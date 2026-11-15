Виктория Боня показала, как стремительно постройнела после похода в горы — фото

15 ноября 2026, 05:55

Виктория Боня показала стройную фигуру после похода в горы, сравнив её с подростковой

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Российская телеведущая, блогер и модель Виктория Боня опубликовала новое видео, в котором показала фигуру. Ролик появился на её личной страничке в Instagram*.





По словам звезды, после похода в горы она заметно постройнела. Боня объяснила, что потеря веса после сложных экспедиций для неё типична — благодаря различным физическим нагрузкам похудение происходит само собой, хотя через некоторое время килограммы возвращаются.



Однако на этот раз результат телеведущую удивил: изменения оказались значительными. Взглянув в зеркало, она не ожидала того, как на ней теперь сидит некоторая одежда, включая нижнее бельё. Часть вещей стала блогеру велика.



Виктория Боня (Фото: кадр из видео Instagram* @victoriabonya)

«После гор тело как у подростка. Посмотрите на меня! Просто даже целлюлит, который всегда здесь есть, мне кажется, даже он у меня исчез! (...) И это две недели экспедиции», — уточнила Боня.