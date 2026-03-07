Скандальный брак в 20 лет, разрыв с матерью и миллионы в Instagram*: куда пропала звезда «Закрытой школы» Луиза-Габриэла Бровина?
Актрисе, знакомой зрителям по ролям в сериалах «Закрытая школа», «Последний из Магикян», комедии «Завтрак у папы» и десяткам других проектов, Луизе-Габриэле Бровиной 8 марта исполняется 23 года. За плечами этой талантливой девушки с испанскими корнями — путь от самой востребованной девочки российского кино до эпатажной блогерши, чья личная жизнь сегодня вызывает больше вопросов, чем ее роли. Ее карьера — классический пример опасного взросления ребенка-звезды: от тотальной любви зрителей и премии «ТЭФИ» до громких скандалов, тайного брака и разрыва с семьей. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография актрисыЛуиза-Габриэла Бровина родилась 8 марта 2003 года в Москве, в интернациональной семье бизнесменов: ее мама русская, а отец — испанец. Сразу после рождения родители увезли малышку на Кубу, но уже через год семья вернулась в столицу. Свою знаменитую тягу к заработку и самостоятельности Габи, как ласково называют ее близкие, проявила уже в пять лет — тогда она снялась в рекламе детской одежды и в социальном ролике ГИБДД «Пристегни ремень, если хочешь выжить!». Увидев в дочери искру таланта, родители отдали ее в лицей с театральным уклоном, где девочка параллельно занималась балетом и музыкой.
Кинодебют Бровиной состоялся в 2009 году в сериале «Катя: Военная история», и уже тогда шестилетняя актриса поняла, что такое настоящая слава. Режиссеры были в восторге от ее способности профессионально плакать по команде, а раскованность перед камерой позволяла ей затмевать более опытных коллег. С 2010 года карьера пошла в стремительный рост: в течение года она снялась сразу в десяти проектах, включая рейтинговые «Земский доктор» и «Вдовий пароход».
Настоящая народная любовь обрушилась на Бровину в 2011 году после выхода мистического хита «Закрытая школа» на канале СТС. Восьмилетняя актриса сыграла сразу три роли, и эта работа принесла ей не только премию «ТЭФИ», но и первый серьезный гонорар.
«Была сцена, которую я никогда не забуду. Мы красились с моей подругой Алисой. Сначала нас профессионально накрасили гримеры, а потом режиссер сказал, чтобы мы сами еще продолжали краситься в кадре обычной косметикой, так мы так намазались, что нас потом еле отмыли», — вспоминала позже актриса о закулисье проекта.
В 2013 году к ней пришла роль, сделавшая ее звездой ситкомов, — младшая дочь Ануш в «Последнем из Магикян» от Резо Гигинеишвили. А в 2015 году вышел фильм «Завтрак у папы», где 12-летняя Бровина на равных сыграла с Юрием Колокольниковым, блестяще воплотив образ девочки Аси, которая знакомится со своим внезапно объявившимся отцом. На сегодняшний день фильмография актрисы насчитывает почти четыре десятка работ, и, несмотря на юный возраст, она успела поработать с Ольгой Будиной, Аленом Делоном и Грантом Тохатяном.
Личная жизнь БровинойЛичная жизнь Луизы-Габриэлы всегда была под пристальным вниманием поклонников, которые помнили ее милым пухлощеким ребенком. Однако повзрослевшая актриса предпочитает не афишировать детали, порождая слухи. В 2022 году интернет взорвался от новости о ее романе с блогером Даней Милохиным. Пара снималась вместе в сериале «Классная Катя», где дело дошло до экранных поцелуев. Фанаты тут же заподозрили бурный роман, но, как водится у Милохина, интрига быстро сошла на нет.
Самым скандальным и обсуждаемым событием последних лет стало замужество Бровиной. В 2023 году 20-летняя актриса шокировала публику заявлением о том, что вышла замуж. Ее избранником стал 18-летний музыкант и блогер Никита Макаров. Однако за красивой картинкой «счастливой жены» скрывается семейная драма. По информации инсайдеров, мама актрисы была категорически против этого брака и наотрез отказалась присутствовать на торжестве. Свадьба, о которой сама Бровина поспешила рассказать подписчикам, прошла в напряженной атмосфере. «Счастливая жена», — подписывает свои фото Луиза, но отсутствие самого близкого человека на празднике говорит о глубоком разладе в семье, который актриса тщательно скрывает за фасадом соцсетей.
Хейт, обвинения в плагиате и творческий кризисВзросление далось Бровиной непросто, и это вылилось в череду скандалов, связанных с ее публичным поведением. Решив покорить молодежную аудиторию, актриса ушла в «ТикТок», где столкнулась с жесткой критикой. В 2020 году она состояла в доме Sweet House, но даже там ее называли «неэмоциональной», критиковали за плохую танцевальную подготовку и неспособность попадать в слова песен под фонограмму.
Еще один скандал, о котором до сих пор шепчутся в кулуарах, произошел в 2019 году. Тогда Луизу обвинили в плагиате. Известный блогер публично назвал ее контент ворованным, и инцидент получил широкую огласку. Внешние перемены также не остались незамеченными: поклонники всполошились, когда заметили на теле девушки татуировки и откровенные наряды, сменившие образ скромной девочки из «Закрытой школы». Многие винили в дурном влиянии все того же Даню Милохина, рядом с которым, по мнению фанатов, «от милой девочки не осталось и следа».
Как сейчас живет Луиза-ГабриэлаСегодня 23-летняя актриса давно вышла из образа милой кудрявой девочки из «Закрытой школы» и строит свою жизнь по собственным правилам. Ее мир теперь — это не съемочная площадка с девяти до шести, а гибкий график свободного художника. Основной источник дохода Бровиной — огромный блог в Instagram*. Ее аккаунт давно перешагнул порог в миллион подписчиков. Актриса с идеальными параметрами активно сотрудничает с брендами одежды и косметики, превратив свою внешность в прибыльный бизнес.
Актриса всю жизнь обожала животных, и сегодня её верные спутники — две крошечные собачки породы йоркширский терьер. Старшую подружку семьи зовут Диди, а младшую, настоящую мини-крошку, — Рита. Габи проводит с питомцами всё свободное время: они сопровождают ее на прогулках и становятся главными героями её stories. Судя по блогу, уход за собаками — отдельный вид искусства в доме Бровиной: расчесывание, наряды, игрушки и, конечно же, бесконечные селфи.