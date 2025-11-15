Скандальный развод, непризнанная дочь и слухи о бегстве из России: Александру Малинину 67 лет
Александр Малинин — один из самых узнаваемых голосов российской эстрады, народный артист России, чье творчество, полное лиризма и глубины, вот уже несколько десятилетий находит отклик у миллионов слушателей. 16 ноября певцу исполняется 67 лет. О творческом пути и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь и народное признание Александра МалининаАлександр Николаевич Малинин (при рождении — Выгузов) появился на свет 16 ноября 1958 года в Свердловске в семье железнодорожников. Его музыкальные способности проявились рано: в детстве он пел в хоре, освоил игру на альте и валторне. С 14 лет он стал воспитанником военного духового оркестра, совмещая службу с учебой в вечерней школе.
Решающим шагом стало поступление в 1974 году в студию эстрадного искусства при Свердловской филармонии. После службы в ансамбле песни и пляски Уральского военного округа он переехал в Москву, где работал в известных вокально-инструментальных ансамблях (ВИА) «Поющие гитары», «Фантазия», «Метроном», а с 1983 по 1986 год — в группе Стаса Намина. В 1986 году Малинин попал в серьезное ДТП, после которого врачи прогнозировали ему инвалидность и конец певческой карьере. Однако благодаря силе воли и вере он не только восстановился, но и смог вернуться на сцену с расширенным диапазоном голоса.
Переломным моментом стал 1988 год, когда Малинин завоевал Гран-при на Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. Его исполнение песни «Коррида» произвело фурор и, по свидетельствам современников, вызвало невероятный восторг у публики. С этого момента начинается его сольная карьера и к нему приходит всесоюзная известность.
Стоит отметить, что еще до триумфа в Юрмале, в 1986 году, Малинин по приглашению американского композитора Дэвида Померанца отправился в США, где они записали совместный альбом «Далёкие страны». Это сотрудничество сделало его одним из первых советских артистов, работавших с американским музыкантом в разгар Холодной войны.
В 1990 году стартовала грандиозная концертная программа «Бал Александра Малинина» в спорткомплексе «Олимпийский», которую за 20 дней посетило 360 тысяч зрителей. Этот уникальный формат, сочетавший романсы, народные песни и эстрадные хиты, стал визитной карточкой певца и проводился им на протяжении многих лет. В 1997 году ему было присвоено звание Народного артиста России.
Личная жизнь и репутация «подкаблучника»Во все времена Александр Малинин пользовался большим успехом у женщин. Первой супругой артиста стала скрипачка Инна Курочкина из легендарного ансамбля «Поющие гитары». Молодые люди поженились, и вскоре у них родился сын Никита — будущий победитель «Фабрики звёзд-3». Однако идиллии не суждено было продлиться долго. Активная концертная деятельность Малинина, постоянные разлуки и растущая популярность постепенно отдалили супругов друг от друга. В 1985 году их брак официально распался.
Новой избранницей артиста певица Ольга Зарубина, исполнительница хита «На теплоходе музыка играет». Страстный роман быстро привёл пару в ЗАГС, но за ярким началом последовали тяжёлые будни. По словам Зарубиной, Малинин ей изменял, позволял себе моральные унижения и не поддерживал супругу после рождения их дочери Киры в 1985 году.
После развода их отношения превратились в затяжной публичный конфликт. Зарубина утверждала, что Малинин не участвовал в жизни дочери и не оказывал им материальной помощи. Певица также заявила, что артист отрёкся от Киры по настоянию своей новой жены Эммы, назвав Малинина «подкаблучником». В 2011 году Александр Николаевич сделал ДНК-тест и публично признал Киру своей дочерью в эфире шоу «Пусть говорят», однако близкого общения между ними так и не сложилось.
Со своей третьей супругой Эммой артист обрёл долгожданное семейное счастье. Они познакомились на одном из его концертов и с первого взгляда поняли, что это судьба. К моменту их встречи Эмма уже воспитывала сына Антона от первого брака, которого Александр с радостью усыновил. С 1990 года пара живёт в счастливом браке, который стал для Малинина тихой гаванью. В 2000 году их семья пополнилась двойняшками — сыном Фролом и дочерью Устиньей. Именно этот союз, продлившийся уже более трёх десятилетий, помог артисту обрести настоящую семейную гармонию.
Как сейчас живет МалининАлександр Малинин сегодня живет в России и сохраняет плотный гастрольный график. Его концерты, нередко сопровождаемые симфоническим оркестром, расписаны на месяцы вперед и приносят артисту доход — от 1 до 1,7 миллиона рублей за выступление. Основой финансового благополучия певца остаются российские гастроли, однако география его жизненных интересов простирается далеко за пределы родины. Супруга Малинина, Эмма, владеет частной клиникой в Германии, что делает эту страну вторым домом для семьи.
Их дети получили престижное европейское образование: сын Фрол учился в Мюнхене, а дочь Устинья — в Лондоне. Кроме того, семье принадлежит недвижимость в Германии и, по некоторым данным, в Испании. Сам Малинин, комментируя слухи о постоянном проживании за границей, подчеркивает, что Россия была и остается его домом. Он утверждает, что платит налоги на родине, а поездки в Европу связаны в первую очередь с семейными обязанностями и образованием детей.