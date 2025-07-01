01 июля 2025, 11:55

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

1 июля Паше Технику исполнился бы 41 год. Ева Карицкая (Карина Мельничук) трогательно вспомнила о бывшем муже. Что музыкант оставил после себя и как сейчас живет его семья, расскажет «Радио 1».





Содержание Бывшая жена Техника обратилась к нему в день рождения Как умер Паша Техник Могила Паши Техника сегодня: фото Наследство рэпера

Бывшая жена Техника обратилась к нему в день рождения

«Сегодня тебе исполнился бы 41 год. Наша жизнь была как фильм — сумасшедшая и яркая. Я ни о чем не жалею, это была наша непростая и веселая жизнь. Очень скучаю и люблю тебя. Мы всегда признавались друг другу в любви, несмотря на трудности, и оставались единым целым», — написала Ева Карицкая.

Ева Карицкая (фото: Instagram* @eva_karitskaya)



«Мне очень жаль, что ты оказался среди тех, кто не смог тебя поддержать. Хочу отметить, что Паша не умер от передозировки наркотиками — в его крови не было найдено ни одного вещества. Каждый день для меня — это боль и слезы. Надеюсь, тебе там хорошо. До встречи! Утешаю себя мыслью, что мы все на этой планете ненадолго. Мы тебя любим и помним. Навсегда!» — добавила бывшая жена музыканта.

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Как умер Паша Техник

Могила Паши Техника сегодня: фото

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Наследство рэпера

«Я объяснила Ванюше, что папа болел и теперь находится на небесах — он умер. Мы немного поплакали, но, в целом, он отреагировал довольно спокойно… Без сильной истерики», — отметила она.