31 января 2026, 13:01

Александр Жигалкин (Фото: Instagram* / @ajigalkin)

Актеру и режиссеру, знакомому миллионам по культовым ситкомам «Воронины» и «Папины дочки», Александру Жигалкину 1 февраля исполняется 58 лет. Этот заслуженный артист России, лауреат премии «ТЭФИ» прошёл путь от детской мечты о «Мосфильме» до статуса одного из самых успешных режиссёров-комедиографов страны. Однако за блеском славы и смехом с экрана скрывалась личная жизнь, полная болезненных драм, публичных измен и долгих поисков настоящего счастья. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Жигалкина Десять лет счастья, измена и долгий путь к гармонии Как сейчас живет артист



Биография Александра Жигалкина

«В третьем классе я увидел по телевизору фильм с Константином Райкиным в главной роли и считаю, что с того момента моя судьба была предрешена. Я хотел, как он: танцевать, что-то рассказывать, жонглировать, быть в каждом фильме разным», — вспоминал позже Жигалкин в интервью «Сургутской трибуне».

Александр Жигалкин (Фото: Instagram* / @ajigalkin)

«Если бы не Вячеслав Муругов, вся эта затея, наверное, загнулась бы… Через какое-то время они стали абсолютным хитом, любимой народной программой», — цитирует Жигалкина издание Starhit.ru.

Десять лет счастья, измена и долгий путь к гармонии

Дарья Повереннова и Полина Жигалкина (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Влюбилась в Валеру до больницы, до клиники. Так любить, конечно, нельзя… Я придумала утопическую картинку. Сразу решила разводиться, по-честному всё сказала Саше. Он принял это через ужасную боль», — откровенничала актриса на передаче «Судьба человека».

Александр Жигалкин и Светлана Антонова (Фото: Instagram* / @ajigalkin)

Как сейчас живет артист