04 июля 2026, 16:18

Анастасия Талызина (Фото: Instagram* / talyzinaanastasiia)

Актриса, известная зрителям по ярким ролям в картинах «Кентавр», «Воздух» и «Год рождения», 5 июля празднует свой день рождения. Внучке легендарной Валентины Талызиной, Анастасии, исполняется 27 лет. Эта талантливая продолжательница актерской династии прошла непростой путь: от травмы, перечеркнувшей карьеру балерины, до статуса одной из самых многообещающих молодых актрис российского кино. Однако её восхождение к славе омрачено не только творческими испытаниями, но и громким семейным скандалом, разыгравшимся буквально накануне кончины её знаменитой бабушки. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анастасии Талызиной Роман в кадре и реальная жизнь Творческий взлёт и новые проекты



Биография Анастасии Талызиной

Анастасия Талызина (Фото: Instagram* / talyzinaanastasiia)

«Я очень сильно устала от боли и страха», — вспоминала Анастасия в интервью Womanhit.

Роман в кадре и реальная жизнь

«У нас были рабочие свидания — на площадке. В первый совместный день мы снимали финальную сцену, когда у героев по сценарию уже была любовь. Они вместе прошли огромный путь. Мы поцеловались первый раз в кадре, а после этого возникла прекрасная идея — погулять. Это было зимой в Пскове — очень красивом городе, очень романтичном и очень снежном. Мы катались с горки, Сережа ловил меня, никого не было на улицах», — цитирует актрису издание StarHit.

Анастасия Талызина и Сергей Новосад (Фото: Instagram* / talyzinaanastasiia)

«Дочка сказала, что приедут иркутские родственники и… замолчат, мол, я возьму все внимание на себя… Они хотели, чтобы всё внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!» — говорила Валентина Илларионовна.

Творческий взлёт и новые проекты