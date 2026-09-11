Скандал из-за пенсий и связь дочери с ЛГБТ*: какие заявления Ирины Родниной взбесили россин и за что Поплавская требовала выгнать её из Госдумы?
Ирина Константиновна Роднина — советская фигуристка, выступавшая в парном катании, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка СССР. Она имеет звание заслуженного мастера спорта СССР. Роднина трижды подряд становилась олимпийской чемпионкой, десять раз выигрывала чемпионат мира и 11 раз — чемпионат Европы. 12 сентября ей исполняется 77 лет. Подробнее о жизни и карьере знаменитой фигуристки — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Родниной: детство и семьяИрина Роднина родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Ее отец был кадровым военным, а мать работала врачом. Отец будущей фигуристки происходил из Вологодской области, а мать, по национальности еврейка, родилась в Харькове. В семье также воспитывалась старшая дочь Валентина, получившая образование инженера-математика.
В детстве Ирина часто болела и отличалась слабым здоровьем. После того как девочка 11 раз перенесла пневмонию, родители решили, что необходимо укреплять ее организм с помощью физических нагрузок. Они привели дочь на каток, рассчитывая таким образом укрепить ее иммунитет.
Решение родителей стало для Ирины судьбоносным. Впервые она вышла на лед в 1954 году, после чего ее жизнь оказалась неразрывно связана с фигурным катанием и спортом. Сначала Роднина занималась в школе фигурного катания, затем продолжила тренировки в секции ЦСКА. Позже она окончила спортивную школу ЦСКА, а в 1974 году получила диплом Государственного центрального института физической культуры.
Спортивная карьера Ирины РоднинойСпортивная карьера миниатюрной Ирины Родниной, чей рост составлял 152 см, началась в 1963 году. Тогда фигуристка заняла третье место на всесоюзных юношеских соревнованиях. На первых этапах ее тренировали чешские специалисты Милан и Соня Валун, а партнером Родниной выступал Олег Власов.
После первого серьезного успеха Ирина стала заниматься у тренера Станислава Жука. Вместе с наставником у нее появился и новый партнер — Алексей Уланов. В течение следующих десяти лет Роднина и Уланов становились победителями чемпионатов Европы и мира, а также Олимпийских игр. Их дуэт постепенно превратился в одного из главных лидеров мирового парного катания.
В 1972 году травма Ирины изменила спортивную карьеру пары. После трехмесячного перерыва Роднина вернулась на лед уже с новым партнером — Александром Зайцевым. Роднина и Зайцев создали один из самых известных дуэтов в истории фигурного катания. Вместе они добились выдающихся результатов, которые впоследствии так и не смогли повторить другие фигуристы.
В середине 1970-х годов пара начала работать с молодым тренером Татьяной Тарасовой. Она уделяла особое внимание художественной стороне выступлений и стремилась сделать каждый номер более выразительным.
Новые постановочные решения помогли Родниной и Зайцеву максимально раскрыть возможности дуэта. В 1976 году они выиграли олимпийское золото на Играх в Инсбруке, а в 1980-м повторили этот результат на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Таким образом, Роднина стала трехкратной олимпийской чемпионкой.
Тренерская карьера РоднинойМноголетний опыт, накопленный Ириной Родниной во время выступлений, позволил ей продолжить карьеру уже в качестве наставника. В 1981 году она получила звание заслуженного тренера по фигурному катанию.
С 1990 по 2002 год Роднина жила в США и занималась тренерской работой. Наиболее заметным международным успехом в ее тренерской карьере стала победа чешской пары Радки Коваржиковой и Рене Новотны на чемпионате мира.
Политическая и общественная деятельность Ирины РоднинойС 2003 года Ирина Роднина начала активно участвовать в российской политической жизни. Первые две попытки попасть в Государственную думу завершились неудачей. Однако в 2007 году ей удалось избраться депутатом от партии «Единая Россия» по Омской области. В парламенте Роднина заняла должность заместителя председателя комитета по образованию.
В 2011 году она вновь получила депутатский мандат и вошла в состав комитета по вопросам женщин, семьи и детей. Внутри «Единой России» Роднина также возглавила несколько партийных проектов, связанных с развитием российского спорта.
Фигуристка входила в Совет по физической культуре и спорту при президенте России. В 2014 году Роднина стала участницей церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Вместе с прославленным хоккейным вратарем Владиславом Третьяком она зажгла олимпийский огонь.
В сентябре Ирина Роднина приняла участие в выборах в Государственную думу РФ и уверенно лидировала по одномандатному округу в Подмосковье. Спустя месяц она стала заместителем председателя комитета Госдумы VIII созыва по международным делам.
Роднина также занималась развитием детского спорта в России. В мае 2019 года она участвовала в XVII Международном фестивале спортивного кино Krasnogorski. В июле того же года фигуристка посетила Ханты-Мансийск, где состоялись V Всемирные игры юных соотечественников.
В 2019 году Роднина поддержала проект «Дворовый тренер». В инициативе приняли участие спортивные организации из 60 регионов России. В сентябре депутат побывала на открытии X Юношеских игр Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке.
Летом 2020 года Ирина Роднина вошла в состав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, которую возглавлял Петр Толстой. В тот период полномочия России в организации восстановили в полном объеме. Роднина рассказала об этом событии на своей странице в социальной сети и опубликовала соответствующую фотографию.
С 2022 года Ирина Роднина вошла в ряд санкционных списков из-за поддержки конфликта на Украине. В 2023 году Роднина продолжала заниматься политической деятельностью и выступала в качестве эксперта по вопросам спорта.
После того как Всемирное антидопинговое агентство WADA заявило о большем количестве нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами в 2020 году по сравнению с представителями других стран, Ирина Константиновна прокомментировала ситуацию. Главной причиной проблемы она назвала непрофессионализм медицинских работников.
Осенью 2023 года Роднина стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». В ходе беседы они обсудили спортивную карьеру олимпийской чемпионки и современное состояние российского спорта.
В конце 2023 года в Москве начались съемки художественного фильма о фигуристке. Картина получила название «Роднина», а сценарий основывался на автобиографии спортсменки. Режиссером проекта стал Константин Статский, главную роль исполнила Владислава Самохина. Создатели планировали выпустить фильм в 2024 году, приурочив премьеру к 75-летию Ирины Константиновны.
«Я совершила страшный грех, который не прощается»: ради кого Татьяна Доронина пошла против себя и почему она оказалась в доме престарелых?
В феврале 2024 года Роднина стала участницей программы Андрея Малахова «Малахов», посвященной 10-летию открытия Олимпийских игр в Сочи. Гости передачи вспоминали события того периода и рассказывали связанные с Олимпиадой интересные факты.
Почему Ирина Роднина поссорилась с Татьяной ТарасовойВ 1974 году Ирина Роднина и Александр Зайцев начали тренироваться под руководством Татьяны Тарасовой, которая вскоре получила звание заслуженного тренера СССР. За шесть лет совместной работы фигуристы дважды выиграли Олимпиаду — в 1976 году в Инсбруке и в 1980-м в Лейк-Плэсиде. Кроме того, они становились победителями чемпионатов мира и Европы.
За весь период работы с Тарасовой Роднина и Зайцев не проиграли ни одного старта. После победы на Олимпийских играх в США Ирина завершила спортивную карьеру.
Отношения между Родниной и Тарасовой испортились уже в 1981 году, когда олимпийская чемпионка начала работать тренером. Она предложила сотрудничество хореографу Елене Черкасской, которая ранее работала вместе с Тарасовой. После этого между двумя известными представительницами фигурного катания возник конфликт.
Роднина критиковала Тарасову как тренера и называла ее слабым специалистом. В ответ Тарасова выступала с критикой работы бывшей подопечной в Государственной думе.
«Я думаю, что к людям, работающим в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом», — отмечала Тарасова.Роднина отвечала, что не понимает, каких именно результатов тренер ожидает от депутатов. В апреле 2024 года Тарасова в интервью Надежде Стрелец заявила, что не нуждается в благодарности со стороны бывшей подопечной.
Скандалы с участием Ирины РоднинойОдним из самых громких скандалов с участием Ирины Родниной стала история с публикацией в одной социальной сети в сентябре 2013 года. В аккаунте олимпийской чемпионки появился фотоколлаж, на котором тогдашний президент США Барак Обама и его супруга были изображены на фоне банана.
Позднее Роднина заявила, что ее страницу взломали хакеры и именно они разместили спорную публикацию. При этом депутат не отрицала, что фотография действительно хранилась в ее телефоне: по словам спортсменки, она показалась ей смешной. Роднина принесла извинения за снимок и подчеркнула, что выступает против расизма.
В 2022 году олимпийская чемпионка назвала футбол «хронической болезнью всех мужчин». По ее мнению, в России на этот вид спорта расходуют неоправданно большие средства. В октябре 2024 года Роднина иронично высказалась в поддержку возвращения пива на футбольные стадионы.
«Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать», — заявила Роднина.В феврале олимпийская чемпионка также поддержала идею выступлений однополых дуэтов в фигурном катании.
«Это может быть интересно. Почему нет? У нас же пляшет четверка лебедей. Что такого в однополых дуэтах? Сама идея у меня негатива не вызывает. Тем более в других странах такая практика есть», — сказала она.В начале июня олимпийская чемпионка выступила против распространенного стереотипа о низком уровне образования фигуристов и предложила обратить внимание на хоккеистов.
«У нас все спортсмены уже давно учатся дистанционно или оканчивают школы по особым программам. Не бывает такого, чтобы профессиональный спортсмен все успевал. Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом?» — отметила спортсменка.
Что Ирина Роднина говорила о пенсияхИрина Роднина призвала россиян заранее задумываться о будущей пенсии. Она также заявила, что для пожилых людей предусмотрено достаточно льгот и различных послаблений.
«Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Роднина.Это высказывание стало не первым случаем, когда депутат публично рассуждала о размере пенсий. В марте 2025 года она сказала, что даже не хочет проверять на собственном опыте, можно ли прожить на пенсию.
«Возможно ли прожить на 20 тысяч пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Раз я так не хочу, значит, не хочу и пытаться так делать. На саму пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить. Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт», — сказала она.Актриса Яна Поплавская после этого заявила, что олимпийскую чемпионку необходимо исключить из состава Государственной думы из-за ее слов о жалобах россиян на маленькие пенсии. По мнению Поплавской, Родниной следует самой получить возможность прожить на такую сумму.
Личная жизнь Ирины Родниной: мужья и детиИрина Роднина дважды состояла в браке. Первым супругом фигуристки стал ее партнер по льду Александр Зайцев. Олимпийские чемпионы поженились в 1975 году. Изначально молодожены планировали провести свадьбу в ресторане гостиницы «Мир». Однако гостей оказалось настолько много, что торжество пришлось перенести в здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате.
В 1979 году у Родниной и Зайцева родился сын Александр. После завершения спортивной карьеры отношения супругов стали ухудшаться, между ними все чаще возникали ссоры. Когда Роднина уехала работать в США, она забрала сына с собой. В 1985 году фигуристы официально развелись.
В 2019 году бывшие супруги встретились в эфире программы «Сегодня вечером». Между ними произошла словесная перепалка, во время которой олимпийская чемпионка заявила Зайцеву: «Как я вовремя от тебя ушла!»
Второй муж Ирины Родниной — Леонид Миньковский
В 1985 году Ирина Роднина вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен Леонид Миньковский. В этом браке родилась дочь Алена. В 1990 году Роднину пригласили работать в Международный центр фигурного катания, расположенный недалеко от Лос-Анджелеса. В этом учреждении олимпийская чемпионка проработала 12 лет.
В 1992 году Роднина и Миньковский развелись. После расставания бизнесмен ушел к другой женщине, а через суд добился запрета для дочери покидать территорию США до достижения совершеннолетия.
Как сложились отношения Ирины Родниной с дочерью
Дочь Ирины Родниной окончила Калифорнийский университет в Санта-Крузе. Она училась на кафедре политологии и получила степень бакалавра искусств. Алена Миньковская работала на телеканале RT America в Вашингтоне. Она также стала одним из продюсеров инаугурации 44-го президента США Барака Обамы.
В 2011 году Миньковская вошла в список «30 до 30» журнала Forbes. В него включили наиболее перспективных политических журналистов в возрасте до 30 лет.
Дочь Родниной активно высказывается по различным общественно-политическим вопросам и выступает в защиту прав секс-меньшинств*. В 2014 году Миньковскую номинировали на премию американского ЛГБТ-сообщества* в категории «Выдающаяся цифровая мультимедиа-журналистика». Номинацию она получила за программу «Бисексуалы* дождались своей очереди в Белом доме».
Стало известно о бизнесе Аллы Пугачёвой на Кипре
В настоящее время дочь Родниной работает продюсером в маркетинговой группе. В 2018 году Алена вышла замуж за Джейка Хартманна, инженера американской медиакомпании AOL. В семье родилась дочь Лола.
Миньковская рассказывала, что ее политические взгляды отличаются от позиции матери. В частности, она не признает Крым частью России. При этом Роднина неоднократно заявляла, что не собирается прекращать отношения с дочерью из-за политических разногласий. По словам олимпийской чемпионки, разные взгляды не мешают им общаться.
«Мы прожили разные жизни, бывали в разных ситуациях, у нас разный возраст. Как у нас в классике — проблема отцов и детей. Общение у нас происходит. А что, если разные взгляды, то надо повернуться спиной друг к другу и забыть, что мы родственники?» — заявила Роднина.Олимпийская чемпионка также говорила, что не воспринимает критику по поводу американского гражданства своей дочери.
«Меня это не задевает, потому что страну развалила не я. В тот момент, когда я работала по контракту в США, страны не стало. Как правило, у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни, воспитании и принятии решений. Разве это странно?» — сказала Роднина.
Сын Ирины Родниной Александр Зайцев
Сын Ирины Родниной Александр с детства занимался спортом. Несколько лет он играл в хоккей. Во время жизни в США молодой человек скучал по бабушкам и дедушкам, которые оставались в России. В результате он решил получить высшее образование на родине.
Вернувшись в Москву, Александр поступил в Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова. Впоследствии он стал художником-керамистом. Зайцев-младший женился на Елене Мотовиловой, которая была падчерицей его отца. В 2008 году у супругов родилась дочь Соня.
В 2020 году Александр сообщил подписчикам в социальных сетях, что вступил во второй брак.
Чем Ирина Роднина занимается сейчасСегодня Ирина Роднина сосредоточена на государственной и общественной деятельности. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию продолжает работать депутатом Государственной думы РФ и представляет партию «Единая Россия».
Роднина занимает должность заместителя председателя Комитета Государственной думы по международным делам. В парламенте она занимается вопросами законодательства, курирует федеральный проект «Детский спорт» и возглавляет Всероссийскую федерацию школьного спорта.