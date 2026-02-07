Скандальный роман на съёмках, опала от КГБ и поддержка Украины: как звезда фильма «Любовь и голуби» Сергей Юрский бросал вызовы системе?
Сергей Юрский — актёр, блестяще сыгравший Остапа Бендера и народного дядю Митю из картины «Любовь и голуби», был непокорным художником, годами находившимся «под колпаком» системы. Артист, для которого сцена была воздухом, а компромисс — чуждым понятием, ушёл из жизни 8 февраля 2019 года, оставив после себя не только десятки бессмертных ролей, но и шлейф громких политических скандалов. О цене таланта и свободы артиста читайте в материале «Радио 1».
Путь Сергея Юрского на вершинуСудьба Сергея Юрского — это история преодоления, начавшаяся в Ленинграде в 1935 году в семье творческой интеллигенции с непростой историей. Его отец, Юрий Жихарев, взял себе псевдоним Юрский — производное от собственного имени, который позже унаследовал и сын. Детство, прошедшее за кулисами цирка, где после войны семья временно жила, предопределило тягу к лицедейству, однако родители видели для сына более «серьёзное» будущее. Блестяще окончив школу с золотой медалью, Юрский без экзаменов поступил на юридический факультет Ленинградского университета. Но система дала первую трещину уже здесь: студента едва не исключили из комсомола и вуза за «борьбу с колхозным строем» — на самом деле, всего лишь за справедливое замечание об организации труда.
Параллельно он играл в студенческом театре, и отец, увидев его в роли Хлестакова, сказал: «Никогда не бросай актёрскую профессию». После этого Сергей оставил юриспруденцию и поступил в театральный институт, а на втором курсе был приглашён в легендарный БДТ к Георгию Товстоногову. Вскоре он стал одним из ведущих актёров труппы, его Чацкий, Тузенбах и Эзоп собирали аншлаги.
Кинодебют Юрского случился в 1957 году в эпизоде фильма «Улица полна неожиданностей», но звёздный час пробил в 1968-м с ролью Остапа Бендера в «Золотом телёнке». Эта работа навсегда вписала его имя в историю советского кинематографа. Всего фильмография актёра насчитывает более сорока ролей, среди которых — яркие образы в «Месте встречи изменить нельзя», «Маленьких трагедиях» и, конечно, народно любимого дяди Мити в фильме «Любовь и голуби». При этом сам Юрский всегда подчёркивал: «Киноактёром я себя не считаю. Кино — это влечение». Его истинной страстью до последнего дня оставался театр.
Личная жизнь артистаЛичная жизнь Сергея Юрского была столь же яркой и драматичной, как его сценические роли. Первый брак с выдающейся актрисой Зинаидой Шарко продлился семь лет. Однако настоящей любовью всей его жизни стала Наталья Тенякова, младше его на девять лет. Их встреча в БДТ была подобна «солнечному удару» для молодой актрисы. Роман, вспыхнувший в 1965 году на съёмках телеспектакля, оказался скандальным — оба были несвободны.
Тенякова, осознав силу чувств, честно призналась мужу, что полюбила другого. Этот поступок стал началом совместного пути с Сергеем Юрьевичем, который продлился более полувека. В 1971 году у пары родилась дочь Дарья, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой МХТ им. Чехова. Юрский был прекрасным отцом и дедом для своих внуков — Георгия и Алишера. Эта семья, прошедшая через многие испытания, стала для артиста надёжной крепостью.
Наталья Тенякова и Сергей Юрский были не только супругами, но и близкими творческими соратниками, вместе работавшими в театре и на съёмочной площадке на протяжении десятилетий. Одной из самых запоминающихся совместных работ Натальи Теняковой и Сергея Юрского стала их игра в фильме «Любовь и голуби», где они воплотили образы бабы Шуры и дяди Мити.
«Под запретом» у системыЕсли в личной жизни скандал остался в прошлом, то в отношениях с государством он был постоянным фоном творчества Юрского. Первое серьёзное столкновение с системой случилось ещё в университете, но настоящая буря разразилась в конце 1970-х. По одной из версий, всё началось с прослушки КГБ на квартире у литературоведа Ефима Эткинда, собиравшегося эмигрировать. На плёнке якобы услышали фразу о том, что предисловие к самиздатовскому сборнику Бродского «хорошо бы дать почитать Юрскому». Актёра вызвали на допрос, он отрицал знакомство с текстом, но был занесён в разряд «недобросовестных свидетелей».
Дальше — больше. По легенде, во время спектакля «Горе от ума», читая монолог Чацкого «А судьи кто?», Юрский указал на ложу, где сидел первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Романов. Власти искали повод, и он нашёлся: актёру припомнили и дворянское происхождение, и «неправильные» связи, и гастроли БДТ в Чехословакию в 1968 году, где театр показывал пьесу, запрещённую в СССР.
«После гастролей в Чехословакии… меня вызвали в КГБ и сообщили, что я могу забыть о театре, кино и телевидении, потому что "дискредитировал высокое звание советского человека"», — вспоминал Юрский.
Перед ним закрылись все двери в Ленинграде. Спасти ситуацию не смог даже его «театральный бог» Товстоногов, который, по словам историков, не оказал сопротивления давлению свыше. В 1978 году актёр был вынужден покинуть родной город и БДТ. Лишь заступничество Ростислава Плятта помогло ему устроиться в московский Театр имени Моссовета, где он служил до конца дней. Этот вынужденный исход стал болезненной, но судьбоносной точкой отсчёта нового этапа жизни артиста.
Последние годы, болезнь и наследство ЮрскогоДаже в преклонном возрасте Сергей Юрский оставался деятельным и принципиальным. Он продолжал выходить на сцену и режиссировать, а в 2014 году вызвал новую волну негодования властей, открыто выступив против присоединения Крыма и политики России по отношению к Украине, за что был включён Киевом в «белый список» артистов.
Здоровье начало подводить Юрского в конце 2018 года. 24 декабря актёр был госпитализирован с подозрением на инфекцию, но в начале января вернулся домой. Он умер в своей квартире на юго-западе Москвы ранним утром 8 февраля 2019 года. Причина смерти — остановка сердца. Прощание прошло в Театре имени Моссовета, а похоронили народного артиста на Введенском (Немецком) кладбище в Москве.
После его ухода встал вопрос о наследстве. Состояние артиста, нажитое за долгую карьеру, оценивалось в десятки миллионов рублей: квартира в Москве, загородный дом под Ногинском, произведения искусства. По закону наследниками первой очереди стали супруга Наталья Тенякова и дочь Дарья Юрская. Как отмечали близкие, в этой дружной и обеспеченной семье склок из-за денег не ожидалось.
Гораздо ценнее материальных активов оказалось колоссальное творческое наследие — роли, спектакли, книги и непоколебимая гражданская позиция, которые Юрский оставил в дар не только своим родным, но и всем зрителям. Его жизнь доказала, что даже под самым жёстким прессом можно оставаться свободным, а истинный талант не сломить запретами. Он ушёл, но его ироничный, умный и гордый взгляд, запечатлённый в киноплёнке и памяти миллионов, продолжает бросать вызов любым системам.