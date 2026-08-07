Сыну и внуку грозит беда, а сама прикована к постели? Трагедия в семье Натальи Белохвостиковой и война с зятем, обвинившем ее в страшном

07 августа 2026, 11:18

Наталья Белохвостикова (Фото: Кадр из фильма «Тегеран-43»)

Наталья Белохвостикова — звезда советского кино, чьё лицо знала вся страна. За яркой карьерой и громкими ролями скрывалась жизнь, полная драматических поворотов. В последние годы имя легендарной актрисы всё чаще мелькало в СМИ в связи с громким семейным скандалом: её зять публично выступил с обвинениями. Что на самом деле происходит в семье народной артистки и чем вызвано это противостояние, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Случай, повлиявший на судьбу Главные люди в её жизни: любимый муж, дочь и приёмный сын Зять против тёщи Правда или ложь: что говорил бывший зять Белохвостиковой

Случай, повлиявший на судьбу



Наталья Белохвостикова (Фото: Кадр из фильма «У озера»)

Главные люди в её жизни: любимый муж, дочь и приёмный сын



Владимир Наумов, Наталья Белохвостикова (слева), Наталья Наумова (справа) и приёмный сын Кирилл (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Зять против тёщи



Александр Фарбер (Фото: Кадр из фильма «Дуэт по праву»)

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Правда или ложь: что говорил бывший зять Белохвостиковой