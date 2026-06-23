23 июня 2026, 14:30

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)

Певице, известной миллионам слушателей по хитам «По барам», «Царица» и «Феникс», а также по громкому участию в дуэте Artik & Asti, Анне Анатольевне Дзюбе 24 июня исполняется 36 лет. Эта певица прошла долгий путь: от юной девушки из Черкасс, мечтавшей о сцене, до статуса одной из самых востребованных поп-исполнительниц в стране. Однако её карьера оказалась насыщена не только музыкальными триумфами и миллионными гонорарами, но и громкими скандалами, вторжением в личную жизнь и попытками «отмены». Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Дзюбы Личная жизнь певицы «Голая» вечеринка, взлом телефона и интимные фото в сети Где сейчас «царица»

Биография Анны Дзюбы

«Когда мне позвонил Артик, я, честно, была в шоке. К тому моменту у меня уже опустились руки, я ничего не хотела и мысленно смирилась тем, что буду варить борщи», — вспоминала артистка в интервью woman.ru.

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)

«За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! С сегодняшнего дня наши пути расходятся», — написал он.

«Жалею, наверное, обо всех песнях. В каждой из песен была я, была моя душа... Но больше всего жалею о песне "Зима", которую я написала сама», — призналась она в интервью Басте.

Личная жизнь певицы

«Голая» вечеринка, взлом телефона и интимные фото в сети

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)

«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга... Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом также шантажировали, требуя огромные суммы денег»

Где сейчас «царица»