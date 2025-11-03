03 ноября 2025, 17:03

Сергей Трофимов (Фото: Instagram*@zvezdatrof)

Сергей Трофимов — фигура в русской музыке, чей путь к славе был отмечен не только творческими победами, но и глубокими личными испытаниями. Он смог справиться с алкоголизмом, прийти к вере и со второй попытки обрести счастье. 4 ноября артисту исполняется 59 лет. О творческой и личной жизни певца читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь и взлет популярности Трофима Личная жизнь и семья Духовные поиски и уход в монастырь Борьба с алкогольной зависимостью Жизнь сегодня



Творческий путь и взлет популярности Трофима

Александр Розенбаум и Сергей Трофимов (Фото: Instagram*@zvezdatrof)



Личная жизнь и семья

«20 соток земли и коттедж в 2004 году оценили в десять миллионов рублей, или почти 400 тысяч долларов по тогдашнему курсу. А заплатил Сергей мне 100 тысяч долларов», — цитирует экс-супругу артиста издание 5-tv.ru.



Анастасия Никишина и Сергей Трофимов с детьми Иваном и Елизаветой (Фото: Instagram*@zvezdatrof)



Духовные поиски и уход в монастырь

Сергей Трофимов (Фото: Instagram*@zvezdatrof)



Борьба с алкогольной зависимостью

Сергей Трофимов (Фото: Instagram*@zvezdatrof)



«Вы знаете, что такое ад?! Это когда божья благодать тебя покидает, я это испытал. Скоро будет 30 лет, как я не пью, даже на Новый год шампанское. Я пообещал Богу, что больше не буду пить, пацан сказал — пацан сделал», — делился певец.

Жизнь сегодня