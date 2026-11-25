Скандал с Джигурдой, тайный муж и тяжёлая болезнь: куда на самом деле пропала легендарная телеведущая НТВ 90-х Татьяна Миткова
Легендарная телеведущая Татьяна Миткова пропала из эфира после 2014 года, когда отошла от прямого ведения новостей, пережила онкологию и рецидив болезни. Она годами скрывает второго мужа и детали личной жизни, а в июле 2025-го опровергла сообщения об экстренной госпитализации, заявив, что готовится к отпуску на Волге. Почему одна из самых узнаваемых ведущих российского телевидения предпочитает держаться в тени — в материале «Радио 1».
Татьяна Миткова: биография и телевизионная карьераБудущая телезвезда отечественного телевидения Татьяна Миткова родилась 13 сентября 1955 года в Москве. Её отец, Ростислав Михайлович Митков, служил офицером внешней разведки. Мать, Елена Константиновна, работала в советском посольстве в Швейцарии, где Татьяна провела часть детства.
По возвращении в Москву она училась в специализированной школе с углублённым изучением английского языка и серьёзно занималась музыкой — играла на фортепиано. Однако в начале 1970-х годов Татьяна решила отказаться от карьеры профессиональной пианистки, поступив на факультет журналистики МГУ, который окончила в 1980 году.
Начало карьеры на телевиденииТрудовую деятельность на телевидении Татьяна Миткова начинала с должности помощника редактора, затем стала младшим редактором. В конце 1980-х годов она работала в программе «Международная панорама». В 1989 году произошёл инцидент с участием её коллеги Владислава Флярковского, которого отстранили от эфира после скандального эпизода с Никитой Джигурдой. Миткова отказалась выходить в эфир с другим ведущим, требуя возвращения Флярковского. Руководство пошло на уступки.
Создание независимого канала на НТВВ октябре 1993 года, после расстрела Белого дома, группа журналистов во главе с Евгением Киселёвым при поддержке Владимира Гусинского решила создать независимый новостной канал. 10 октября 1993 года Татьяна Миткова провела первый выпуск программы «Сегодня» на НТВ. Её стиль ведения отличался характерными паузами перед озвучиванием ключевых новостей, что поначалу вызывало недовольство операторов, но стало её визитной карточкой. Зрители оценили эту манеру подачи информации.
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Личная жизнь: первый и второй бракиПервым мужем Митковой стал журналист-международник Всеволод Соловьёв. В этом союзе родился сын Дмитрий в 1984 году. Брак распался из-за постоянных командировок Митковой, которые не позволяли ей уделять время семье. Наследник не стал продолжать семейную династию. Он занимается художественной фотографией и автомобильным спортом. У Татьяны есть внук Сева, названный в честь деда. Информация о втором муже Татьяны Митковой в открытых источниках отсутствует. По некоторым данным, он работает в финансовой сфере. Миткова предпочитает не афишировать детали личной жизни.
Борьба с онкологиейВ 2009 году у Татьяны Митковой было диагностировано онкологическое заболевание. Она прошла курс химиотерапии, совмещая лечение с работой в эфире. В 2016 году болезнь дала рецидив, и Миткова продолжила лечение. В июле 2025 года появились сообщения о её экстренной госпитализации из-за осложнений, однако сама телеведущая опровергла эту информацию.
«Я эту новость узнала, когда пила кофе. Помните, как говорил профессор Преображенский: «Не читайте с утра советских газет». Впереди у меня отпуск, который буду проводить на Волге», — сообщает её слова «aif.ru».