16 сентября 2025, 02:10

Ангелина Вовк (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)

Сегодня, 16 сентября, свой 83-й день рождения отмечает российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, киноактриса и театральный педагог Ангелина Вовк. Советскому зрителю ведущая стала известна благодаря детским передачам «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!». О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ангелины Вовк Личная драма Ангелины Вовк Два брака и непростые отношения Скандал с Пугачевой на «Песне года»





Биография Ангелины Вовк

Ангелина Вовк (Фото: скриншот д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет»)



Личная драма Ангелины Вовк

Ангелина Вовк (Фото: скриншот д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет»)



«За мою жизнь боролись месяца два. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела на 20 килограммов», — вспоминала Вовк в эфире шоу «Судьба человека».

«Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!»» — делилась Вовк в программе «Секрет на миллион».

Два брака и непростые отношения

Ангелина Вовк и Индржих Гётце (Фото: скриншот/п «Ты не поверишь!» ТК НТВ)



Ангелина Вовк и Михаил Куницын (Фото: скриншот/п «Ты не поверишь!» ТК НТВ)



«Он вызывал во мне эмоции, но время показало, что с ним не то что замуж — общаться нельзя! Там бездна качеств, которых я в людях не приемлю».

Скандал с Пугачевой на «Песне года»



«Нас держали в неведении. Я была расстроена. Это всё было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки», — рассказывала Вовк Борису Корчевникову.