Слова от бывшей жены, любовницы-эскортницы и цветы на могиле: Паше Технику 1 июля мог бы исполниться 41 год
1 июля Паше Технику исполнился бы 41 год. Ева Карицкая (Карина Мельничук) трогательно вспомнила о бывшем муже. Что музыкант оставил после себя и как сейчас живет его семья, расскажет «Радио 1».
Бывшая жена Техника обратилась к нему в день рожденияРэпер ушел из жизни 5 апреля на Пхукете. У Павла остались пожилые родители, бывшая жена и 6-летний сын Иван. Паша Техник и Ева Карицкая были в браке с 2015 по 2023 год, но после развода их отношения ухудшились, и артист резко высказывался о ней. Несмотря на это, в день его рождения экс-избранница опубликовала совместные снимки и обратилась к нему.
«Сегодня тебе исполнился бы 41 год. Наша жизнь была как фильм — сумасшедшая и яркая. Я ни о чем не жалею, это была наша непростая и веселая жизнь. Очень скучаю и люблю тебя. Мы всегда признавались друг другу в любви, несмотря на трудности, и оставались единым целым», — написала Ева Карицкая.Она также выразила сожаление о том, что в Таиланде Павел оказался в компании людей, которые не смогли ему помочь. Ева уверена, что при своевременной госпитализации его можно было бы спасти.
«Мне очень жаль, что ты оказался среди тех, кто не смог тебя поддержать. Хочу отметить, что Паша не умер от передозировки наркотиками — в его крови не было найдено ни одного вещества. Каждый день для меня — это боль и слезы. Надеюсь, тебе там хорошо. До встречи! Утешаю себя мыслью, что мы все на этой планете ненадолго. Мы тебя любим и помним. Навсегда!» — добавила бывшая жена музыканта.После развода с Евой Павел Ивлев завел романы с Катей Лоли и трэш-блогером Юлей Финесс. С начала года до своей смерти он встречался с эскортницей, известной как Кристина Лекси. Сегодня она также почтит память рэпера, написав: «Люблю... Мне тебя очень не хватает, сегодня бы тебе исполнилось 41...».
Паша Техник скончался в Таиланде: что известно, биография, личная жизнь
Как умер Паша Техник24 марта 2025 года у лидера рэп-группы Kunteynir в Таиланде случился инфаркт на фоне передозировки наркотиков, но в больницу его доставили лишь через три дня. Артиста подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, и он впал в кому. У него диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек. Кроме того, выяснилось, что у Паши Техника прогрессировал рак легкого еще до комы.
В Таиланд был отправлен анестезиолог-реаниматолог из Института Склифосовского, однако к тому времени у Павла было повреждено почти 100% легких. 4 апреля рэпер пережил клиническую смерть, после чего его состояние ухудшилось. Ева Карицкая срочно прилетела в Таиланд с намерением перевезти бывшего мужа в госпиталь в Бангкоке, но не успела — 5 апреля Паша Техник скончался в больнице на Пхукете. 9 апреля его тело было доставлено в Москву, где с ним простились в храме Петра и Павла в Лефортове. Рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.
Могила Паши Техника сегодня: фото
Наследство рэпераБывшая супруга рэпера Паши Техника, Ева Карицкая, поделилась с шестилетним сыном новостью о смерти отца. Она рассказала о реакции ребенка на утрату в своем Telegram-канале.
«Я объяснила Ванюше, что папа болел и теперь находится на небесах — он умер. Мы немного поплакали, но, в целом, он отреагировал довольно спокойно… Без сильной истерики», — отметила она.Несмотря на сложные отношения с бывшей женой, Паша искренне любил своего сына и позаботился о его будущем. Рэпер успел вложить значительные средства в недвижимость, включая квартиру в Москве стоимостью около 20 миллионов рублей. Кроме того, у него была собственность в районах Перово и Некрасовка, общая стоимость которой составляет примерно 10 миллионов рублей.