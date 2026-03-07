07 марта 2026, 18:02

Луиза-Габриэла Бровина (Фото: скриншот т/с «Завтрак у папы»)

Актрисе, знакомой зрителям по ролям в сериалах «Закрытая школа», «Последний из Магикян», комедии «Завтрак у папы» и десяткам других проектов, Луизе-Габриэле Бровиной 8 марта исполняется 23 года. За плечами этой талантливой девушки с испанскими корнями — путь от самой востребованной девочки российского кино до эпатажной блогерши, чья личная жизнь сегодня вызывает больше вопросов, чем ее роли. Ее карьера — классический пример опасного взросления ребенка-звезды: от тотальной любви зрителей и премии «ТЭФИ» до громких скандалов, тайного брака и разрыва с семьей. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография актрисы Личная жизнь Бровиной Хейт, обвинения в плагиате и творческий кризис Как сейчас живет Луиза-Габриэла



Биография актрисы

Луиза-Габриэла Бровина (Фото: скриншот т/с «Закрытая школа»)

«Была сцена, которую я никогда не забуду. Мы красились с моей подругой Алисой. Сначала нас профессионально накрасили гримеры, а потом режиссер сказал, чтобы мы сами еще продолжали краситься в кадре обычной косметикой, так мы так намазались, что нас потом еле отмыли», — вспоминала позже актриса о закулисье проекта.

Личная жизнь Бровиной

Луиза-Габриэла Бровина и Никита Макаров (Фото: Instagram* @luiza.gabriela.brovina)

Хейт, обвинения в плагиате и творческий кризис

Как сейчас живет Луиза-Габриэла