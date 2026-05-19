Сложные роды, роман с продюсером и расставание с Пресняковым: как участница «Фабрики звезд» Наталья Подольская добивалась успеха в карьере?
Наталья Юрьевна Подольская — белорусская и российская певица, участница пятого сезона проекта «Фабрика звезд» и представительница России на конкурсе «Евровидение-2005». За годы карьеры артистка сумела построить успешную музыкальную карьеру, пережить судебные конфликты и обрести крепкую семью с музыкантом Владимиром Пресняковым. 20 мая исполнительнице исполняется 44 года. О том, где сейчас Наталья Подольская и как развивалась ее карьера — в материале «Радио 1».
Биография Натальи Подольской: детство и семьяБудущая певица родилась 20 мая 1982 года в белорусском Могилеве. Наталья появилась на свет вместе с сестрой-двойняшкой Юлианой. Для родителей это стало неожиданностью: они рассчитывали на рождение сына и не предполагали, что в семье сразу появятся две девочки. К тому моменту супруги уже воспитывали старшую дочь Татьяну.
Позже родители Натальи развелись. Отец артистки Юрий Алексеевич создал новую семью, в которой родился сын Андрей. Мать певицы Нина Антоновна руководила выставочным залом, а позже заняла высокий пост в городском отделе культуры. Отец работал в юридической сфере.
С раннего возраста сестры сильно отличались характерами. Юлиана росла тихим и спокойным ребенком, тогда как Наталья постоянно пела, выступала и стремилась оказаться в центре внимания. Когда девочке исполнилось девять лет, мать отвела ее в музыкальную студию «Радуга». Именно там Подольская начала серьезно заниматься вокалом под руководством профессиональных педагогов.
Образование Натальи ПодольскойПосле окончания школы в 1999 году родители настояли, чтобы дочь получила «серьезную» профессию. По желанию отца Наталья поступила в Белорусский институт правоведения. Однако музыка продолжала занимать главное место в ее жизни. Уже в 2002 году студентка перевелась на заочное отделение и переехала в Москву, где поступила в Московский институт современного искусства на вокальный факультет.
При этом обучение в юридическом вузе Подольская не бросила. В 2004 году она окончила институт правоведения с красным дипломом. Окончательно певица связала свою жизнь с Россией в 2008 году, когда получила российское гражданство и поселилась в Москве.
Первые успехи Натальи ПодольскойМузыкальная карьера Натальи началась еще в подростковом возрасте. В 12 лет ее пригласили солисткой в профессиональный ансамбль «Дубль V». Вместе с коллективом юная артистка гастролировала по Беларуси, Германии и странам Восточной Европы.
Первую серьезную награду Подольская получила в 17 лет на международном конкурсе «Золотой шлягер». Помимо признания певица выиграла денежный приз — тысячу долларов. Первые крупные заработанные деньги она потратила на обновление гардероба: купила дубленку и модные замшевые сапоги.
В 2002 году Наталья выступила на фестивале «Славянский базар» в Витебске. В том же году артистка отправилась в Прагу на конкурс Universetalent Prague и сумела победить сразу в двух номинациях. После этого о молодой исполнительнице начали говорить не только в Беларуси, но и за пределами страны. Именно тогда певица подписала контракт с продюсером Игорем Каминским.
В 2003 году певице предложили представить Великобританию на конкурсе «Евровидение-2004». Для артистки даже подготовили песню Unstoppable. Однако выступить за другую страну Подольской не позволили.
Представители Беларуси настояли, чтобы исполнительница участвовала только в национальном отборе своей страны. В итоге певица даже не сумела пройти белорусский отборочный этап.
«Фабрика звезд» и слухи о блатеВ 2004 году Наталья Подольская стала участницей проекта «Фабрика звезд». К тому моменту артистка уже сотрудничала с Виктором Дробышем, поэтому вокруг нее сразу появились разговоры о якобы «привилегированном» положении. Сама певица позднее рассказывала, что ситуация выглядела совсем иначе.
«На проекте я была не нужна. По объективным причинам — у меня уже был контракт с Дробышем. Но в то же время я приносила много пользы проекту, потому что все общие песни, партии на концерте писала я. Женский вокал, когда мы все поем, был моим. Создателям надо было меня слить, но я как-то до финала дожила и заняла третье место», — говорила она.Кроме того, именно Наталья стала единственной участницей сезона, которая выпустила дебютный альбом еще во время участия в шоу.
«Евровидение-2005»В 2005 году артистка все же получила возможность представить Россию на «Евровидении». Однако результат оказался далеким от ожиданий — певица заняла только 15-е место. Позже Подольская признавалась, что переживала эту неудачу крайне тяжело.
«Для меня это была катастрофа, жуткий стресс. Потом мы с Витей Дробышем эту тему много раз обсуждали. Пришли к тому, что у нас была не та песня. Мы могли поехать с песней "Поздно", просто сделать текст на английском языке. Тогда выступление было бы более успешным», — вспоминала Наталья.
Лияная жизнь Натальи Подольской
Отношения с Игорем Каминским
С продюсером Игорем Каминским певица познакомилась еще в начале карьеры. Именно он помог молодой исполнительнице перебраться в Москву и познакомил ее с Виктором Дробышем. Разница в возрасте между ними составляла 27 лет, однако это не помешало роману. Вместе Наталья и Игорь прожили пять лет. Подольская позже откровенно рассказывала, что отношения оказались непростыми.
«Он не был богатым человеком, но мы жили вместе: он кормил меня, покупал одежду. Но были и тиранические моменты — например, он считал, что на сцену я должна выходить только в черном, запрещал мне использовать косметику. Вел очень замкнутый образ жизни, мог неделями не выходить из дома. В конце концов, разница в возрасте, конечно, сыграла свою роль. Наши отношения были обречены», — делилась певица.
Со временем между ними начали нарастать конфликты. После расставания певица разорвала контракт с продюсером, а затем оказалась втянута в затяжные судебные разбирательства, связанные с авторскими правами.
Знакомство Натальи Подольской и Владимира Преснякова
С Владимиром Пресняковым певица познакомилась в 2005 году на съемках шоу «Большие гонки». По словам Натальи, чувство вспыхнуло мгновенно. Артистка вспоминала, как впервые увидела музыканта во время экстремального конкурса с быком.
Отношения между музыкантами развивались стремительно, однако почти сразу прервались: Подольская узнала, что Пресняков официально женат, и решила прекратить роман. Позже певица признавалась, что переживала этот разрыв очень тяжело.
«Это было очень больно! У меня возникло ощущение, что отрезала себе руку. Было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала. Женат он был! А мне не сказал! Я очень сильно испугалась», — рассказывала Наталья.Спустя некоторое время Владимир Пресняков развелся, после чего отношения с Натальей возобновились. Сначала пара устроила символическую свадебную церемонию в Лас-Вегасе, однако официальный брак артисты зарегистрировали только через пять лет совместной жизни. Свадьба состоялась в 2010 году.
Через пять лет у супругов родился сын Артемий. Владимир Пресняков позже признавался, что они долго ждали появления ребенка.
«Раньше не получалось. Что-то нас испытывало. Хотя я активно работал над этим… В три смены. Но мы всегда верили, что однажды у нас будет ребенок», — подчеркивал он.В 2020 году у супругов появился второй сын — Иван. Беременность проходила непросто. Несмотря на рекомендации врачей не перетруждаться, певица активно занималась ремонтом детской комнаты и тяжело переживала бытовые конфликты. В итоге на последних сроках у артистки произошла отслойка плаценты.
«Было экстренное кесарево. Не орала так никогда в жизни, потому что у меня случилось кровотечение. Я это рассказываю не для того, чтобы меня все пожалели. Уверена, что я не единственная в такой ситуации. Рассказываю, чтобы похвалить Вову, который среагировал настолько молниеносно! Так круто, что от момента как это случилось и до того, как Ваня появился на свет, прошел час», — говорила певица.Пресняков неоднократно признавался, что именно отношения с Натальей сильно изменили его характер и образ жизни.
Почему Наталья Подольская считает себя недооцененной певицейНесмотря на успешную карьеру и популярность, артистка не раз говорила, что ощущает себя не до конца реализованной в профессии. По мнению Подольской, статус жены Владимира Преснякова одновременно помогал ей и мешал.
«У меня очень-очень известный муж. Мне перебить его популярность, востребованность практически невозможно. Я бы этого хотела, но не знаю, насколько это было бы полезно для нас с ним. Моя мечта пока не сбылась. Я недореализована как артист. Страдаю от этого, но уже не так как, например, 10 лет назад, когда у меня даже возникали депрессии», — рассказывала звезда.Кроме того, певица отметила, что сталкивалась с пренебрежительным отношением со стороны окружающих.
«Володин — на тот момент — директор говорил: "Да тебе дома щи варить!" Мне было дико неприятно, буквально до слез. Потому что я с удовольствием сварю щи, но это не единственное мое предназначение в жизни. Я с девяти лет профессионально занимаюсь пением, я не случайно в этой профессии», — вспоминала она.
Где сейчас Наталья ПодольскаяСегодня Наталья Подольская продолжает активно заниматься творчеством. Артистка записывает новые песни, гастролирует и участвует в телевизионных проектах. Одним из последних крупных проектов с участием певицы стало музыкальное шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Подольская вошла в состав участников четвертого сезона программы, который стартовал в эфире в январе 2026 года.
Певица по-прежнему живет в Москве вместе с Владимиром Пресняковым и детьми, совмещая семейную жизнь с концертной деятельностью и работой на телевидении.