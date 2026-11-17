Скоротечный брак с Тимерхановым, слухи о романах с Ургантом и Батаревым: почему Эмилия Спивак не стала матерью и с кем теперь делит квартиру?
Актрисе Эмилии Спивак, которую зрители знают по роли Жени Винокуровой в «Тайнах следствия» и Мадлен в «Гончих», исполняется 45 лет. Дочь худрука Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака прошла путь от «блатной» студентки, которую отец намеренно унижал при труппе, до заслуженной артистки России. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биорафия Эмилим СпивакЭмилия Спивак родилась в Ленинграде в семье, где театр был не работой, а частью жизни. Ее отец, Семён Спивак, руководил Молодёжным театром на Фонтанке, и девочка буквально выросла за кулисами, вдыхая запах грима и слушая актёрские склоки. В 12 лет она впервые вышла на сцену, а после окончания школы металась между адвокатурой и сценой, мечтала стать певицей, как Алла Пугачёва, но всё же остановилась на театральной карьере.
Однако диплом дочери худрука дался с трудом. Чтобы никто не шептался за спиной о блате, Семён Яковлевич включил режим жесточайшей требовательности.
«Он был чрезмерно жесток. Меня, конечно, это ранило. Психологически было трудно», — признавалась позже актриса в программе «Судьба человека».Эта жесткость дала результат: когда на четвертом курсе освободилось место Дездемоны в «Отелло», Спивак вышла на сцену и осталась в труппе на два десятилетия.
В кино все случилось еще курьезнее. Студентам запрещали сниматься до диплома, но кастинг-директор «Тайн следствия» так загорелась молодой актрисой, что лично договорилась с вузом. Изначально ее героиню, следователя Женю Винокурову, планировали на пару эпизодов — для отвлечения внимания зрителей от главной героини. Но Спивак осталась на восемь сезонов, пока сама не сказала «до свидания».
Настоящая слава пришла после «Статского советника», где она сыграла Эсфирь — дочь банкира и возлюбленную Фандорина. На площадке ей довелось поработать с Олегом Меньшиковым, Никитой Михалковым и Олегом Табаковым, который после совместной сцены неожиданно позвал ее в МХТ. В 2025 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки России — признание, к которому она шла к этому больше двадцати лет.
Личная жизнь СпивакЛичная жизнь Спивак всегда была предметом сплетен. Первая серьезная увлеченность актрисы случилась в институте с однокурсником Эрнестом Тимерхановым. Это был, по ее собственным словам, «странный и болезненный роман»: они то сходились, то разбегались, пока окончательно не расстались. Спустя годы судьба свела их снова.
«После нескольких лет романтических отношений в институте мы расстались. А год назад встретились и решили связать две жизни в одну», — рассказывала актриса в 2013 году журналистам издания OK-magazine.ru.Они нашли старый ЗАГС под Петербургом, который в тот день не работал, но сотрудницы прониклись и расписали пару без свидетелей. Брак продлился полтора года.
«Мы-то думали, что сейчас поженимся и прежний фонтан эмоций появится. А чувства так и не появились. Инициатором расставания, скорее всего, была я», — признавалась Спивак.Между первым и вторым появлением Тимерханова в ее жизни был роман с актером Даниилом Спиваковским, с которым она познакомилась на съемках «Трое и Снежинка». Они жили на два города, ездили друг к другу, и в новогоднюю ночь он сделал предложение. Она согласилась, но свадьба так и не состоялась.
«Мне кажется, я не была готова к семье, а он был готов», — объясняла позже актриса.Отдельная глава — слухи о романе с Иваном Ургантом, с которым они вместе снимались и были знакомы с детства. Спивак эти домыслы развеяла сама, но с присущей ей иронией:
«Конечно, Ваня мне понравился. Он был таким загадочным, молчаливым… Ну а как Ваня может не нравиться? Но это не была влюбленность».Также в прессе обсуждали возможный роман с Иваном Батаревым, но эти слухи не подтвердились.
Как сейчас живет актрисаСегодня Эмилия Спивак живет в самом центре Санкт-Петербурга — на Сенной площади, одна. Детей у нее нет, и она говорит, что относится к этой теме спокойно, хотя в интервью разных лет желание стать матерью сквозило не раз. В 2026 году бездетная актриса объявила о «прибавлении» — но речь шла о собаке.
«Сейчас моей малышке уже год и три месяца», — цитировала ее «Комсомольская правда».Той-пудель, по словам Спивак, оказалась «максимально экстравертной»: «Видит человека и уже готова с ним играть, обниматься и целоваться».
Что касается карьеры, Спивак продолжает служить в Молодежном театре на Фонтанке, где в феврале 2026 года отметила двадцатилетие службы. В кино она по-прежнему востребована в детективном жанре: в 2025 году вышла военная драма «По следу зверя», где она сыграла Добрынину, а также проект «Затмение» с ее участием.
В 2026 году прошла премьера продолжения — «Отмороженные 2», где Спивак вновь появится в роли Олеси. В марте 2026-го она дала большое интервью WomanHit, в котором снова говорила о том, что не чувствует себя ни звездой, ни жертвой обстоятельств — просто работает.