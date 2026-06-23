Слив интим-фото, последствия «голой» вечеринки и потеря прав на хиты дуэта: как Анна Asti пережила бурю и вернулась на сцену?
Певице, известной миллионам слушателей по хитам «По барам», «Царица» и «Феникс», а также по громкому участию в дуэте Artik & Asti, Анне Анатольевне Дзюбе 24 июня исполняется 36 лет. Эта певица прошла долгий путь: от юной девушки из Черкасс, мечтавшей о сцене, до статуса одной из самых востребованных поп-исполнительниц в стране. Однако её карьера оказалась насыщена не только музыкальными триумфами и миллионными гонорарами, но и громкими скандалами, вторжением в личную жизнь и попытками «отмены». Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анны ДзюбыАнна Дзюба родилась в украинском городе Черкассы в семье предпринимателя и швеи. Её детство нельзя было назвать безоблачным: были времена, когда семья жила впроголодь, а её отец, по словам певицы, отсидел в тюрьме по несправедливому обвинению. В детстве Анну не приняли в музыкальную школу, и она по настоянию отца получила юридическое образование, хотя ни дня не проработала по профессии, предпочтя карьеру визажиста. При этом девушка всегда пела и делилась своим творчеством в соцсетях.
Поворотный момент наступил в 2010 году, когда продюсер Артём Умрихин (Артик) нашёл её записи в интернете и предложил создать дуэт.
«Когда мне позвонил Артик, я, честно, была в шоке. К тому моменту у меня уже опустились руки, я ничего не хотела и мысленно смирилась тем, что буду варить борщи», — вспоминала артистка в интервью woman.ru.Первая песня «Антистресс» прошла незамеченной, но уже через год хит «Моя последняя надежда» вывел дуэт на всероссийский уровень. За десять лет существования Artik & Asti группа записала несколько успешных альбомов, а песня «Грустный дэнс» стала настоящим гимном поколения.
Однако в ноябре 2021 года, в день десятилетия коллектива, Артик объявил, что их пути расходятся.
«За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! С сегодняшнего дня наши пути расходятся», — написал он.Уход был мирным, но болезненным: Анна лишилась права исполнять старые хиты дуэта, о чем позже сожалела.
«Жалею, наверное, обо всех песнях. В каждой из песен была я, была моя душа... Но больше всего жалею о песне "Зима", которую я написала сама», — призналась она в интервью Басте.
Личная жизнь певицыАмурные дела Анны Asti всегда привлекали внимание прессы. Долгое время певица предпочитала не афишировать отношения, что порождало множество слухов. В СМИ появлялись сообщения о романах с известными музыкантами и бизнесменами, однако большинство из них так и остались неподтверждёнными.
В 2020 году Анна вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Свадьба прошла в кругу близких, но новость быстро разлетелась по медиа. Пара старается не выставлять личную жизнь напоказ, хотя иногда певица делится семейными фото в социальных сетях. Детей у артистки пока нет.
«Голая» вечеринка, взлом телефона и интимные фото в сетиНастоящая буря разразилась зимой 2023 года. Участие Анны в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой обернулось для неё серьезными последствиями. Несмотря на то, что сама певица не раздевалась догола, ее присутствие на мероприятии в клубе «Мутабор» вызвало гнев общественников. Концерты начали отменять, а сцены с её участием вырезали из фильмов. На фоне СВО артистку обвинили в безнравственности и требовали лишить российского гражданства. Гонорары певицы упали с 10 до 7 миллионов рублей, и ей пришлось уехать из России. Но, переждав бурю, она вернулась, открыла благотворительный фонд «Феникс» и возобновила выступления.
Не менее серьезный удар по репутации Asti произошел в декабре 2024 года, когда в сеть слили её интимные фото и видео. Артистка вышла на связь и объяснила ситуацию:
«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга... Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом также шантажировали, требуя огромные суммы денег»Анна назвала произошедшее грубым нарушением её частной жизни и попыткой подорвать её репутацию.
Где сейчас «царица»Несмотря на все скандалы, Анна Asti продолжает уверенно держать марку. В 2025 году она выпустила альбом «Высшие силы» и снялась в документальном фильме «Царица», показавшем закулисье подготовки её стадионного шоу (репетиции, работу команды, создание костюмов и спецэффектов). В конце года года Asti пополнила ряды наставников шоу «Голос», хотя съемки пришлось перенести из-за внезапной болезни певицы. Позже она присоединилась к проекту.
В прошлом году личная жизнь певицы снова оказалась под прицелом. На 35-летие Анны её мужа не было на празднике, что породило слухи о разводе, особенно после того, как его заметили в компании другой девушки на Бали. Сама Анна предпочла не комментировать эти домыслы, сосредоточившись на работе. В 2026 году её ждут масштабные концерты в Ростове-на-Дону, Оренбурге, Хабаровске и Владивостоке, а также выступления на премиях RU.TV и МУЗ-ТВ. Как и в своем хите, она продолжает напоминать, что знает, «кто тут царица».