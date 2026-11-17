17 ноября 2026, 13:46

Эмилия Спивак (Фото: скриншот к/ф «Доктор Иванов. Жизнь после смерти»)

Актрисе Эмилии Спивак, которую зрители знают по роли Жени Винокуровой в «Тайнах следствия» и Мадлен в «Гончих», исполняется 45 лет. Дочь худрука Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака прошла путь от «блатной» студентки, которую отец намеренно унижал при труппе, до заслуженной артистки России. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биорафия Эмилим Спивак Личная жизнь Спивак Как сейчас живет актриса



Биорафия Эмилим Спивак

Эмилия Спивак (Фото: скриншот к/ф «Сорок Розовых Кустов»)

«Он был чрезмерно жесток. Меня, конечно, это ранило. Психологически было трудно», — признавалась позже актриса в программе «Судьба человека».

Личная жизнь Спивак

Эмилия Спивак (Фото: скриншот к/ф «Отмороженные»)

«После нескольких лет романтических отношений в институте мы расстались. А год назад встретились и решили связать две жизни в одну», — рассказывала актриса в 2013 году журналистам издания OK-magazine.ru.

«Мы-то думали, что сейчас поженимся и прежний фонтан эмоций появится. А чувства так и не появились. Инициатором расставания, скорее всего, была я», — признавалась Спивак.

«Мне кажется, я не была готова к семье, а он был готов», — объясняла позже актриса.

«Конечно, Ваня мне понравился. Он был таким загадочным, молчаливым… Ну а как Ваня может не нравиться? Но это не была влюбленность».

Как сейчас живет актриса

Эмилия Спивак (Фото: скриншот к/ф «Стрекоза над омутом»)

«Сейчас моей малышке уже год и три месяца», — цитировала ее «Комсомольская правда».