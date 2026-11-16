Достижения.рф

«Ни на что не претендую, даже фамилию не хочу менять»: как Тимур Еремеев пропиарился на скандале с отцовством Спартака Мишулина?

Тимур Еремеев (Фото: Telegram @Timur_i_ego_komanda)

Тимур Еремеев — российский актёр и телеведущий, чей путь к известности оказался весьма неординарным. Он прошёл путь от эпизодических ролей в кино до ведущего прайм-тайм шоу, а широкую известность получил благодаря громкой истории о своём происхождении. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Творческий путь: от театра к телевидению

Тимур Еремеев родился 17 ноября 1983 года в подмосковном Королёве и с детства мечтал о сцене. Его профессиональное образование было связано с театром: он учился в театральном классе при Щепкинском училище, поступил сразу на второй курс «Щепки», а затем перевёлся в Институт гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО). После срочной службы в армии в составе труппы Театра Российской армии он остался работать в этом театре.

Тимур Еремеев (Фото: Telegram @Timur_i_ego_komanda)
Долгое время его кинокарьера ограничивалась небольшими ролями. Изменения произошли в 2015 году, когда он получил роль портье Егора в популярном ситкоме «Кухня». Этот же персонаж позже перекочевал в спин-оффы — «Отель Элеон» и «Гранд».

Переломным моментом в его карьере стал 2019 год, когда он из гостя телешоу превратился в ведущего. Его дебютом стала программа «Семейные тайны» на Первом канале. В 2020 году он сменил Дмитрия Шепелева на посту ведущего шоу «На самом деле». В августе 2023 года Еремеев стал соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звёзды сошлись» на НТВ, а в начале 2024 года возглавил шоу «За гранью» на том же канале.

Личная жизнь Тимура Еремеева

Тимур и Ольга Еремеевы (Фото: Telegram @Timur_i_ego_komanda)
Уже более десяти лет Тимур Еремеев женат на женщине по имени Ольга, которая работает специалистом по рекламе и ведёт непубличный образ жизни. Пара воспитывает дочь Нику. По словам актёра, жена стала для него главной опорой, особенно в период громких скандалов. Семья любит путешествовать, отдавая предпочтение Европе, особенно Франции.

В конце 2024 года Еремеев сделал неожиданное признание в эфире шоу «Звезды сошлись»:
«Чего сопротивляться-то? Наверное, да, я подкаблучник. Единственное, мне кажется, что баланс должен быть. Если подкаблучник превратится в мямлю безвольную, которая соглашается со всем, это тоже, наверное, женщину не устроит».

Тимур Еремеев — сын Спартака Мишулина или нет

Спартак Мишулин (Фото: Telegram @Timur_i_ego_komanda)
В 2017 году Еремеев дал интервью журналу «Караван историй», где заявил, что является внебрачным сыном Мишулина. Он рассказал, что его мать, Татьяна Еремеева, познакомилась с актёром в 1971 году в Вологде на съёмках фильма «Достояние республики». Это заявление буквально стало сенсацией в СМИ и вскоре об этом заговорили в шоу на федеральных каналах.

Официальная дочь Спартака Мишулина, Карина, не признала эти заявления и назвала Еремеева самозванцем. Конфликт вылился в череду телешоу, и в эфире программы «Пусть говорят» были оглашены результаты ДНК-теста, которые с высокой вероятностью подтвердили родство. Сам Еремеев неоднократно заявлял, что не претендует на наследство или фамилию отца.

«Вся эта история — это не пиар и не спланированная акция, это вообще не акция, здесь нет никакого расчёта. Я просто хочу свободно говорить о том, кто мой папа, чтобы моя дочка знала, кто ее дедушка. И ни на что не претендую, мне ничего не нужно! Я даже фамилию не хочу менять», — утверждал актер в эфире «Пусть говорят».
Карина Мишулина (Фото: Instagram*/ karinamishulina)
Несмотря на результаты теста и примирение в телеэфире, Карина Мишулина подала на Еремеева в суд, а позже представляла в суде интересы своей матери, вдовы актера. Они пытались оспорить некоторые детали его рассказа, утверждая, что они порочат честь и достоинство Мишулина.

«Мы получили судебный документ, где написано, что на сегодняшний день документально не подтверждено родство, не было генетической экспертизы и не было судебного решения о родстве Еремеева и Мишулина. Иск был о защите чести и достоинства, к родству это отношения не имеет. Поэтому любое его публичное называние Мишулина отцом, является незаконным. И к Мишулину он отношения никакого не имеет», — рассказывала Карина изданию Starhit.ru.

Последствия скандала

Тимур Еремеев (Фото: Telegram @Timur_i_ego_komanda)
Пока карьера Тимура Еремеева набирала обороты, для семьи Мишулиных эта история обернулась чередой тяжелых испытаний. Постоянное медийное давление, судебные разбирательства и травля в прессе серьезно подорвали здоровье Валентины Константиновны, вдовы актера. Перенесенный ею инсульт стал прямым следствием затяжного стресса, вызванного этим конфликтом.

Не менее тяжело пришлось и дочери артиста, Карине. Громкий процесс и связанная с ним негативная публичность не прошли бесследно для ее репутации. Руководство Театра сатиры, где она долгие годы служила, приняло решение уволить ее. Эта потеря, усугубленная болезнью матери, привела к глубокому личностному кризису, с которым Карина пыталась справиться с помощью алкоголя.

В то же время для Тимура Еремеева эта же самая история стала трамплином к национальной известности. Четыре года судов и публичных обсуждений не оттолкнули, а, наоборот, привлекли к нему внимание медиаиндустрии. Из актера с эпизодическими ролями он превратился в востребованную публичную фигуру. Телеканалы, изначально приглашавшие его в качестве гостя для комментариев по его «делу», вскоре разглядели в нем потенциал телеведущего.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0