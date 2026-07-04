Скандал в семье, наследство в 50 миллионов и роман с партнёром по кадру: почему Анастасию Талызину после свадьбы назвали предательницей?
Актриса, известная зрителям по ярким ролям в картинах «Кентавр», «Воздух» и «Год рождения», 5 июля празднует свой день рождения. Внучке легендарной Валентины Талызиной, Анастасии, исполняется 27 лет. Эта талантливая продолжательница актерской династии прошла непростой путь: от травмы, перечеркнувшей карьеру балерины, до статуса одной из самых многообещающих молодых актрис российского кино. Однако её восхождение к славе омрачено не только творческими испытаниями, но и громким семейным скандалом, разыгравшимся буквально накануне кончины её знаменитой бабушки. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анастасии ТалызинойБудущая актриса родилась 5 июля 1999 года в Москве. Она появилась на свет в семье, где воздух был пропитан искусством: её мать, Ксения Хаирова, — актриса, а бабушка — та самая великая Валентина Талызина, чьи роли в «Иронии судьбы» и «Зигзаге удачи» знает вся страна. Стоит отметить важную деталь: биологический отец Анастасии ушёл из семьи ещё до её рождения, и мать, последовав мудрому совету бабушки, дала дочери свою знаменитую фамилию, которая, как позже признавалась сама Валентина Илларионовна, «гарантирует успех» в кино.
Судьба Анастасии могла бы сложиться иначе. С трёх лет она занималась балетом в Московской академии хореографии и грезила о сцене Большого театра. Однако серьезная травма колена в 14 лет перечеркнула эти мечты. Как признавалась сама Анастасия, у неё было семь травм на одной коленке, и после очередного разрыва связок врачи поставили точку в её балетном будущем.
«Я очень сильно устала от боли и страха», — вспоминала Анастасия в интервью Womanhit.Этот переломный момент заставил её пересмотреть жизненные планы. Вместе с матерью она решила попробовать себя в актёрской профессии и, влюбившись с первого взгляда в педагога Владимира Сулимова, поступила в легендарное Театральное училище имени Щепкина.
Роман в кадре и реальная жизньЛичная жизнь Анастасии Талызиной — это классическая история о том, как киношная любовь переросла в реальную. В 2022 году на съёмках мелодрамы «Я делаю шаг» она познакомилась с актёром Сергеем Новосадом. Их знакомство началось с поцелуя в кадре, а после съёмочного дня романтика продолжилась на заснеженных улицах Пскова.
«У нас были рабочие свидания — на площадке. В первый совместный день мы снимали финальную сцену, когда у героев по сценарию уже была любовь. Они вместе прошли огромный путь. Мы поцеловались первый раз в кадре, а после этого возникла прекрасная идея — погулять. Это было зимой в Пскове — очень красивом городе, очень романтичном и очень снежном. Мы катались с горки, Сережа ловил меня, никого не было на улицах», — цитирует актрису издание StarHit.В августе 2024 года пара сыграла свадьбу.
Однако именно это событие стало поводом для самого громкого скандала в жизни молодой актрисы. На свадьбу не была приглашена её знаменитая бабушка — Валентина Талызина. Позже, в одном из последних интервью в программе «Малахов», снятом за две недели до кончины, народная артистка с горечью рассказала о предательстве. По её словам, дочь и внучка не позвали её на торжество, опасаясь, что она «заберёт всё внимание на себя».
«Дочка сказала, что приедут иркутские родственники и… замолчат, мол, я возьму все внимание на себя… Они хотели, чтобы всё внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!» — говорила Валентина Илларионовна.Несмотря на обиду, Талызина-старшая нашла в себе силы сделать молодожёнам дорогой подарок и тепло отзывалась о муже внучки. Разговоры разгорелись с новой силой, когда 21 июня 2025 года Валентины Талызиной не стало. Спустя несколько месяцев выяснилось, что актриса оставила всё своё немалое состояние — квартиру в центре Москвы стоимостью около 50 миллионов рублей и элитный коттедж в Кратово своей внучке Анастасии, а не дочери Ксении.
Творческий взлёт и новые проектыНесмотря на личные драмы, карьера Анастасии Талызиной стремительно идёт в гору. Она активно снимается, доказывая, что является не просто наследницей знаменитой фамилии, а самостоятельной и талантливой актрисой. В 2025 году она была номинирована на премию «Золотой орёл» за роль в военной драме «Воздух» и появилась в громком сериале-ремейке Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Кроме того, в прошлом году состоялась премьера фильма «Буратино», где она предстала в образе Мальвины.
В 2026 году зрители смогут увидеть Анастасию в фильме «Коуч», а в 2027 году запланированы проекты «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» и «Весельчак У».