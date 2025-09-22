Склонность к изменам, тирания в отношениях и алкоголизм: Почему пять молодых жён сбежали от телеведущего Александра Гордона?
Александр Гордон — человек, чья личная жизнь вызывает не меньший интерес, чем его профессиональная карьера. Телеведущий, известный своей принципиальностью и жёсткой манерой ведения программ, в личных отношениях демонстрирует удивительную для публики модель поведения: он пять раз официально вступал в брак, и большинство его избранниц были моложе его на 20, 30 и даже 40 лет. Его жизнь — это череда ярких романов, скандалов, рождений детей и, что характерно, почти всегда — расставаний. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Американское начало: первая семья и эмиграция
Первый брак Александра Гордона пришёлся на время его учёбы в Щукинском театральном училище. Его избранницей стала Мария Бердникова, студентка Литературного института. Вскоре у пары родилась дочь, которую назвали Анной. В конце 1980-х годов Гордон принял решение эмигрировать в США, и молодая семья последовала за ним.
Жизнь в Америке началась с трудностей. Будущая звезда российского телеэкрана работал электриком, установщиком кондиционеров и даже курьером. Однако со временем он смог пробиться на местное русскоязычное телевидение. Карьерный рост, тем не менее, не спас семью: после восьми лет брака супруги развелись. Мария с дочерью Анной остались жить в США, в то время как Гордон вернулся в Россию.
Грузинская муза: семилетний роман без брака
После развода с первой женой Гордон начал отношения с Наной Кикнадзе, эффектной грузинской флейтисткой, с которой познакомился в церкви. На тот момент Нана была замужем, но ради Александра ушла от супруга. Интересно, что, хотя Гордон и делал ей предложение, пара так и не узаконила свои отношения, прожив вместе семь лет.
По словам Кикнадзе, их отношения с Гордоном были полны страсти, но также сопровождались постоянными ссорами и ревностью. Гордон категорически запрещал ей участвовать в съёмках рекламы или фильмов, утверждая, что такие предложения «не соответствуют её таланту». Спустя семь лет, измотанные постоянными конфликтами, Нана и Александр приняли решение о расставании. После разрыва карьера Кикнадзе стремительно пошла в гору, она стала успешной актрисой и телеведущей, а Александр продолжил покорять женские сердца.
Второй брак с Екатериной Прокофьевой
В 2006 году, уже будучи популярным телеведущим в России, 36-летний Александр Гордон женился на 20-летней Екатерине Прокофьевой (ныне известной певице и юристе Кате Гордон). Их брак продлился шесть лет и стал одним из самых обсуждаемых. По словам Екатерины, серьёзной проблемой в их семье была алкогольная зависимость Гордона, которую поощряло его окружение, включая отца. Она также отмечала, что отец Александра её не принял, что усугубляло конфликты. Брак распался в 2012 году.
Третий брак с Ниной Щипиловой
Через год после развода с Екатериной Гордон женился на 18-летней Нине Щипиловой, которая была младше его на 30 лет. Этот союз оказался недолгим и продлился всего два года. Причиной развода, по словам экс-супруги, стали измены мужа. Подозрения подтвердились, когда ещё до официального развода у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой, которую он впоследствии признал.
Четвёртый брак с Нозанин Абдулвасиевой
В 2014 году Гордон вновь удивил публику, женившись на 20-летней Нозанин Абдулвасиевой, таджикской красавице и студентке ВГИКа, происходившей из творческой и интеллигентной семьи. Этот брак стал самым долгим и продуктивным на тот момент: у пары родились двое сыновей — Александр и Фёдор. Несмотря на это, через шесть лет супруги мирно развелись, оформив все условия у нотариуса. Причиной расставания, по слухам, стал новый роман Гордона с его соведущей Юлией Барановской.
Коллеги по цеху не только трудились вместе на съемочной площадке, но и проводили время за ее пределами. В поведении Юлии можно было заметить явные признаки флирта. Сама Барановская категорически отрицала наличие романтических отношений между ней и Александром, утверждая, что он является ее давним другом. Так или иначе, развода избежать не удалось.
Тайный брак с Софией Каландадзе
В 2022 году 58-летний Александр Гордон тайно женился в пятый раз. Его избранницей стала 20-летняя арфистка София Каландадзе. Разница в возрасте супругов составляет 38 лет. Отношениям с новой женой Гордон настолько уверен, что пара не только зарегистрировала брак, но и обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. По словам родственников Софии, хотя разница в возрасте поначалу шокировала семью, сейчас они поддерживают этот союз.
Как живет Александр Гордон сейчас
На сегодняшний день Александр Гордон продолжает активную профессиональную деятельность. Он остается востребованным телеведущим, в частности, программ «Мужское/Женское» и «Док-ток» на Первом канале. Его работа по-прежнему сопровождается резонансными эпизодами — от конфликтов с гостями в студии до жёстких методов ведения дискуссий.
В 2021 году стало известно, что телеведущий Александр Гордон прошёл лечение от алкогольной зависимости и вернулся на телевидение. Ведущий «Мужское/Женское» и раньше употреблял алкоголь, но после четвертого развода его потребление стало совсем неконтролируемым. У артиста появились проблемы со сном, памятью и депрессивное состояние, которое он начал заглушать алкоголем в перерывах между съемками.
Ситуация достигла критической точки, когда зависимость стала напрямую влиять на работу. Гордон признался, что мог пить даже во время записи программ. По информации СМИ, руководство телеканала было вынуждено пригрозить ему увольнением, и именно этот страх «выпасть из профессии» стал решающим стимулом для начала лечения.
Вернувшись в эфир в октябре 2021 года, Гордон не стал скрывать причину своего отсутствия. В прямом эфире перед началом нового сезона «Док-тока» он честно рассказал зрителям о своей проблеме и пройденном лечении. Его слова были встречены поддержкой как со стороны коллег, так и со стороны телезрителей, оценивших его откровенность.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.