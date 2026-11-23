23 ноября 2026, 16:08

Эмир Кустурица (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Эмир Кустурица — режиссёр, чьё имя уже полвека ассоциируется с балканским магическим реализмом, цыганской музыкой и громкими скандалами. Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля, он прошёл путь от сараевского мальчика до гражданина мира, который сегодня живёт в собственной деревне, ссорится с сербскими властями и продолжает снимать кино. 24 ноября режиссёру исполняется 72 года. «Радио 1» рассказывает, как сын члена Коммунистической партии Югославии стал главным «кинохулиганом» Европы.





Содержание Биография Эмира Кустурицы Любовь длиной в полвека «Андеграунд», Вучич и суд с «Информером» Дрвенград, Москва и новые проекты Кустурицы



Биография Эмира Кустурицы

«Я хочу сказать миру о том, что кино не находится в плену у слов, а служит выражением полноты эмоций, которые надо донести до зрителей».

Любовь длиной в полвека

Эмир Кустурица с супругой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«Андеграунд», Вучич и суд с «Информером»

Эмир Кустурица (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Дрвенград, Москва и новые проекты Кустурицы

Эмир Кустурица и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: foto.patriarchia.ru)

«Обсуждали как творческие планы известного режиссера, так и состояние культуры в современном мире», — написал у себя в Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, который тоже принимал участие во встрече.

Эмир Кустурица и Президент РФ Владимир Путин (Фото: РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев)

«Интервью было запланировано на моменте задумки фильма. Я хотел показать духовную сторону президента. И разговор с главой государства — это, безусловно, огромное вдохновение», — признался режиссёр ТАСС.