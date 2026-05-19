19 мая 2026, 17:58

Наталья Подольская (фото: Instagram* / nataliapodolskaya)

Наталья Юрьевна Подольская — белорусская и российская певица, участница пятого сезона проекта «Фабрика звезд» и представительница России на конкурсе «Евровидение-2005». За годы карьеры артистка сумела построить успешную музыкальную карьеру, пережить судебные конфликты и обрести крепкую семью с музыкантом Владимиром Пресняковым. 20 мая исполнительнице исполняется 44 года. О том, где сейчас Наталья Подольская и как развивалась ее карьера — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Натальи Подольской: детство и семья Образование Натальи Подольской Первые успехи Натальи Подольской «Фабрика звезд» и слухи о блате «Евровидение-2005» Лияная жизнь Натальи Подольской Почему Наталья Подольская считает себя недооцененной певицей Где сейчас Наталья Подольская

Биография Натальи Подольской: детство и семья

Образование Натальи Подольской

Первые успехи Натальи Подольской

«Фабрика звезд» и слухи о блате

«На проекте я была не нужна. По объективным причинам — у меня уже был контракт с Дробышем. Но в то же время я приносила много пользы проекту, потому что все общие песни, партии на концерте писала я. Женский вокал, когда мы все поем, был моим. Создателям надо было меня слить, но я как-то до финала дожила и заняла третье место», — говорила она.

«Евровидение-2005»

«Для меня это была катастрофа, жуткий стресс. Потом мы с Витей Дробышем эту тему много раз обсуждали. Пришли к тому, что у нас была не та песня. Мы могли поехать с песней "Поздно", просто сделать текст на английском языке. Тогда выступление было бы более успешным», — вспоминала Наталья.

Лияная жизнь Натальи Подольской

Отношения с Игорем Каминским

«Он не был богатым человеком, но мы жили вместе: он кормил меня, покупал одежду. Но были и тиранические моменты — например, он считал, что на сцену я должна выходить только в черном, запрещал мне использовать косметику. Вел очень замкнутый образ жизни, мог неделями не выходить из дома. В конце концов, разница в возрасте, конечно, сыграла свою роль. Наши отношения были обречены», — делилась певица.

Знакомство Натальи Подольской и Владимира Преснякова

«Это было очень больно! У меня возникло ощущение, что отрезала себе руку. Было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала. Женат он был! А мне не сказал! Я очень сильно испугалась», — рассказывала Наталья.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (фото: Instagram* / nataliapodolskaya)

«Раньше не получалось. Что-то нас испытывало. Хотя я активно работал над этим… В три смены. Но мы всегда верили, что однажды у нас будет ребенок», — подчеркивал он.

«Было экстренное кесарево. Не орала так никогда в жизни, потому что у меня случилось кровотечение. Я это рассказываю не для того, чтобы меня все пожалели. Уверена, что я не единственная в такой ситуации. Рассказываю, чтобы похвалить Вову, который среагировал настолько молниеносно! Так круто, что от момента как это случилось и до того, как Ваня появился на свет, прошел час», — говорила певица.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми (фото: Instagram* / nataliapodolskaya)

Почему Наталья Подольская считает себя недооцененной певицей

«У меня очень-очень известный муж. Мне перебить его популярность, востребованность практически невозможно. Я бы этого хотела, но не знаю, насколько это было бы полезно для нас с ним. Моя мечта пока не сбылась. Я недореализована как артист. Страдаю от этого, но уже не так как, например, 10 лет назад, когда у меня даже возникали депрессии», — рассказывала звезда.

«Володин — на тот момент — директор говорил: "Да тебе дома щи варить!" Мне было дико неприятно, буквально до слез. Потому что я с удовольствием сварю щи, но это не единственное мое предназначение в жизни. Я с девяти лет профессионально занимаюсь пением, я не случайно в этой профессии», — вспоминала она.

Где сейчас Наталья Подольская