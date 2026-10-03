03 октября 2026, 11:20

Евгений Осин (Фото: скриншот т/п «Мужское / Женское»)

Евгений Осин — человек, чьи песни в 90-е знала наизусть вся страна. Парень с гитарой, вернувший на эстраду дворовую романтику и моду на клёши и бахрому. Его «Плачет девушка в автомате», «Качка» и «Таня плюс Володя» звучали из каждого утюга, а на сцене с ним однажды пустился в пляс сам Борис Ельцин. 4 октября Евгению Осину могло бы исполниться 62 года. О триумфе, зависимости и трагическом финале звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь: от «Браво» к сольным хитам Скандалы и падение на дно Личная жизнь Евгения Осина: семья и борьба с зависимостью Последние годы и смерть



Творческий путь: от «Браво» к сольным хитам

Евгений Осин (Фото: скриншот клипа «Твоя подружка»)

Скандалы и падение на дно

Евгений Осин (Фото: скриншот т/п «Андрей Малахов. Прямой эфир»)

Личная жизнь Евгения Осина: семья и борьба с зависимостью

Евгений Осин и Наталья Черемисина(Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

Последние годы и смерть

Евгений Осин (Фото: скриншот т/п «Андрей Малахов. Прямой эфир»)

«Папина музыка, на мой взгляд, оставила огромный след в истории российской музыки 80-х годов. Дворовая романтика, песни, пропитанные простотой и невероятной искренностью. Я бы сказала, что они максимально „настоящие". Мы с дочерью слушаем его песни, смотрим выступления. Дочь прекрасно знает о том, кем был её дедушка Женя», — цитирует дочь певца издание Eg.ru.