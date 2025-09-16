Скандал с Пугачевой, клиническая смерть и молодой любовник: трагедии в жизни ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Ангелины Вовк
Сегодня, 16 сентября, свой 83-й день рождения отмечает российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, киноактриса и театральный педагог Ангелина Вовк. Советскому зрителю ведущая стала известна благодаря детским передачам «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!». О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Ангелины Вовк
Ангелина Михайловна Вовк родилась 16 сентября 1942 года в городе Тулуне Иркутской области. После окончания войны семья перебралась в Москву, где и прошло детство будущей звезды. Ангелина, будучи школьницей, посещала театральный кружок, однако становиться актрисой не планировала. Её мечтой было стать стюардессой. Для достижения этой цели девушка усердно учила английский язык и намеревалась поступить на факультет иностранных языков.
Решение поступить в театральный было спонтанным. Проходя мимо ГИТИСа, они с подругой увидели объявление о наборе студентов. Подружка сказала: «Слушай, а ты не хочешь попробовать поступить в театральный?», а Вовк ответила: «Почему бы и нет?». Так в 1965 году она окончила актёрский факультет ГИТИСа и дебютировала в кино, исполнив эпизодические роли в картинах «При исполнении служебных обязанностей» и «Живет такой парень».
Спустя три года Вовк снова начала учиться и поступила на режиссёрский курс в открывшийся в Москве Всесоюзный государственный институт повышения квалификации работников телевидения и радио при Гостелерадио СССР. А закончив его, отучилась на дикторских курсах при Гостелерадио СССР, после чего была принята на работу в дикторский отдел Центрального телевидения СССР.
Однако карьера диктора новостей не сложилась — из-за плохого зрения она не могла читать с листа, а ее природная склонность к улыбке не подходила для серьезных выпусков. Решением вопроса стал перевод телеведущей на детские передачи «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», после она вела музыкальные программы «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», концерты, фестивали и конкурсы.
Личная драма Ангелины Вовк
За улыбкой любимой телеведущей скрывалась глубоко личная трагедия. В 1975 году во время съемок «Голубого огонька» Вовк внезапно потеряла сознание и была экстренно доставлена в НИИ Склифосовского. Диагноз оказался страшным — внематочная беременность, требовавшая срочной операции. Но врачи появились только на следующий день, время было упущено. После операции начались осложнения.
«За мою жизнь боролись месяца два. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела на 20 килограммов», — вспоминала Вовк в эфире шоу «Судьба человека».
В этот период она пережила клиническую смерть и долгие месяцы восстановления: «В 33 года я как будто родилась во второй раз — пришлось всему учиться заново: держать ложку, ходить». Последствием стала невозможность иметь детей. Сначала Вовк тяжело переживала эту потерю, даже хотела взять ребенка из детского дома, но эта мечта не осуществилась. Со временем она примирилась с судьбой.
«Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!»» — делилась Вовк в программе «Секрет на миллион».
Два брака и непростые отношения
Личная жизнь Ангелины Вовк сложилась непросто. Ее первый брак с диктором Центрального телевидения Геннадием Чертовым (однокурсником по ГИТИСу) продлился 16 лет (1966–1982). Брак распался из-за измены мужа — у него на стороне росли дети от другой женщины.
Второй брак с чехословацким художником и архитектором Индржихом Гётцем продолжался 13 лет (1982-1995). Супруги жили в разных странах — Вовк в СССР, Гётц в Чехословакии. Несмотря на возможность переехать к мужу в Прагу и жить в роскоши, Вовк предпочла остаться на родине. Со временем любовь угасла, и они расстались. Интересно, что со вторым мужем Вовк так и не развелась официально. После его смерти в 2016 году она узнала, что у него была другая женщина, которая кремировала его и хранила прах дома. Из-за этого телеведущая даже не может посетить его могилу.
В 2019 году российские медиа обратили внимание на необычную пару: 78-летнюю легендарную телеведущую Ангелину Вовк и историка музыки Михаила Куницына, который был младше её на 25 лет. Пара стала регулярно появляться на светских мероприятиях, вызывая живой интерес публики и журналистов. В конце года в окружении пары стали распространяться слухи о предстоящей свадьбе. Как сообщали СМИ, Михаил Куницын сделал Ангелине Вовк предложение руки и сердца, которое она приняла. Сама Вовк комментировала эти слухи уклончиво: «Миша правда сделал мне предложение! А насчет свадьбы – еще пока я размышляю».
Однако уже осенью 2021 года Ангелина Вовк появилась в программе «Секрет на миллион» на НТВ, где сделала шокирующее признание о своих отношениях с Куницыным. Ведущая раскрыла истинные причины расставания:
«Он вызывал во мне эмоции, но время показало, что с ним не то что замуж — общаться нельзя! Там бездна качеств, которых я в людях не приемлю».
При этом Вовк не стала уточнять, что именно сделал Куницын, чтобы так кардинально изменить её мнение о нем. Это заявление стало окончательным подтверждением того, что свадьба так и не состоялась, а отношения завершились полным разрывом.
Скандал с Пугачевой на «Песне года»
Одной из самых значительных глав в карьере Вовк стало многолетнее ведение фестиваля «Песня года» (1987–2006), который она проводила вместе с Евгением Меньшовым. За 18 лет работы она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как ведущая, проведавшая наибольшее количество фестивалей. Однако уход из проекта был омрачен скандалом.
В 2006 году в программу пригласили Аллу Пугачеву в качестве соведущей. По словам Вовк, во время подготовки к эфиру их с Меньшовым «посадили далеко от сцены» и не уведомляли об изменениях в программе.
«Нас держали в неведении. Я была расстроена. Это всё было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки», — рассказывала Вовк Борису Корчевникову.
Она предположила, что причиной могла быть ревность Пугачевой: «Ее мужчины почему-то всегда были настроены ко мне очень доброжелательно. А, по всей видимости, она все-таки ревнивая женщина, поэтому ей это, возможно, не всегда нравилось».