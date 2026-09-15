15 сентября 2026, 12:28

Ангелина Вовк (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)

Диктор Центрального телевидения СССР, киноактриса и театральный педагог Ангелина Вовк 16 сентября отмечает свой 84-й день рождения. Она была символом советского телевидения, 18 лет вела «Песню года» и полюбилась юным телезрителям благодаря передачам «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!». О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ангелины Вовк Личная драма Ангелины Вовк Два брака и непростые отношения Скандал с Пугачевой на «Песне года» Как сейчас живет телеведущая



Биография Ангелины Вовк

Ангелина Вовк (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная драма Ангелины Вовк

Ангелина Вовк (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«За мою жизнь боролись месяца два. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела на 20 килограммов», — вспоминала Вовк в эфире шоу «Судьба человека».

«В 33 года я как будто родилась во второй раз — пришлось всему учиться заново: держать ложку, ходить».

«Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!"» — делилась Вовк в программе «Секрет на миллион».

Два брака и непростые отношения

Ангелина Вовк и Индржих Гётце (Фото: скриншот/п «Ты не поверишь!» ТК НТВ)

Ангелина Вовк и Михаил Куницын (Фото: скриншот/п «Ты не поверишь!» ТК НТВ)

«Миша правда сделал мне предложение! А насчет свадьбы – еще пока я размышляю».

«Он вызывал во мне эмоции, но время показало, что с ним не то что замуж — общаться нельзя! Там бездна качеств, которых я в людях не приемлю».

Скандал с Пугачевой на «Песне года»

Евгений Меньшов и Ангелина Вовк (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Нас держали в неведении. Я была расстроена. Это всё было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки», — рассказывала Вовк Борису Корчевникову.

«Пугачёва нас просто выгнала со сцены».

«Я заслуживала более достойного прощания. Я отдала телевидению всю жизнь и не заработала больших денег. Когда я вела этот фестиваль, Крутой и Пугачёва ещё не появились. Это я боролась за то, чтобы сохранить "Песню года", когда её хотели закрыть. Не Крутой и не Пугачёва её спасли — я! И никто передо мной не извинился», — делилась Ангелина Вовк с журналистами 7days.ru.

Как сейчас живет телеведущая

Ангелина Вовк (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Мы понимаем, что в стране очень много талантов. Их нужно выявлять, поддерживать, развивать. Наш оргкомитет именно для этого и работает. Мы не останавливаемся, мы продолжаем свою деятельность, и в следующем году обязательно выведем на сцену «Орлёнка» новых ребят. Будем искать, будем помогать, будем верить в них», — делилась телеведущая с изданием KUBAN.KP.RU.