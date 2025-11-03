Скандальный развод, алкогольная зависимость и уход в монастырь: Как сейчас живет певец Сергей Трофимов?
Сергей Трофимов — фигура в русской музыке, чей путь к славе был отмечен не только творческими победами, но и глубокими личными испытаниями. Он смог справиться с алкоголизмом, прийти к вере и со второй попытки обрести счастье. 4 ноября артисту исполняется 59 лет. О творческой и личной жизни певца читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь и взлет популярности ТрофимаСергей Трофимов родился 4 ноября 1966 года в Москве. Его музыкальная одарённость проявилась рано. С 7 лет он стал солистом Московской Государственной хоровой капеллы мальчиков при институте им. Гнесиных. Но в 13 лет жизнь юного музыканта сильно изменилась. В детском лагере он упал с высоты 12 метров и получил множественные сложные переломы обеих рук.
Путь к восстановлению был долгим и сложным. Но два года лечения не прошли даром. Сергей открыл в себе способность сочинять стихи, правда, долгое время не мог их самостоятельно записывать. После нескольких операций руки всё же начали восстанавливаться, и Трофимов смог вернуться к прежней жизни.
Его карьера в шоу-бизнесе началась не со сцены, изначально он выступал в роли автора песен для других артистов. Именно он написал хит «Я тебя не хочу потерять» для Светланы Владимирской. Переломным моментом, который вывел его на сцену, стала поддержка Александра Розенбаума, разглядевшего в нём потенциал самостоятельного артиста.
В 1994 году Трофимов начал сольные выступления под псевдонимом «Трофим», а его первый альбом — «Аристократия помойки» быстро нашел отклик у публики. За свое творчество Сергей Трофимов неоднократно получал награды «Шансон года» и «Золотой граммофон», а в 2011 году ему присвоено звание Заслуженного артиста России.
Личная жизнь и семьяЛичная жизнь артиста сложилась счастливо лишь со второй попытки. Его первый брак с Натальей Герасимовой оказался неудачным, хотя и подарил ему в 1988 году дочь Анну. Интересно, что пара сходилась и расходилась дважды, но в конечном итоге их союз распался. Наталья долго не хотела соглашаться на развод, уличала Сергея в изменах и пыталась сохранить брак в корыстных целях. После развода она обвиняла Трофима в неуплате алиментов на их общую дочь. А позже решила отсудить у него земельный участок и коттедж.
«20 соток земли и коттедж в 2004 году оценили в десять миллионов рублей, или почти 400 тысяч долларов по тогдашнему курсу. А заплатил Сергей мне 100 тысяч долларов», — цитирует экс-супругу артиста издание 5-tv.ru.
В начале 2003 года Трофимов познакомился с Анастасией Никишиной, бывшей танцовщицей из шоу-балета Лаймы Вайкуле. Их роман быстро развивался, и вскоре у пары родился сын Иван. Когда мальчику исполнилось полтора года, родители официально оформили отношения. В 2008 году семья пополнилась дочерью Елизаветой. Анастасия полностью посвятила себя семье, став классической хранительницей домашнего очага. В их доме царит творческая атмосфера: сын Иван осваивает гитару и ударные, а дочь Лиза играет на фортепиано.
Духовные поиски и уход в монастырьВ 1991 году Сергей Трофимов столкнулся с глубоким внутренним кризисом. Молодой артист всерьез задумался о том, чтобы посвятить жизнь служению Богу. Он принял послушание и даже служил иподьяконом в одном из московских храмов. В течение трех лет, с 1991 по 1993 год, он был певчим в церковном хоре, и его духовные поиски были настолько серьезны, что он рассматривал возможность ухода в монастырь.
Однако его духовный наставник дал ему неожиданный совет. Он благословил Сергея не уходить от мира, а сочинять песни. Этот совет определил дальнейшую судьбу артиста. Его сценический псевдоним «Трофим», по некоторым данным, напоминает о том имени, которое монахи принимают при постриге.
Борьба с алкогольной зависимостьюВ интервью YouTube-каналу «PROжизнь» певец признался, что в какой-то момент алкогольная зависимость превратила его существование в настоящий ад, из которого он чудом сумел найти выход.
«Вы знаете, что такое ад?! Это когда божья благодать тебя покидает, я это испытал. Скоро будет 30 лет, как я не пью, даже на Новый год шампанское. Я пообещал Богу, что больше не буду пить, пацан сказал — пацан сделал», — делился певец.
Артист рассказал, что ему повезло найти специалиста, который помог ему на физическом уровне. Врач, практикующий иглоукалывание, смог купировать мучительные симптомы похмелья. Это позволило Трофимову набраться смелости и внутренних сил, чтобы противостоять непреодолимому ранее желанию выпить.