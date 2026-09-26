26 сентября 2026, 17:45

Александр Галибин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Актеру Александру Галибину, знакомому зрителям по ярким ролям в картинах «Трактир на Пятницкой», «Романовы. Венценосная семья» и «Мастер и Маргарита», 27 сентября исполняется 71 год. Этот народный артист России прошел путь от дебютанта до одного из самых востребованных актеров российского кино. Подробности о жизни и творчестве звезды расскажет редакция «Радио 1».





Содержание Биография Александра Галибина Личная жизнь Галибина Увольнение из театра и обида на Бортко Как сейчас живет артист



Биография Александра Галибина

Александр Галибин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Это, конечно, звездная абсолютно роль Пашки-Америки, вора, романического героя, достаточно яркого, положительного, разухабистого, о такой роли можно только мечтать. И я правда проснулся знаменитым», — делился актер с телеканалом «Россия 1».

Личная жизнь Галибина

Александр Галибин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Я тогда тащила на себе всю семью… Мне, конечно, обидно, что Александр умалчивает обо мне в интервью, будто нашего брака и не было вовсе».

Ирина Савицкова и Александр Галибин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Увольнение из театра и обида на Бортко

«Обслуживать труппу — точнее, ту ее часть, которая решила, что может диктовать режиссеру свои условия, — я не хотел».

Анна Ковальчук и Александр Галибин (Фото: скриншот т/с «Мастер и Маргарита»)

«Я вспоминаю тебя как самого нежного и тёплого партнёра в своей профессиональной жизни. Ты настоящий мастер своего дела. Помню эту сцену, когда мы лежали… Не мы, а Мастер и Маргарита лежали в кровати. Было очень неудобно: два не знакомых близко интеллигентных человека, петербуржца, вместе в одной кровати… Нас поливали маслом, чтобы создать видимость пота на коже», — делилась Ковальчук в студии программы «Малахов».

Как сейчас живет артист

Александр Галибин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Мысли — светлые, чувства — прекрасные, энергии — много, готов двигаться дальше в театре, кино и преподавательской деятельности»