«Ни на что не претендую, даже фамилию не хочу менять»: как Тимур Еремеев пропиарился на скандале с отцовством Спартака Мишулина?
Тимур Еремеев — российский актёр и телеведущий, чей путь к известности оказался весьма неординарным. Он прошёл путь от эпизодических ролей в кино до ведущего прайм-тайм шоу, а широкую известность получил благодаря громкой истории о своём происхождении. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь: от театра к телевидениюТимур Еремеев родился 17 ноября 1983 года в подмосковном Королёве и с детства мечтал о сцене. Его профессиональное образование было связано с театром: он учился в театральном классе при Щепкинском училище, поступил сразу на второй курс «Щепки», а затем перевёлся в Институт гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО). После срочной службы в армии в составе труппы Театра Российской армии он остался работать в этом театре.
Долгое время его кинокарьера ограничивалась небольшими ролями. Изменения произошли в 2015 году, когда он получил роль портье Егора в популярном ситкоме «Кухня». Этот же персонаж позже перекочевал в спин-оффы — «Отель Элеон» и «Гранд».
Переломным моментом в его карьере стал 2019 год, когда он из гостя телешоу превратился в ведущего. Его дебютом стала программа «Семейные тайны» на Первом канале. В 2020 году он сменил Дмитрия Шепелева на посту ведущего шоу «На самом деле». В августе 2023 года Еремеев стал соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звёзды сошлись» на НТВ, а в начале 2024 года возглавил шоу «За гранью» на том же канале.
Личная жизнь Тимура ЕремееваУже более десяти лет Тимур Еремеев женат на женщине по имени Ольга, которая работает специалистом по рекламе и ведёт непубличный образ жизни. Пара воспитывает дочь Нику. По словам актёра, жена стала для него главной опорой, особенно в период громких скандалов. Семья любит путешествовать, отдавая предпочтение Европе, особенно Франции.
В конце 2024 года Еремеев сделал неожиданное признание в эфире шоу «Звезды сошлись»:
«Чего сопротивляться-то? Наверное, да, я подкаблучник. Единственное, мне кажется, что баланс должен быть. Если подкаблучник превратится в мямлю безвольную, которая соглашается со всем, это тоже, наверное, женщину не устроит».
Тимур Еремеев — сын Спартака Мишулина или нетВ 2017 году Еремеев дал интервью журналу «Караван историй», где заявил, что является внебрачным сыном Мишулина. Он рассказал, что его мать, Татьяна Еремеева, познакомилась с актёром в 1971 году в Вологде на съёмках фильма «Достояние республики». Это заявление буквально стало сенсацией в СМИ и вскоре об этом заговорили в шоу на федеральных каналах.
Официальная дочь Спартака Мишулина, Карина, не признала эти заявления и назвала Еремеева самозванцем. Конфликт вылился в череду телешоу, и в эфире программы «Пусть говорят» были оглашены результаты ДНК-теста, которые с высокой вероятностью подтвердили родство. Сам Еремеев неоднократно заявлял, что не претендует на наследство или фамилию отца.
«Вся эта история — это не пиар и не спланированная акция, это вообще не акция, здесь нет никакого расчёта. Я просто хочу свободно говорить о том, кто мой папа, чтобы моя дочка знала, кто ее дедушка. И ни на что не претендую, мне ничего не нужно! Я даже фамилию не хочу менять», — утверждал актер в эфире «Пусть говорят».Несмотря на результаты теста и примирение в телеэфире, Карина Мишулина подала на Еремеева в суд, а позже представляла в суде интересы своей матери, вдовы актера. Они пытались оспорить некоторые детали его рассказа, утверждая, что они порочат честь и достоинство Мишулина.
«Мы получили судебный документ, где написано, что на сегодняшний день документально не подтверждено родство, не было генетической экспертизы и не было судебного решения о родстве Еремеева и Мишулина. Иск был о защите чести и достоинства, к родству это отношения не имеет. Поэтому любое его публичное называние Мишулина отцом, является незаконным. И к Мишулину он отношения никакого не имеет», — рассказывала Карина изданию Starhit.ru.
Последствия скандалаПока карьера Тимура Еремеева набирала обороты, для семьи Мишулиных эта история обернулась чередой тяжелых испытаний. Постоянное медийное давление, судебные разбирательства и травля в прессе серьезно подорвали здоровье Валентины Константиновны, вдовы актера. Перенесенный ею инсульт стал прямым следствием затяжного стресса, вызванного этим конфликтом.
Не менее тяжело пришлось и дочери артиста, Карине. Громкий процесс и связанная с ним негативная публичность не прошли бесследно для ее репутации. Руководство Театра сатиры, где она долгие годы служила, приняло решение уволить ее. Эта потеря, усугубленная болезнью матери, привела к глубокому личностному кризису, с которым Карина пыталась справиться с помощью алкоголя.
В то же время для Тимура Еремеева эта же самая история стала трамплином к национальной известности. Четыре года судов и публичных обсуждений не оттолкнули, а, наоборот, привлекли к нему внимание медиаиндустрии. Из актера с эпизодическими ролями он превратился в востребованную публичную фигуру. Телеканалы, изначально приглашавшие его в качестве гостя для комментариев по его «делу», вскоре разглядели в нем потенциал телеведущего.