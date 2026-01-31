Скандальный уход жены к Николаеву, книга рекордов Гиннесса и статус многодетного отца: создателю «Ворониных» Александру Жигалкину 58 лет
Актеру и режиссеру, знакомому миллионам по культовым ситкомам «Воронины» и «Папины дочки», Александру Жигалкину 1 февраля исполняется 58 лет. Этот заслуженный артист России, лауреат премии «ТЭФИ» прошёл путь от детской мечты о «Мосфильме» до статуса одного из самых успешных режиссёров-комедиографов страны. Однако за блеском славы и смехом с экрана скрывалась личная жизнь, полная болезненных драм, публичных измен и долгих поисков настоящего счастья. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Александра ЖигалкинаПуть Александра Жигалкина в искусство был предопределён с юных лет. Будущий режиссёр родился и вырос в Москве, и его судьбу решил случайный просмотр фильма с Константином Райкиным.
«В третьем классе я увидел по телевизору фильм с Константином Райкиным в главной роли и считаю, что с того момента моя судьба была предрешена. Я хотел, как он: танцевать, что-то рассказывать, жонглировать, быть в каждом фильме разным», — вспоминал позже Жигалкин в интервью «Сургутской трибуне».
Родители поддержали увлечение сына, отдав его в народный театр при Дворце культуры ЗИЛ. Уже в 1983 году, ещё подростком, он дебютировал на телевидении в роли школьника в фильме-спектакле «В городе хорошая погода…», где играл рядом с такими мэтрами, как Олег Ефремов и Евгений Евстигнеев.
В 1992 году Александр Жигалкин окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Бориса Щукина. Ещё студентом он не только играл на сцене Театра имени Вахтангова, но и вместе с однокурсниками Эдуардом Радзюкевичем и Виктором Бакиным основал собственный комедийный театр — «Учёная обезьяна». Именно там оттачивалось его чувство юмора и умение работать с актёрами.
В 1990-х годах он дебютировал в кино, сыграв несколько небольших, но ярких ролей. Среди них — лейтенант в драме Петра Тодоровского «Анкор, ещё анкор!», сотрудник КГБ в детективе «Кодекс бесчестия», а также роли в «Ретро втроём», «Марш Турецкого» и «Возвращение "Броненосца"». Однако настоящую известность ему принесли не актёрские работы, а создание юмористического контента. Хотя он снялся в десятках фильмов, его имя стало широко известно благодаря режиссёрским проектам.
Переломным моментом стало создание скетч-шоу «6 кадров», которое сначала едва не закрыли из-за низких рейтингов.
«Если бы не Вячеслав Муругов, вся эта затея, наверное, загнулась бы… Через какое-то время они стали абсолютным хитом, любимой народной программой», — цитирует Жигалкина издание Starhit.ru.
Успех открыл ему дорогу на главные телеканалы страны. В 2011 году за эту работу он получил премию «ТЭФИ». А затем последовали главные проекты его жизни — многолетние хиты «Воронины» и «Папины дочки», которые принесли ему всенародную любовь. В 2017 году «Воронины» вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный сериал.
Десять лет счастья, измена и долгий путь к гармонииЗа кадром уютных семейных ситкомов жизнь самого Александра Жигалкина долгое время напоминала драму с болезненными поворотами. Свою первую любовь он встретил в стенах «Щуки». Его избранницей стала талантливая актриса Дарья Повереннова. Они поженились, когда Жигалкин был ещё на третьем курсе, и их союз, продлившийся десять лет, казался идеальным. В 1992 году у пары родилась дочь Полина. Повереннова позже называла этот период «10-ю годами счастья».
Однако идиллия рухнула, когда на съёмках сериала «День рождения Буржуя» Дарья увлеклась коллегой Валерием Николаевым.
«Влюбилась в Валеру до больницы, до клиники. Так любить, конечно, нельзя… Я придумала утопическую картинку. Сразу решила разводиться, по-честному всё сказала Саше. Он принял это через ужасную боль», — откровенничала актриса на передаче «Судьба человека».
Вторую попытку создать семью Жигалкин предпринял с продюсером Екатериной. В этом браке в 2001 году родилась дочь Анастасия. Однако и эти отношения не выдержали испытания временем и завершились разводом.
Лишь с третьей попытки, связав свою жизнь с актрисой Светланой Антоновой, Жигалкин обрёл долгожданную гармонию. Интересно, что они были знакомы ещё со времён учёбы, но пара сложилась лишь спустя много лет. Решающую роль, по семейной легенде, сыграла шестилетняя дочь Светланы от предыдущего брака, Маша, которая пригласила дядю Сашу жить с ними. Жигалкин всегда подчёркивал, что относится к падчерице как к родной. Свадьба со Светланой состоялась в 2013 году, когда их общей дочери Таисии уже исполнился год. Позже в семье родились сын Арсений (2016) и дочь Аглая (2021).
Как сейчас живет артистСегодня Александр Жигалкин, кажется, обрёл тот самый душевный покой, которого ему так не хватало в прошлом. Он живёт в Москве с третьей женой Светланой Антоновой и детьми. Для отдыха от городской суеты артист построил загородный дом, куда вся семья с удовольствием уезжает на лето.
Несмотря на то что пик популярности его главных сериалов «Воронины» и «Папины дочки» остался позади, Жигалкин продолжает активно работать в профессии. В 2024–2025 годах Александр Жигалкин подтвердил свою репутацию одного из самых продуктивных и разносторонних мастеров кино. Он не только снял четыре новых проекта, но и, как часто бывает, сыграл в них небольшие роли.
Главной работой этого периода стал сериал «Олдскул» (2025), созданный им совместно с Евгением Шелякиным и уже отмеченный критиками. Ранее, в 2024 году, он выпустил комедийные сериалы «Родители родителей» и «Папаши». Параллельно велись съемки масштабной военной драмы «Есть только МиГ», которая вышла в прокат 27 ноября 2025 года.
Помимо актёрской работы, Жигалкин остаётся востребованным режиссёром и театральным деятелем. Он занимает ответственную должность директора-распорядителя Центрального Дома актёра имени А. А. Яблочкиной, курирует фестивали и занимается педагогической деятельностью. В октябре 2025 года многолетние заслуги Александра Жигалкина перед отечественной культурой были отмечены на государственном уровне — ему было присвоено почётное звание Заслуженного артиста Российской Федерации.