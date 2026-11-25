25 ноября 2026, 09:55

Татьяна Миткова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Легендарная телеведущая Татьяна Миткова пропала из эфира после 2014 года, когда отошла от прямого ведения новостей, пережила онкологию и рецидив болезни. Она годами скрывает второго мужа и детали личной жизни, а в июле 2025-го опровергла сообщения об экстренной госпитализации, заявив, что готовится к отпуску на Волге. Почему одна из самых узнаваемых ведущих российского телевидения предпочитает держаться в тени — в материале «Радио 1».





Содержание Татьяна Миткова: биография и телевизионная карьера Начало карьеры на телевидении Создание независимого канала на НТВ Личная жизнь: первый и второй браки Борьба с онкологией Текущая деятельность

Татьяна Миткова: биография и телевизионная карьера

Начало карьеры на телевидении



Татьяна Миткова (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Создание независимого канала на НТВ

«Домогаров называет Таню змеёй»: одна ухаживала за его умирающей женой, а вторая нагуляла сына от другого. Что происходит в доме звезды фильма «Марш Турецкого»

Личная жизнь: первый и второй браки

Борьба с онкологией



Татьяна Миткова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

«Я эту новость узнала, когда пила кофе. Помните, как говорил профессор Преображенский: «Не читайте с утра советских газет». Впереди у меня отпуск, который буду проводить на Волге», — сообщает её слова «aif.ru».

Текущая деятельность