12 октября 2026, 16:45

Савелий Крамаров (Фото: скриншот д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез»)

Савелий Крамаров — советский актёр, чьё лицо знала вся страна. Король эпизода, мастер комедийного образа, он появлялся на экране на несколько минут, но эти минуты становились украшением любого фильма. 13 октября артисту могло бы исполниться 92 года. О творческой и личной жизни человека, который смешил других, но так и не смог обрести счастье сам, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Савелия Крамарова Голливуд, который не стал домом Личная жизнь Крамарова Болезнь, которой артист боялся больше всего Наследие Савелия Крамарова



Биография Савелия Крамарова

Савелий Крамаров (Фото: скриншот д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез»)

Голливуд, который не стал домом

Савелий Крамаров (Фото: скриншот д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез»)

Личная жизнь Крамарова

Савелий Крамаров с дочерью (Фото: скриншот д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез»)

Болезнь, которой артист боялся больше всего

Савелий Крамаров супругой Натальей Сирадзе (Фото: скриншот д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез»)

Наследие Савелия Крамарова

Савелий Крамаров (Фото: скриншот д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез»)

«Он был один такой. Его талант и его лицо были настолько органично сплетены, что на него только посмотришь — и уже смешно».