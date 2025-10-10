Скандальная выходка сына и слухи о молодой любовнице: что скрывает звезда фильма «Все мужики сво…» Игорь Верник
Актёр МХТ им. Чехова и телеведущий Игорь Верник известен не только своими ролями и программой «Два Верника», но и рядом скандалов, большая часть которых связана с его бурной личной жизнью и публичными высказываниями его семьи. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Игорь Верник: биография и карьераМало кто знает, что блестящий актёр изначально не мечтал о сцене. Окончив театроведческий факультет ГИТИСа, молодой Верник видел себя скорее исследователем, а не творцом театрального искусства. Это решение привело его в 1985 году в редакцию популярной газеты «Московский комсомолец». Его журналистский талант и глубокое понимание культуры были быстро оценены по достоинству, и вскоре он занял пост редактора отдела культуры в авторитетном издании «Неделя».
Триумфальное возвращение Верника в театрНесмотря на успехи в журналистике, магия театра взяла верх. В 1986 году судьба сделала решающий поворот: Игоря Верника приняли в труппу легендарного Московского Художественного театра им. А. П. Чехова. Это стало началом любви длиною в жизнь — он служит на этой сцене по сей день, являясь одним из её столпов.
За годы службы он создал целую галерею запоминающихся образов. Особой народной любовью долгие годы пользуется искрометная комедия «Номер 13D», где Верник виртуозно исполняет роль Ричарда Уилли.
Рок или совпадение? Загадочные параллели между Анастасией Заворотнюк и её «близняшкой» из американской «Прекрасной няни» Франсин
Телевидение и шоу «Два Верника»Верник не забыл и о журналистском опыте, успешно перенеся его на телевидение. В 1993 году он дебютировал как ведущий интеллектуальной программы «Кто там?» на канале «Культура». Его харизма и умение вести диалог сделали его востребованным ведущим таких популярных проектов, как «Рек-тайм», «Субботний вечер со звездой», «Доброе утро» и «Золотая фишка».
В последние годы настоящим феноменом стало его совместное с братом-близнецом Вадимом шоу «Два Верника». Их дуэт, в котором переплетаются глубокие знания театра и искренний интерес к собеседнику, задал новый стандарт интервью со звёздами культуры.
Игорь Верник в киноКинематографическая биография Верника не менее впечатляющая. Его дебют состоялся в 1986 году в фильме «Ягуар». Одной из самых значимых работ стала роль Иуды из Кириафа в культовой экранизации «Мастер и Маргарита» Юрия Кары. Пролежав на полке долгие годы, картина была оцифрована и показана зрителям лишь в середине 2010-х. Широкой аудитории он также знаком по сериалам «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Папины дочки», «Журов» и многим другим.
Игорь Верник также известен по роли в сериале «Кухня», где его персонаж — выскочка Герман.
Личная жизнь Игоря ВерникаЛичная жизнь артиста всегда находилась под пристальным вниманием прессы. Неоднократно попадая в рейтинги самых желанных мужчин страны, он был официально женат трижды.
Первый брак с Маргаритой продлился пять лет после университета. Позже актёр с сожалением признавался, что именно по его вине в этом браке не родились дети. Второй брак с известной журналисткой Марией стал самым продолжительным (1999–2009 гг.). В этом союзе в 1999 году родился единственный сын Верника — Григорий, который пошёл по стопам отца и стал актёром.
Третий брак с продюсером Натальей Шнейдеровой, заключённый в апреле 2023 года, стал для многих неожиданным, но счастливым финалом его поисков. Пресса также приписывала ему романы с моделью Дарьей Стыровой, актрисой Евгенией Храповицкой и другими яркими женщинами, но сам Верник всегда подчёркивал, что встречался только с достойными и умными спутницами.
Братья-близнецы ВерникиИгорь Верник неразрывно связан со своей семьёй. Его отец, Эмиль Григорьевич, был известным режиссёром Всесоюзного радио, родом из Одессы. Этот факт часто вызывает вопрос о национальности артиста. Сам Верник публично и неоднократно заявлял, что считает себя русским и гордится тем, что родился в Москве.
Особое место в его жизни занимает брат-близнец Вадим Верник — театровед и успешный журналист. Кроме того, есть ещё один брат — Ростислав Дубинский, сын Анны Павловны от первого брака, который также работает в сфере искусства как актёр и арт-менеджер.
В 2019 году сын Верника Григорий подвергся критике за провокационную фотографию. В разгар пандемии, когда многие остались без работы и с ворохом проблем, сын популярного актёра опубликовал кадр, где вытирал нос пятитысячной купюрой. Часть публики не поняли шутку, поэтому принялись хейтить молодого актёра и требовали извинений.