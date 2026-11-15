15 ноября 2026, 11:34

Александр Малинин (Фото: Instagram* / @alexandr_malinin)

Александр Малинин — один из самых узнаваемых голосов российской эстрады, народный артист России, чье творчество, полное лиризма и глубины, вот уже несколько десятилетий находит отклик у миллионов слушателей. 16 ноября певцу исполняется 68 лет. О творческом пути и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь и народное признание Александра Малинина Личная жизнь и репутация «подкаблучника» Как сейчас живет Александр Малинин



Творческий путь и народное признание Александра Малинина

Александр Малинин (Фото: Instagram* / @alexandr_malinin)

Личная жизнь и репутация «подкаблучника»

Александр и Никита Малинины (Фото: Instagram* / @alexandr_malinin)

Александр и Эмма Малинины (Фото: Instagram* / @alexandr_malinin)

Как сейчас живет Александр Малинин

Александр Малинин (Фото: Instagram* / @alexandr_malinin)

«Русский романс — один из любимейших моих жанров — тонкий, глубокий. Я уверен, он всегда будет близок слушателю, потому что затрагивает самые чувственные струны человеческой души», — говорит артист.