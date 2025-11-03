Следствие длиной в 34 года и убийца, сбежавший в Израиль: Дело певца Игоря Талькова окончательно закрыто
Игорь Тальков — фигура, чье творчество и трагическая гибель оставили неизгладимый след в русской культуре. 4 ноября 2025 года голосу переломной эпохи могло бы исполниться 69 лет. Его жизнь оборвалась внезапно от пули за кулисами питерского Дворца спорта, но судебное разбирательство, растянувшееся на десятилетия, лишь весной 2025 года приблизилось к своей формальной развязке. О том, какой была цена правды, почему потребовалось 34 года для вынесения приговора и в чём заключается главное наследие Талькова, читайте в материале «Радио 1».
Путь к всенародной славеИгорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в посёлке Грецовка Тульской области. Его путь к славе был долгим и непростым. Прежде чем стать голосом поколения, он прошел через музыкальные коллективы «Апрель», «Лира» (позже «Калейдоскоп») и даже был аранжировщиком у Людмилы Сенчиной.
Переломный момент наступил в 1987 году, когда его исполнение лирической песни «Чистые пруды» на «Песне года» принесло ему широкую известность. Однако настоящая народная любовь пришла к нему с другими, остросоциальными композициями, такими как «Россия», «Родина моя», «КПСС» и «Господа-демократы». Эти песни, в которых он жестко критиковал коммунистический режим и размышлял о судьбе страны, резонировали с настроениями общества эпохи Перестройки. В 1991 году он создал масштабную концертную программу-спектакль «Суд», ставшую его творческим манифестом.
Трагедия в «Юбилейном»В Санкт-Петербурге, во Дворце спорта «Юбилейный», 6 октября 1991 года Игорь Тальков погиб во время сборного концерта. Ему было всего 34 года. Причиной конфликта, приведшего к трагедии, послужил спор об очередности выступлений между директором Талькова Валерием Шляфманом и директором певицы Азизы Игорем Малаховым.
Банальная ссора переросла в потасовку. Малахов достал револьвер системы Наган, который Шляфман вырвал у него из рук. Производя выстрел, предположительно направленный в Малахова, Шляфман попал в Талькова. Пуля рикошетом пробила руку музыканта и попала ему в сердце. Сразу после этого Шляфман скрылся с места преступления, а в 1993 году, когда дело было еще в производстве, уехал в Израиль, что надолго заморозило расследование.
Новые детали и судебный вердиктРасследование возобновили лишь в 2018 году, и благодаря кропотливой работе следователей восстановили картину преступления. Несмотря на то, что орудие убийства не нашли, главным вещественным доказательством стала рубашка Шляфмана, в которой он был в день убийства. На ее правом рукаве эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и кровь Игоря Талькова.
По версии следствия, Шляфман имел прямой умысел выстрелить в Малахова, а в отношении смерти Талькова умысел был косвенным — он понимал, что рикошетом может убить и певца. Как образно отметил следователь, «выстрел один, а убийства два».
23 апреля 2025 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2025 года Санкт-Петербургский городской суд оставил этот приговор без изменения, отклонив апелляционную жалобу защиты.
Неутихающие споры и памятьНесмотря на судебное решение, в деле Талькова до сих пор остаются вопросы, которые не дают покоя его близким и поклонникам. Мать певца, Ольга Талькова, была убеждена, что ее сына казнили за политику. По мнению Тальковой, его убийство было спланированным и связано с программой «До и после путча», которую готовил сын. В этой программе он намеревался назвать политиков, которые, по его мнению, предали страну.
Сегодня творческое наследие Игоря Талькова продолжает жить. Его сын, Игорь Тальков-младший, пошел по стопам отца и также стал музыкантом. Песни Талькова, сочетавшие в себе искренность, гражданский пафос и мелодизм, и по-прежнему находят отклик у слушателей, обеспечив ему место в пантеоне великих российских авторов-исполнителей.