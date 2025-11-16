Скандалы со Штурм и Борисовой, агрессия и смерть в пьяном угаре: как алкоголь убил исполнителя «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина
Евгений Осин был одним из самых ярких и противоречивых персонажей отечественной эстрады 1990-х. Его хиты знала вся страна, но слава оказалась недолгой, а жизнь артиста трагически оборвалась в забвении 17 ноября 2018. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь: от «Браво» к сольным хитамЕвгений Осин родился 4 октября 1964 года в Москве. Биография Евгения Осина началась в простой московской семье. Его отец работал водителем троллейбуса, а мама трудилась, где хоть как-то платили. Когда Жене было девять лет, а его сестре Альбине — четыре, родители развелись. После развода отец перебрался в Череповец, где возглавил местную общину адвентистов седьмого дня. Общение с отцом стало эпизодическим, и Евгений, по сути, рос в неполной семье.
С детства его главным увлечением стала музыка. В 14 лет он самостоятельно освоил барабаны, на которые годами копил, сдавая бутылки и экономя на школьных обедах. Осин пытался учиться в музыкальной школе и Институте культуры, но не закончил их, получив лишь право работать руководителем самодеятельного ансамбля.
Его музыкальная карьера началась в московской рок-тусовке 1980-х. Он успел поиграть в группах «Ночной колпак», «Николай Коперник» и «Альянс», а в 1988 году его пригласили в легендарную группу «Браво» на место ушедшей Жанны Агузаровой. Он записал с группой альбом и снялся в клипах, но через год покинул коллектив. По одной версии — из-за скандала с директором группы, по другой, озвученной уже после его смерти лидером «Браво» Евгением Хавтаном, — из-за проблем с алкоголем.
Настоящая всенародная слава пришла к Осину в начале 1990-х с выходом его первого сольного альбома «70-я широта». Пластинка, сочетавшая дворовую романтику, эстрадные ритмы и рок-н-ролл, имела оглушительный успех. Главным хитом стала песня «Плачет девушка в автомате» на стихи Андрея Вознесенского, которая «доносилась из каждого утюга». Вслед за ней страна запела «Не верю», «Таня + Володя» и «Ялта».
Пиком карьеры стало участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году. На одном из концертов в Ростове-на-Дону президент неожиданно вышел на сцену и начал танцевать под песню Осина «Ялта». Фотографии этого момента позже удостоились Пулитцеровской премии.
Скандалы и падение на дноК концу 1990-х популярность Осина пошла на спад, а его имя стало все чаще мелькать в скандальных хрониках. Проблемы с алкоголем начались у певца еще в молодости и со временем только усугублялись. В состоянии опьянения он мог сорвать концерт, а в 2010-х годах практически перестал появляться на сцене.
В 2017 году в СМИ появилась информация о драке Осина с известным модельером Еленой Сопро. Певец, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош в ее ателье. В последние годы жизни Осин стал частым героем ток-шоу, где откровенно говорил о своих проблемах. Он сбежал из реабилитационной клиники в Таиланде, куда его устроил Андрей Малахов, и в эфирах программ скандально ссорился с теми, кто пытался ему помочь, включая Наталью Штурм и Дану Борисову.
Личная жизнь: семья и борьба с зависимостьюЛичная жизнь певца, вопреки его надеждам, не стала тихой гаванью. Первый брак оказался коротким. Его супругой стала бэк-вокалистка его группы Елена Куштанина. Их брак распался всего через несколько месяцев, не выдержав испытания бытом.
Вторая попытка создать семью казалась более основательной. В 2000 году Осин женился на Наталье Черемисиной, которая ради него ушла от первого мужа. В 2002 году у пары родилась дочь Агния. Это событие на восемь лет заставило Осина отказаться от алкоголя. Однако со временем его зависимость усугубилась, в семье начались ссоры. Наталья отмечала, что в состоянии опьянения Осин мог поднять руку на нее и на ребенка, что в итоге и стало причиной развода.
Артист пытался наладить отношения с семьей, он посвящал дочери стихи и песни, а в 2016 году даже выпустил для нее детский альбом «Бублик и батон». Ради возможности видеться с Агнией после развода он устроился школьным учителем пения и создал детский коллектив «Фишки», но алкоголь бросить больше не смог.
Последние годы и смертьЕвгений Осин был человеком своей эпохи — бурных 90-х, когда выпивка стала частью жизни многих. Однако его случай оказался особенно трагичным. Психологическая травма в детстве, неустроенность личной жизни во взрослом возрасте и творческий кризис создали порочный круг, разорвать который ему было не суждено.
Последние годы жизни Евгений Осин провел в забвении и борьбе с тяжелой болезнью. Из-за алкоголизма у него отказывали ноги, были серьезные проблемы с сердцем, печенью и поджелудочной железой. Он практически не выходил из дома и нуждался в постоянной помощи.
17 ноября 2018 года сестра певца обнаружила его мертвым в собственной квартире в Москве. Он не выходил на связь более суток. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Перед этим в течение недели артист употреблял алкоголь, что было категорически запрещено ему врачами. Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.