Скандалы в Сербии, интервью с Путиным и фильм про патриарха Кирилла: как Эмир Кустурица пришел к идее получения российского гражданства?
Эмир Кустурица — режиссёр, чьё имя уже полвека ассоциируется с балканским магическим реализмом, цыганской музыкой и громкими скандалами. Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля, он прошёл путь от сараевского мальчика до гражданина мира, который сегодня живёт в собственной деревне, ссорится с сербскими властями и продолжает снимать кино. 24 ноября режиссёру исполняется 72 года. «Радио 1» рассказывает, как сын члена Коммунистической партии Югославии стал главным «кинохулиганом» Европы.
Биография Эмира КустурицыЭмир Кустурица родился 24 ноября 1954 года в Сараево, тогда — столице социалистической Югославии, сегодня — Боснии и Герцеговины. Его отец, Мурат Кустурица, работал в Министерстве информации и состоял в Коммунистической партии, что обеспечивало семье относительный достаток, но не избавляло от идеологического давления. Сам режиссёр позже не раз подчёркивал, что его предки по отцовской линии были православными сербами, хотя родители числились боснийскими мусульманами. Эта двойственность идентичности — балканская, взрывная, не укладывающаяся в простые категории — станет главной темой его творчества.
В восемнадцать лет Кустурица уехал в Прагу, чтобы учиться на факультете кино и телевидения Академии исполнительских искусств (FAMU) — одной из самых престижных киношкол Восточной Европы. Уже студентом он снимал короткометражки «Часть правды» и «Осень», а его дипломная работа «Герника» — антифашистская история мальчика из еврейской семьи — получила главный приз на фестивале студенческого кино в Карловых Варах. Вернувшись в Сараево, он работал на местном телевидении, но настоящий прорыв случился в 1981 году, когда вышел его полнометражный дебют «Помнишь ли ты Долли Белл?». Фильм, снятый на боснийском диалекте, принёс молодому режиссёру приз за лучший дебют и приз ФИПРЕССИ на Венецианском фестивале.
Следующие полтора десятилетия стали для Кустурицы золотой эрой. В 1985 году «Папа в командировке» получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и номинацию на «Оскар». В 1989-м «Время цыган» — первый в истории фильм на цыганском языке — принёс ему приз за режиссуру в Каннах. Голливудский опыт «Аризонской мечты» с Джонни Деппом обернулся «Серебряным медведем» Берлинале, а «Андеграунд» в 1995 году принёс вторую «Золотую пальмовую ветвь» и репутацию классика — правда, с громким скандалом. О своём подходе к кино Кустурица говорил так:
«Я хочу сказать миру о том, что кино не находится в плену у слов, а служит выражением полноты эмоций, которые надо донести до зрителей».
Любовь длиной в полвекаЛичная жизнь Кустурицы — редкий для Балкан пример стойкости: с женой Майей он вместе уже более четырёх десятилетий. История их отношений похожа на сценарий его собственного фильма. В Праге, на первом курсе, Кустурица влюбился в сараевскую красавицу Майю, но не решился сделать первый шаг. Позже он вспоминал, как один знакомый сказал ему: «Майя бы поскорее должна приехать к тебе или ты к ней, её все атакуют». Кустурица, по его собственным словам, бросил учёбу и помчался в Сараево — только чтобы найти её.
Их брак оказался одним из самых прочных в европейском культурном мире. Майя стала не просто женой, но и соучредителем семейной кинокомпании Rasta Films, которая производит все фильмы Кустурицы. У пары двое детей. Сын Стрибор выбрал музыку: он барабанщик в The No Smoking Orchestra, а также принимал участие в создании фильмов «Жизнь как чудо» и «Завет», где выступил и как композитор. Дочь Дунья остаётся вне публичного поля.
«Андеграунд», Вучич и суд с «Информером»Кустурица — из тех художников, чья биография неотделима от политических бурь. Первый по-настоящему громкий скандал разразился вокруг «Андеграунда» в 1995 году. Фильм, получивший вторую «Золотую пальмовую ветвь», был обвинён частью критиков — особенно западных и боснийских — в просербской пропаганде и неполиткорректности. Режиссёра упрекали в том, что его сюрреалистическая хроника югославской истории романтизирует сербскую сторону конфликта и искажает трагедию Боснийской войны. Кустурица был настолько уязвлён, что публично заявлял об уходе из кинематографа — правда, угрозу не исполнил.
Второй виток скандалов пришёлся на 2020-е, когда режиссёр, долгие годы поддерживавший сербского президента Александра Вучича, неожиданно перешёл в оппозицию. В 2025 году Кустурица публично поддержал студенческие протесты, начавшиеся после обрушения козырька на железнодорожной станции в Нови-Саде, где погибли 14 человек. После этого отношения с властью резко обострились: летом 2025 года налоговая служба временно закрыла его ресторан «Висконти» в этнодеревне Дрвенград. Кустурица ответил ироничной благодарностью Вучичу и министру финансов Синише Мали, прямо связав проверку со своей поддержкой протестов.
В 2026 году Второй основной суд Белграда оштрафовал главных редакторов таблоида «Информер» и телеканала «Информер ТВ» Драгана Вучичевича и Деяна Вукелича за оскорбительные комментарии в адрес режиссёра. Адвокатская контора «Томанович», представлявшая Кустурицу, назвала дело частью «кампании лжи и оскорблений», которую ведут близкие к власти медиа. Сам режиссёр в этом конфликте оказался в непривычной роли: человека, который годами дружил с властью, а теперь судится с её информационными рупорами.
Дрвенград, Москва и новые проекты КустурицыСегодня Эмир Кустурица — не только режиссёр, но и строитель, музыкант и, если угодно, политический активист поневоле. Его главное детище последних двадцати лет — этнодеревня Дрвенград (Кюстендорф) в сербских горах Златибор, построенная для съёмок «Жизни как чудо». В 2005 году этот проект получил премию Филиппа Ротье, а сегодня это полноценный туристический объект с улицами, названными в честь великих кинематографистов. Именно здесь находится ресторан «Висконти», закрытие которого стало для Кустурицы личным ударом.
Стоит отметить, что режиссёр сохраняет активные связи с Москвой. В феврале 2026 года он встретился с патриархом Кириллом в Даниловом монастыре и рассказал ему о новых проектах.
«Обсуждали как творческие планы известного режиссера, так и состояние культуры в современном мире», — написал у себя в Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, который тоже принимал участие во встрече.Кстати, это не первая встреча патриарха и режиссера. Ранее они общались в 2024 году, тогда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил режиссёра орденом преподобного Серафима Саровского I степени — за вклад в сохранение традиционных ценностей.
Важно, что работа Эмира Кустурицы в России в последние годы вышла далеко за рамки «дружеских визитов» — он снимает здесь документальное кино, даёт интервью и готовит масштабные проекты. Центральным эпизодом стал фильм «Наше крещение. Предстоятель», приуроченный к 80-летию патриарха Кирилла. Премьера состоялась 20 ноября 2026 года, а для картины режиссёр взял интервью у Владимира Путина.
По словам Кустурицы, он стремился показать не политическую, а духовную сторону президента.
«Интервью было запланировано на моменте задумки фильма. Я хотел показать духовную сторону президента. И разговор с главой государства — это, безусловно, огромное вдохновение», — признался режиссёр ТАСС.Режиссер отметил, что беседа раскрыла ему «православную, славянскую душу» российского лидера.
Фильм получился международным: помимо беседы с Путиным, в него вошли интервью с представителями Русской православной церкви из Нью-Йорка, Рима, Лондона, Дамаска, Иерусалима и Камчатки. Сам Кустурица после премьеры заявил, что готов снять полнометражный фильм и о Путине — но только «если у него будет желание».
Параллельно режиссёр развивает в России крупные игровые проекты. Он готовит экранизации Достоевского, Гоголя, Толстого, а также роман «Лавр» Водолазкина. В 2024–2026 годах Кустурица неоднократно говорил о планах получить российское гражданство и даже вынашивал идею фильма об освобождении Суджи. Для него это не конъюнктура: ещё в 2005 году он принял православие, а Россию называет страной, которая «граничит с Богом».