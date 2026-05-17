Скандал с «продажностью» в рекламе, тайная свадьба с продюсером и второй декрет в 40 лет: с кем нашла счастье Марина Кравец?
Российская теле- и радиоведущая, певица, актриса кино, телевидения и дубляжа Марина Кравец 18 мая отмечает свой 42-й день рождения. Её имя хорошо знакомо зрителям благодаря участию в популярном шоу «Comedy Club», где она стала первой и единственной женщиной-резидентом, а также по ярким ролям в кино и на ТВ. Острый язык, магнетическая энергетика на сцене и незаурядные вокальные способности сделали её любимицей миллионов. Но за блеском софитов скрываются и острые углы, и неожиданные повороты судьбы. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артисткиМарина Кравец родилась в Ленинграде 18 мая 1984 года в семье, где кроме нее росли два старших брата. Ещё в школе она проявляла артистические способности: участвовала в самодеятельности, пела и пародировала учителей.
После школы Марина поступила на филологический факультет Санкт‑Петербургского государственного университета. Именно в студенческие годы её жизнь сделала крутой поворот: она начала играть в КВН. Сначала это были локальные команды, затем — более серьёзные лиги. Яркий талант и самобытный стиль быстро сделали её заметной фигурой в юмористическом мире.
Путь на телевидение начался с радио: в 2010 году Марина стала ведущей утреннего шоу «Полный вперёд» на «Радио Рокс». Параллельно развивалась её карьера в «Comedy Club»: в том же году она стала резидентом проекта, что принесло ей всероссийскую известность.
«Я никогда не мечтала о славе, я просто хотела делать то, что мне нравится, — шутить, петь, веселить людей. И когда всё это начало складываться в карьеру, я была в шоке», — признавалась Кравец в интервью «7 Дней».
Личная жизнь
Свою личную жизнь Марина круто замешала на служебной иерархии. Ее муж — Аркадий Водахов, нынешний генеральный продюсер телеканала ТНТ. Их роман начался еще в стенах СПбГУ, где оба играли в КВН. Долгое время пара скрывала отношения: Водахов делал карьеру на ТВ, поднимаясь по карьерной лестнице, а Кравец успешно изображала на сцене наивных дурочек.
Их свадьба прошла тихо в 2013 году без лишних глаз. В 2020 году, когда Марина резко пропала с экранов, зрители гадали о болезни или депрессии. Как выяснилось, в 35 лет она родила дочь Веронику. В 2024 году Кравец родила вторую дочь Валерию. Так, самая свободная девушка юмора оказалась не только замужем, но и мамой двоих детей.
Громкие скандалы с артисткойНесмотря на доброжелательный имидж, Марина Кравец попадала в эпицентр скандалов. Один из самых громких произошёл в 2018 году, когда в сети появились слухи о её конфликте с другими резидентами «Comedy Club». Якобы Марина чувствовала себя «белой вороной» среди мужчин и требовала особого отношения. Однако сама артистка опровергла эти слухи:
«Это всё выдумки. У нас в «Камеди» очень дружная команда. Да, бывают споры, но это рабочие моменты, а не скандалы», — прокомментировала она в эфире «Вечернего Урганта».Ещё один инцидент связан с её участием в рекламе. В 2021 году некоторые зрители обвинили Марину в «продажности», заметив, что она слишком часто появляется в роликах брендов. Кравец ответила на критику с юмором:
«Если я рекламирую что‑то, значит, я сама этим пользуюсь и верю в продукт. А если не верю — не берусь. Это мой принцип», — заявила она в соцсетях.
Как сейчас живёт Кравец
Сегодня Марина Кравец — одна из самых востребованных ведущих и актрис в России. Она с мужем и детьми живёт в Москве. Семья для Кравец — приоритет, но и карьера не стоит на месте. Вместе с Гариком Мартиросяном она запустила музыкальное шоу «Конфетка», где выступает в роли ведущей.
Главная новость 2026 года — старт съемок второго сезона скетчкома «Демис и Марина», где ее партнером выступает Демис Карибидис. Режиссером выступает Саша Абдуллаев. Это уже не просто эпизодические роли, а полноценная актерская работа, где Марина показывает класс комедийной игры.
Кравец также продолжает выступать в «Comedy Club», хотя и не так часто, как раньше. Теперь она больше сосредоточена на роли ведущей и продюсировании. В 2024 году она запустила собственный подкаст о юморе и творчестве, где беседует с коллегами по цеху.
Не забывает Марина и о музыке, периодически выпуская синглы и участвуя в концертах. Её голос узнаваем, а песни находят отклик у слушателей.
«Я не хочу останавливаться на чём‑то одном. Мне интересно пробовать новое, экспериментировать, удивлять себя и зрителей», — говорила Кравец в интервью «StarHit».