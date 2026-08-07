Сыну и внуку грозит беда, а сама прикована к постели? Трагедия в семье Натальи Белохвостиковой и война с зятем, обвинившем ее в страшном
Наталья Белохвостикова — звезда советского кино, чьё лицо знала вся страна. За яркой карьерой и громкими ролями скрывалась жизнь, полная драматических поворотов. В последние годы имя легендарной актрисы всё чаще мелькало в СМИ в связи с громким семейным скандалом: её зять публично выступил с обвинениями. Что на самом деле происходит в семье народной артистки и чем вызвано это противостояние, читайте в материале «Радио 1».
Случай, повлиявший на судьбуНаталья Николаевна появилась на свет в Москве 28 июля 1951 года. Первые пять лет своей жизни она провела в Лондоне, где её отец служил дипломатом, а мать работала переводчицей. Когда семью по решению МИД перевели в Швецию, маленькую Наташу отправили к бабушке в Советский Союз. Девочка сильно тосковала по семье и с особым трепетом ждала летних каникул, чтобы наконец-то обнять родителей. В будущем Наталья планировала стать переводчиком и даже не задумывалась о карьере актрисы.
Однажды сотрудники киностудии в Стокгольме набирали людей для массовки; вербовщики статистов совершенно случайно заметили Белохвостикову и предложили участие в проекте. Внешность юной артистки безупречно подходила под требуемый типаж, поэтому дебютантку безоговорочно утвердили на роль сестры В. И. Ленина в картине «Сердце матери». Так и началась её биография в кино. Следующим шагом стало поступление во ВГИК — Наталью приняли без экзаменов.
А уже на втором курсе студентка снялась в фильме «У озера», роль в котором Герасимов написал специально для неё. Впоследствии актриса признавалась, что ранние работы не приносили творческого удовлетворения, и она, вероятно, покинула бы профессию, если бы не судьбоносная встреча с Владимиром Наумовым. Знакомство с будущим мужем произошло во время перелёта в Белград на Неделю советского кино. Режиссёр вёл себя на борту весьма необычно: мужчина выпрашивал сигареты у соседей и нервно мял их в руках. Как оказалось, Наумов как раз боролся с пагубной привычкой. При этом сценарист без умолку шутил, словно озорной подросток, и рассказывал забавные истории, что мгновенно покорило сердце молодой актрисы.
За свою творческую карьеру актриса воплотила на экране более 30 образов, разделив съёмочную площадку с настоящими легендами кино: Игорем Костолевским, Владимиром Высоцким, Иннокентием Смоктуновским, Василием Шукшиным, Андреем Мягковым и даже самим Аленом Делоном.
Чаще всего режиссёры видели в ней утончённых аристократок, склонных к глубоким внутренним переживаниям. Однако сама Наталья Николаевна тяготилась этими амплуа и мечтала попробовать себя в комедии. Такой шанс ей предоставила Светлана Дружинина, доверив актрисе роль в экранизации оперетты «Принцесса цирка». Несмотря на скептические прогнозы кинокритиков, предрекавших картине коммерческий провал, фильм оказался успешным и полностью опроверг их опасения.
Главные люди в её жизни: любимый муж, дочь и приёмный сынБелохвостикова и Наумов официально поженились в 1974 году. Спустя три года, в 1977 году, в их семье родилась дочь, которую назвали в честь матери — Натальей. Девушка пошла по стопам отца и стала режиссёром. В нескольких её картинах позже снялась и сама Наталья Николаевна. Спустя 30 лет, в 2007 году, супруги приняли решение усыновить ребёнка. Во время посещения детского дома в рамках фестиваля «Я и моя семья» внимание супругов привлёк трёхлетний мальчик по имени Кирилл.Пара навещала мальчика ещё несколько раз, после чего окончательно забрала в семью. Позднее приёмный сын признавался матери, что в интернате каждый день молился о том, чтобы у него появились любящие и заботливые родители. И молитвы были услышаны. Кирилл быстро сроднился с новой семьёй, а сводная сестра Наташа стала для него настоящим другом. Мальчик с увлечением изучал иностранные языки, интересовался литературой и математикой. Однако в 2018 году жизнь молодого человека омрачила серьёзная трагедия. Пытаясь проникнуть в квартиру приятеля, у которого заклинило замок, Кирилл сорвался со второго этажа и упал на газон.
Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом костей челюсти. Наталья Николаевна сутками не отходила от кровати приёмного сына. К счастью, молодой организм справился с повреждениями, и состояние юноши начало улучшаться. Впоследствии наследник выбрал профессию юриста. В 2021 году ушёл из жизни Владимир Наумов, не дожив буквально нескольких дней до своего 94-летия. В этот тяжёлый период Кирилл был рядом с матерью. Забота и поддержка приёмного сына помогли актрисе не впасть в депрессию. Народная артистка РСФСР очень переживала смерть любимого супруга, с которым её так много связывало.
Зять против тёщиНесмотря на то что Наталья Николаевна неоднократно подчёркивала первостепенную важность семейных ценностей, преданные поклонники звезды фильма «Тегеран‑43» были шокированы публичными претензиями зятя. В одном из телевизионных шоу Александр Фарбер, бывший муж дочери актрисы, открыто пожаловался на тёщу. По его утверждениям, «мадам Мари Луни» постоянно вмешивалась в отношения молодых, а затем и вовсе потребовала от дочери вернуться в родительский дом. Актёр также заявлял о ненадлежащем обращении с его сыном, выражая твёрдое намерение забрать ребёнка себе. В ответ Наталья Наумова категорически опровергла эти обвинения, заявив, что агрессия исходила именно от её бывшего супруга, который повышал голос на их общего сына (внука актрисы) и даже допускал рукоприкладство.
Однако Фарбер продолжал настаивать на своей версии, возлагая всю вину на «звёздную тёщу». Мужчина обвинял актрису в создании опасной бытовой обстановки, упоминая о хранящемся в доме оружии и разбросанных лекарствах, до которых мог дотянуться мальчик.
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Вдобавок ко всему, зять в одном из телешоу рассказал о вопиющем инциденте, когда его сына якобы ошпарили кипятком: «Мама облила его, а бабушка не смогла помочь, так как прикована к постели». Однако независимых подтверждений или официальных заключений, доказывающих, что этот случай действительно произошёл именно так, как он описал, в открытых источниках нет.
Правда или ложь: что говорил бывший зять БелохвостиковойДолгое время актриса хранила молчание, предпочитая не вступать в полемику и не отвечать на беспочвенные нападки зятя. Однако в конечном итоге артистка обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. Весной прошлого года Наталья Николаевна лично опровергла слухи о своей беспомощности, подчеркнув, что не прикована к постели и свободно передвигается, а затворничество — это лишь осознанный выбор в пользу уединённого образа жизни. Зимой 2024 года кинодива сделала редкое исключение, появившись в эфире программы «Мой герой» у Татьяны Устиновой. В откровенной беседе она с теплотой вспоминала своё лондонское детство, делилась яркими впечатлениями от совместной работы с легендарным Аленом Делоном и говорила о своём незабвенном муже. Сегодня главной творческой мечтой Натальи Николаевны остаётся завершение незаконченной картины Владимира Наумова «Сказка о царе Салтане».
Кроме того, звезда «У озера» планирует организовать выставку живописи режиссёра и издать альбом с его графическими работами. О себе же актриса изредка напоминает поклонникам, публикуя в социальных сетях трогательные архивные семейные снимки.