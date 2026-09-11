11 сентября 2026, 14:18

Ирина Роднина (фото: Instagram* / rodninaofficial)

Ирина Константиновна Роднина — советская фигуристка, выступавшая в парном катании, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка СССР. Она имеет звание заслуженного мастера спорта СССР. Роднина трижды подряд становилась олимпийской чемпионкой, десять раз выигрывала чемпионат мира и 11 раз — чемпионат Европы. 12 сентября ей исполняется 77 лет. Подробнее о жизни и карьере знаменитой фигуристки — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Родниной: детство и семья Спортивная карьера Ирины Родниной Тренерская карьера Родниной Политическая и общественная деятельность Ирины Родниной Почему Ирина Роднина поссорилась с Татьяной Тарасовой Скандалы с участием Ирины Родниной Что Ирина Роднина говорила о пенсиях Личная жизнь Ирины Родниной: мужья и дети Чем Ирина Роднина занимается сейчас

Биография Ирины Родниной: детство и семья

Ирина Роднина (фото: Instagram** / rodninaofficial)

Спортивная карьера Ирины Родниной

Ирина Роднина (фото: Instagram** / rodninaofficial)

Тренерская карьера Родниной

Политическая и общественная деятельность Ирины Родниной

Ирина Роднина и Александр Зайцев (фото: РИА Новости / Мирослав Муразов)

Ирина Роднина (фото: Instagram** / rodninaofficial)

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Почему Ирина Роднина поссорилась с Татьяной Тарасовой

Ирина Роднина (фото: РИА Новости / Дмитрий Донской)

«Я думаю, что к людям, работающим в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом», — отмечала Тарасова.

Скандалы с участием Ирины Родниной

Ирина Роднина (фото: Instagram** / rodninaofficial)

«Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать», — заявила Роднина.

«Это может быть интересно. Почему нет? У нас же пляшет четверка лебедей. Что такого в однополых дуэтах? Сама идея у меня негатива не вызывает. Тем более в других странах такая практика есть», — сказала она.

«У нас все спортсмены уже давно учатся дистанционно или оканчивают школы по особым программам. Не бывает такого, чтобы профессиональный спортсмен все успевал. Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом?» — отметила спортсменка.

Ирина Роднина (фото: Instagram** / rodninaofficial)

Что Ирина Роднина говорила о пенсиях

«Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Роднина.

«Возможно ли прожить на 20 тысяч пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Раз я так не хочу, значит, не хочу и пытаться так делать. На саму пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить. Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт», — сказала она.

Личная жизнь Ирины Родниной: мужья и дети

Ирина Роднина и Александр Зайцев (фото: РИА Новости / Юрий Сомов)

Второй муж Ирины Родниной — Леонид Миньковский

Ирина Роднина и Леонид Миньковский с дочкой (фото: РИА Новости / Дмитрий Донской)

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«Мы прожили разные жизни, бывали в разных ситуациях, у нас разный возраст. Как у нас в классике — проблема отцов и детей. Общение у нас происходит. А что, если разные взгляды, то надо повернуться спиной друг к другу и забыть, что мы родственники?» — заявила Роднина.

«Меня это не задевает, потому что страну развалила не я. В тот момент, когда я работала по контракту в США, страны не стало. Как правило, у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни, воспитании и принятии решений. Разве это странно?» — сказала Роднина.

Сын Ирины Родниной Александр Зайцев

Ирина Роднина (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Чем Ирина Роднина занимается сейчас