежедневно читала ему письма поддержки от поклонников, которые приходили мешками.
Дочь Крамарова, Батия, выросла в США. Она пробовала себя в модельном бизнесе, а затем стала бухгалтером. В одном из редких интервью она призналась, что почти не помнит отца — видела его лишь однажды, в семь лет, когда тяжело больной Крамаров лежал в больнице. Девочка сидела на краю постели и пела песенку, а по лицу актёра текли слёзы.
Болезнь, которой артист боялся больше всегоВсю жизнь Крамаров панически боялся рака — от этой болезни умерла его мать. Он вёл здоровый образ жизни, занимался йогой, соблюдал диету, мечтал прожить больше ста лет. Но судьба распорядилась иначе. В 1995 году у него диагностировали рак прямой кишки. Последовала операция, затем химиотерапия, но возникли осложнения — эндокардит, тромбоз, два инсульта. Последние дни Крамаров провёл в больнице Сан-Франциско, он потерял зрение и не мог говорить.
Савелий Крамаров скончался 6 июня 1995 года в возрасте шестидесяти лет. Он похоронен на еврейском мемориальном кладбище «Холмы бессмертия» в городе Колма, штат Калифорния. Памятник на его могиле, созданный скульпторами Михаилом Шемякиным и Вячеславом Бухаевым, выполнен в виде гримерного столика из чёрного гранита и бронзы. На нём — театральные маски, зеркало и череп. Этот монумент стал своеобразным посланием: маски можно примерять бесконечно, но в конце каждый предстанет перед судом таким, какой он есть на самом деле.
Наследие Савелия КрамароваСавелий Крамаров оставил после себя не просто фильмографию — он оставил эпоху. Его герои, нелепые и трогательные одновременно, стали частью национального фольклора. Фразы «Кина не будет, электричество кончилось», «У меня все ходы записаны», «Кто ж его посадит? Он же памятник!» — эти реплики давно живут своей жизнью, часто оторванной от первоисточника.
Сам актёр говорил о себе с иронией: «Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного». И в этой фразе — весь Крамаров. Человек, который умел рассмешить миллионы, но чья собственная жизнь была полна потерь и одиночества. Он мечтал о серьёзных драматических ролях, но так и не получил их. Он хотел быть счастливым, но счастье словно ускользало от него.
Виктория Токарева, сценарист «Джентльменов удачи», сказала о нём:
«Он был один такой. Его талант и его лицо были настолько органично сплетены, что на него только посмотришь — и уже смешно».И это, пожалуй, лучшее определение того, чем была карьера Савелия Крамарова для миллионов зрителей. Он был один такой. И фильмы с его участием по-прежнему смотрят, по-прежнему смеются, а значит, дело артиста все еще живо.