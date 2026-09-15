Измены первого мужа, клиническая смерть в 33 года и скандал с Пугачёвой на «Песне года»: чем занимается Ангелина Вовк после ухода с ТВ?
Диктор Центрального телевидения СССР, киноактриса и театральный педагог Ангелина Вовк 16 сентября отмечает свой 84-й день рождения. Она была символом советского телевидения, 18 лет вела «Песню года» и полюбилась юным телезрителям благодаря передачам «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!». О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Ангелины ВовкАнгелина Михайловна Вовк родилась 16 сентября 1942 года в городе Тулуне Иркутской области. После окончания войны семья перебралась в Москву, где и прошло детство будущей звезды. Ангелина, будучи школьницей, посещала театральный кружок, однако становиться актрисой не планировала. Её мечтой было стать стюардессой. Для достижения этой цели девушка усердно учила английский язык и намеревалась поступить на факультет иностранных языков.
Решение поступить в театральный было спонтанным. Проходя мимо ГИТИСа, они с подругой увидели объявление о наборе студентов. Подружка сказала: «Слушай, а ты не хочешь попробовать поступить в театральный?», а Вовк ответила: «Почему бы и нет?». Так в 1965 году она окончила актёрский факультет ГИТИСа и дебютировала в кино, исполнив эпизодические роли в картинах «При исполнении служебных обязанностей» и «Живет такой парень».
Спустя три года Вовк снова начала учиться и поступила на режиссёрский курс в открывшийся в Москве Всесоюзный государственный институт повышения квалификации работников телевидения и радио при Гостелерадио СССР. А закончив его, отучилась на дикторских курсах при Гостелерадио СССР, после чего была принята на работу в дикторский отдел Центрального телевидения СССР.
Однако карьера диктора новостей не сложилась — из-за плохого зрения она не могла читать с листа, а ее природная склонность к улыбке не подходила для серьезных выпусков. Решением вопроса стал перевод телеведущей на детские передачи «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», после она вела музыкальные программы «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», концерты, фестивали и конкурсы.
Личная драма Ангелины ВовкЗа улыбкой любимой телеведущей скрывалась глубоко личная трагедия. В 1975 году во время съемок «Голубого огонька» Вовк внезапно потеряла сознание и была экстренно доставлена в НИИ Склифосовского. Диагноз оказался страшным — внематочная беременность, требовавшая срочной операции. Но врачи появились только на следующий день, время было упущено. После операции начались осложнения.
«За мою жизнь боролись месяца два. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела на 20 килограммов», — вспоминала Вовк в эфире шоу «Судьба человека».В этот период она пережила клиническую смерть и долгие месяцы восстановления:
«В 33 года я как будто родилась во второй раз — пришлось всему учиться заново: держать ложку, ходить».Последствием стала невозможность иметь детей. Сначала Вовк тяжело переживала эту потерю, даже хотела взять ребенка из детского дома, но эта мечта не осуществилась. Со временем она примирилась с судьбой.
«Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!"» — делилась Вовк в программе «Секрет на миллион».
Два брака и непростые отношенияЛичная жизнь Ангелины Вовк сложилась непросто. Ее первый брак с диктором Центрального телевидения Геннадием Чертовым (однокурсником по ГИТИСу) продлился 16 лет (с 1966 по 1982). Союз сердец распался из-за измены мужа. Как выяснилось перед разводом, у него на стороне росли дети от другой женщины.
Второй брак с чехословацким художником и архитектором Индржихом Гётцем продолжался 13 лет (с 1982 по 1995). Супруги жили в разных странах. Несмотря на возможность переехать к мужу в Прагу и жить в роскоши, Вовк предпочла остаться на родине. Со временем любовь угасла, и они расстались. Интересно, что со вторым мужем Вовк так и не развелась официально. После его смерти в 2016 году она узнала, что у него была другая женщина, которая кремировала его и хранит прах дома. Из-за этого телеведущая даже не может посетить его могилу.
В 2019 году российские медиа обратили внимание на необычную пару: 78-летнюю легендарную телеведущую Ангелину Вовк и историка музыки Михаила Куницына, который был младше её на 25 лет. Пара стала регулярно появляться на светских мероприятиях, вызывая живой интерес публики и журналистов. В конце года в окружении пары стали распространяться слухи о предстоящей свадьбе. Как сообщали СМИ, Михаил Куницын сделал Ангелине Вовк предложение руки и сердца, которое она приняла. Сама Вовк комментировала эти слухи уклончиво:
«Миша правда сделал мне предложение! А насчет свадьбы – еще пока я размышляю».Однако уже осенью 2021 года Ангелина Вовк появилась в программе «Секрет на миллион» на НТВ, где сделала шокирующее признание о своих отношениях с Куницыным. Ведущая раскрыла истинные причины расставания:
«Он вызывал во мне эмоции, но время показало, что с ним не то что замуж — общаться нельзя! Там бездна качеств, которых я в людях не приемлю».При этом Вовк не стала уточнять, что именно сделал Куницын, чтобы так кардинально изменить её мнение о нем. Это заявление стало окончательным подтверждением того, что свадьба так и не состоялась, а отношения завершились полным разрывом.
Скандал с Пугачевой на «Песне года»Одной из самых значительных глав в карьере Вовк стало многолетнее ведение фестиваля «Песня года», который она проводила вместе с Евгением Меньшовым. За 18 лет работы она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как ведущая, проведавшая наибольшее количество фестивалей. Однако уход из проекта был омрачен скандалом.
В 2006 году в программу пригласили Аллу Пугачеву в качестве соведущей. По словам Вовк, во время подготовки к эфиру их с Меньшовым «посадили далеко от сцены» и не уведомляли об изменениях в программе.
«Нас держали в неведении. Я была расстроена. Это всё было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки», — рассказывала Вовк Борису Корчевникову.Её партнёр Меньшов выражался прямее:
«Пугачёва нас просто выгнала со сцены».В 2007 году их обоих больше не пригласили в «Песню года». Спустя годы Вовк всё ещё не могла этого забыть.
«Я заслуживала более достойного прощания. Я отдала телевидению всю жизнь и не заработала больших денег. Когда я вела этот фестиваль, Крутой и Пугачёва ещё не появились. Это я боролась за то, чтобы сохранить "Песню года", когда её хотели закрыть. Не Крутой и не Пугачёва её спасли — я! И никто передо мной не извинился», — делилась Ангелина Вовк с журналистами 7days.ru.
Как сейчас живет телеведущаяСегодня Ангелина Вовк живёт в деревянном доме в подмосковной Лобне. Дом небольшой, отделан деревом, на крыше — маленький петух, типичный символ русской народной архитектуры. Рядом речка впадает в озеро. Во дворе она выращивает цветы, иногда — овощи. На стене кухни — морской пейзаж: замена несбывшейся мечты о доме у моря.
Вовк не перестала работать. Летом 2026 года она провела XXVII Международный детский фестиваль во всероссийском детском центре «Орлёнок».
«Мы понимаем, что в стране очень много талантов. Их нужно выявлять, поддерживать, развивать. Наш оргкомитет именно для этого и работает. Мы не останавливаемся, мы продолжаем свою деятельность, и в следующем году обязательно выведем на сцену «Орлёнка» новых ребят. Будем искать, будем помогать, будем верить в них», — делилась телеведущая с изданием KUBAN.KP.RU.