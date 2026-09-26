Скандал в театре, запрет на встречи с дочерью и обида на Бортко: с кем нашёл счастье звезда сериала «Мастер и Маргарита» Александр Галибин?
Актеру Александру Галибину, знакомому зрителям по ярким ролям в картинах «Трактир на Пятницкой», «Романовы. Венценосная семья» и «Мастер и Маргарита», 27 сентября исполняется 71 год. Этот народный артист России прошел путь от дебютанта до одного из самых востребованных актеров российского кино. Подробности о жизни и творчестве звезды расскажет редакция «Радио 1».
Биография Александра ГалибинаАлександр Владимирович Галибин родился 27 сентября 1955 года в Ленинграде, в семье, пережившей блокаду. Его отец работал декоратором-постановщиком на киностудии «Ленфильм», и маленький Александр часто бывал на съемках, впитывая атмосферу кинематографической среды с ранних лет. Первые роли он сыграл в Театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров, и именно там пришло осознание, что сцена станет его судьбой.
Однако путь к профессиональному образованию оказался тернистым. После школы Галибин не смог поступить в ЛГИТМиК из-за волнения. Чтобы не терять год, он уехал в Карелию, где работал на укладке рельсов, а по вечерам готовился к следующей попытке, декламируя стихи и повторяя роли. Упорство дало результат, и в 1977 году он окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.
Дебют в кино состоялся еще в студенчестве — в фильме «…И другие официальные лица» (1976). Но настоящая слава обрушилась на него в 1978 году после роли вора-щипача Пашки-Америки в детективе «Трактир на Пятницкой».
«Это, конечно, звездная абсолютно роль Пашки-Америки, вора, романического героя, достаточно яркого, положительного, разухабистого, о такой роли можно только мечтать. И я правда проснулся знаменитым», — делился актер с телеканалом «Россия 1».Всего за свою карьеру Галибин снялся более чем в 100 фильмах, среди которых «Романовы. Венценосная семья» (2000), где он сыграл Николая II, и сериал «Мастер и Маргарита» (2005), ставший для него одной из самых значимых работ. Заслуги артиста отмечены высокими наградами: звание заслуженного артиста РСФСР (1991), народного артиста России (2006), орден Дружбы (2017), орден «За заслуги в культуре и искусстве» (2026) и премия Президента РФ в области литературы и искусства за вклад в развитие детского кино (2023).
Личная жизнь ГалибинаАмурные дела Александра Галибина — это отдельная драма, полная страстей и болезненных разрывов. Впервые он женился в 19 лет на однокурснице Ольге Наруцкой, которая была старше него на пять лет. Родители были против, но молодого Александра было не остановить. В 1978 году у них родилась дочь Мария. Однако слава после «Трактира на Пятницкой» сыграла злую шутку: по словам близких, актер пропадал на съемках и вечеринках, а брак трещал по швам.
Развод стал болезненным — Галибин ушел из семьи с одним чемоданом и какое-то время ютился в кладовке у друга, где, по его собственным словам, даже не мог вытянуть ноги. Ольга запретила ему видеться с дочерью, и они не общались тринадцать лет. Только когда Маше исполнилось 18, она сама позвонила отцу.
Второй женой стала немка Рут Винекен — переводчица, писательница и драматург, старше Галибина на девять лет. Они познакомились в Москве и, казалось, нашли родственные души. Брак продлился восемь лет, но Галибин не смог жить на две страны и тосковал по России. Рут в одном из интервью позже признавалась:
«Я тогда тащила на себе всю семью… Мне, конечно, обидно, что Александр умалчивает обо мне в интервью, будто нашего брака и не было вовсе».
Третья попытка актера обрести счастье оказалась судьбоносной. Ирину Савицкову, актрису Театра имени Ленсовета, Галибин встретил на лекции о современной драматургии. Она была на 18 лет моложе и... замужем. Но это не остановило влюбленных. «Я просто увидел ее… И всё!» — вспоминал Галибин. Ирина развелась с мужем, актер оставил вторую жену, и в 2003 году они обвенчались. В этом браке родились дочь Ксения (работает в Театре на Таганке) и сын Василий.
Увольнение из театра и обида на БорткоГромкие конфликты преследовали Галибина не только в личной жизни. В 2008 году он возглавил Московский драматический театр имени К. С. Станиславского, но уже через несколько лет был уволен с поста художественного руководителя. Инициативная группа труппы направила письмо с просьбой отстранить худрука, обвиняя его в отсутствии режиссерского таланта и плохом отношении к коллективу. Сам Галибин позже объяснял:
«Обслуживать труппу — точнее, ту ее часть, которая решила, что может диктовать режиссеру свои условия, — я не хотел».
Еще одна застарелая обида связана с «Мастером и Маргаритой». Галибин сыграл Мастера, но озвучивать роль ему не дали — голосом персонажа стал Сергей Безруков. Режиссер Владимир Бортко объяснил это концепцией: Мастер должен был говорить голосом Иешуа. Однако Галибин до сих пор считает это решение несправедливым. Анна Ковальчук, партнерша по сериалу, вспоминала об Александре с теплотой:
«Я вспоминаю тебя как самого нежного и тёплого партнёра в своей профессиональной жизни. Ты настоящий мастер своего дела. Помню эту сцену, когда мы лежали… Не мы, а Мастер и Маргарита лежали в кровати. Было очень неудобно: два не знакомых близко интеллигентных человека, петербуржца, вместе в одной кровати… Нас поливали маслом, чтобы создать видимость пота на коже», — делилась Ковальчук в студии программы «Малахов».Слухи о романе между ними актеры опровергали, но дружбу сохранили на годы.
Как сейчас живет артистСегодня Александр Галибин продолжает активно работать. В 2025 году он вместе с Владимиром Грамматиковым набрал актерский курс во ВГИКе. Педагогикой он занимается более 25 лет, выпустив несколько курсов в ГИТИСе и Щуке.
«Не представляю своей жизни без преподавательской деятельности! Курс — это семья, и я делюсь с ней всем ценным, хорошим, нужным, что есть во мне самом», — рассказывал артист в интервью изданию «Вечерняя Москва».
Что касается последних работ в кино, в 2025 году Галибин снялся в картинах «Царь ночи», «Сыроежки» и «Маргарита». Как режиссер он работал над военной драмой «Один на всех» на «Ленфильме» — историей детдомовца, ставшего связным в партизанском отряде.
Свой 71-й день рождения Галибин отметит на сцене Театра на Трубной в спектакле «Дама с камелиями». Накануне он признался:
«Мысли — светлые, чувства — прекрасные, энергии — много, готов двигаться дальше в театре, кино и преподавательской деятельности»