Виктория Боня показала, как стремительно постройнела после похода в горы — фото
Виктория Боня показала стройную фигуру после похода в горы, сравнив её с подростковой
Российская телеведущая, блогер и модель Виктория Боня опубликовала новое видео, в котором показала фигуру. Ролик появился на её личной страничке в Instagram*.
По словам звезды, после похода в горы она заметно постройнела. Боня объяснила, что потеря веса после сложных экспедиций для неё типична — благодаря различным физическим нагрузкам похудение происходит само собой, хотя через некоторое время килограммы возвращаются.
Однако на этот раз результат телеведущую удивил: изменения оказались значительными. Взглянув в зеркало, она не ожидала того, как на ней теперь сидит некоторая одежда, включая нижнее бельё. Часть вещей стала блогеру велика.
«После гор тело как у подростка. Посмотрите на меня! Просто даже целлюлит, который всегда здесь есть, мне кажется, даже он у меня исчез! (...) И это две недели экспедиции», — уточнила Боня.На прошлой неделе звезда поделилась новостями из Непала, где вместе со своей командой совершала восхождение на одну из самых известных вершин Гималаев — Ама-Даблам. Высота горы достигает 6812 метров над уровнем моря. Маршрут, который преодолевала Боня, считается непростым даже для подготовленных альпинистов из-за крутых скальных стен и узких горных гребней.