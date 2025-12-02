Скандальный брак с «красным банкиром», блистательные роли в Театре Луны и внезапная смерть: нераскрытые тайны актрисы Наталии Стешенко
Наталия Стешенко — актриса, чья биография похожа на готовый сценарий: победа в конкурсе «Мисс Казахстан», переезд в Москву, учёба во ВГИКе, роли в Театре Луны и брак с политиком, который был старше её на 37 лет. 3 декабря 2025 года ей мог бы исполниться 41 год, но жизнь актрисы трагически оборвалась в ноябре 2022-го. О творческих успехах, личной жизни и внезапной смерти актрисы, оставившей множество вопросов, читайте в материале «Радио 1».
Путь от Павлодара до МосквыНаталия Стешенко родилась 3 декабря 1984 года в Павлодаре, Казахстан. В школе она углублённо изучала математику и параллельно окончила музыкальную школу. Ещё в подростковом возрасте она вышла на подиум: в 16 лет приняла участие в национальном конкурсе «Мисс Казахстан — 2000», где уступила победу, но получила путёвку в мир шоу-бизнеса.
После школы она решила связать жизнь с актёрской профессией и поступила во ВГИК, где её наставниками стали Владимир Мирзоев и Сергей Соловьёв. Уже в студенческие годы она дебютировала в кино, сыграв одну из главных ролей в мини-сериале «Лига обманутых жён» (2006). В 2012 году она появилась в сериале «Инспектор Купер».
Однако основной работой для Наталии с 2006 года стал московский Театр Луны под руководством Сергея Проханова. Здесь она сыграла в спектаклях «Маки», «Матри-Архат» и воплотила заглавную роль в постановке «Таис сияющая», которую критики называли одной из самых ярких в её карьере.
Личная жизнь Наталии Стешенко и брак с СемагоЛичная жизнь Наталии всегда привлекала повышенное внимание. Она вышла замуж за Владимира Семаго — бывшего депутата Госдумы, бизнесмена и актёра, известного по роли в фильме «Ворошиловский стрелок». Разница в возрасте супругов составляла 37 лет, а на публике пара выглядела необычно. Наталия была заметно выше своего мужа.
Их союз сразу же оброс слухами о расчёте. Сам Семаго после смерти жены напишет об этом:
«Она рано вышла замуж за меня. Кругом раздавались шепоточки: "Молодая, красивая, позарилась на старого черта из богатеньких!" Но в нашей жизни начального периода было все: жизнь под крышей дома, 500 рублей на двоих в день…»
Он утверждал, что в момент их брака его финансовое положение было далеко не блестящим. В этом союзе в январе 2013 года родился сын Владимир, названный в честь отца. Супруги, несмотря ни на что, были счастливы и редко приоткрывали завесу своей семейной жизни.
Скандалы и трагедииТихая жизнь семьи омрачалась не только пересудами, но и реальными трагедиями. В октябре 2017 года трагически погиб младший брат Наталии, Сергей, что стало для неё тяжелейшим ударом.
Но главные скандалы были связаны с именем её мужа. К моменту смерти Наталии Владимир Семаго, некогда успешный бизнесмен, прозванный «красным банкиром», находился в состоянии банкротства. По данным журналистов, он задолжал около 1,5 миллионов рублей, и ни одна из 16 его компаний не работала. Эта финансовая несостоятельность контрастировала с образом «богатого покровителя», который рисовали сплетники. В СМИ также освещалась история раздела имущества с его первой женой, Ольгой Мясниковой, на которую, по слухам, пришлась «львиная доля» состояния.
Внезапная смерть актрисы Наталии Стешенко28 ноября 2022 года, за несколько дней до своего 38-летия, Наталия Стешенко скончалась. Её смерть была внезапной и трагичной. В тот день она сводила сына в кафе, а вернувшись домой, почувствовала себя плохо, села в кресло и потеряла сознание. Малолетний сын актрисы пытался помочь матери — по его просьбе соседи вызвали скорую помощь, сообщалось в новостях.
Однако прибывшие медики уже не смогли помочь и лишь только констатировали смерть. Жизнь молодой актрисы прервалась из-за оторвавшегося тромба. Известно, что в последние дни жизни актриса жаловалась на сильные головные боли и низкое давление, а также не так давно перенесла коронавирусную инфекцию, что могло стать одним из факторов риска.
Похороны и расследованиеСмерть молодой женщины вызвала подозрения. Изначально появилась информация, что её муж, Владимир Семаго, настоял на проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы, и из-за этого похороны были отложены. Сам Семаго позднее опроверг слухи о своём давлении, назвав экспертизу стандартной процедурой при внезапной смерти молодого человека.
«Ей было 37 лет, она совсем молодой человек, и вдруг смерть. В таких случаях всегда проводятся различные экспертизы. Это стандартная процедура, чтобы точно знать, от чего скончался человек. Всегда проверяют, вдруг криминальная смерть», — цитирует Семаго издание vokrug.tv.
Церемония прощания состоялась 4 декабря 2022 года в храме святителя Николая Мирликийского на Троекуровском кладбище в Москве, куда пришли её коллеги, друзья и поклонники. Владимир Семаго тогда заявил, что будет один воспитывать их общего сына.
Наследство и жизнь послеПосле смерти Наталии её муж и сын остались вдвоём. По словам Семаго, Владимир, которому на тот момент было 10 лет, проявил недетскую стойкость. О материальных благах, доставшихся от актрисы, говорить не приходилось. Её творческое наследие — это несколько театральных ролей, две работы в кино и, по словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, несколько талантливых пьес, которые она начала писать незадолго до смерти.
Основная тяжесть — как эмоциональная, так и финансовая — легла на плечи её мужа, который к тому времени уже не был состоятельным человеком. Сын Владимир стал для него главной опорой. Семаго рассказал трогательную историю о том, как мальчик, пытаясь справиться с горем, заявил о намерении самостоятельно поставить в школе тот спектакль, который готовила его мама.
Таким образом, главным наследием актрисы остаётся не громкая слава или состояние, а память о ней как о любящей матери, преданной жене и талантливой артистке, чья жизнь оборвалась на самом взлёте.