Проиграл суд и целовался с 14-летней: как звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев стал одним из самых востребованных молодых актеров, и кто его жена?
Рузиль Рамилевич Минекаев — российский актер театра, кино и телевидения, получивший широкую известность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Именно роль Марата в проекте Жоры Крыжовникова сделала артиста одним из главных молодых лиц современного российского кинематографа. 20 мая актеру исполняется 27 лет. За последние годы имя Минекаева регулярно оказывается в центре внимания — обсуждают не только его карьеру и личную жизнь, но и громкий конфликт вокруг бизнеса по производству снеков. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Рузиля Минекаева: детство в многодетной семьеБудущий актер родился в татарстанском городе Нурлате. Рузиль рос вместе с сестрой-близнецом Рузилей и еще одним ребенком в семье. Детство артиста нельзя назвать беззаботным: когда мальчику исполнилось шесть лет, он потерял отца. После трагедии мать осталась одна с детьми, и забота о семье легла на ее плечи.
Позже сам Минекаев признавался, что раннее взросление сильно сказалось на его характере. Он ощущал себя единственным мужчиной в доме и с детства привык к ответственности.
В школьные годы Рузиль активно занимался борьбой — тренировкам он посвятил семь лет. Кроме спорта, будущий актер посещал школу искусств «Сэлэт», где осваивал академический вокал и учился играть на фортепиано. По словам артиста, любовь к сцене и внимание публики появились у него очень рано.
Почему Рузиль Минекаев ушел из школы после девятого классаУчеба в общеобразовательной школе давалась Минекаеву без особого энтузиазма. После девятого класса он решил не продолжать обучение и сосредоточился на творческом пути.
Судьбоносную роль в его биографии сыграла преподаватель музыкальной школы. Женщина увидела, как юноша исполняет роль Кощея, и убедила его попробовать силы в актерской профессии. Именно она помогала Рузилю готовиться к вступительным экзаменам в Казанское театральное училище.
В итоге Минекаев поступил на актерское отделение курса Ильдара Хайруллина. Обучение стало для него первым серьезным шагом в профессиональном искусстве.
Переезд в Москву и поступление в ГИТИСПосле окончания Казанского театрального училища в 2019 году Рузиль решил продолжить образование в столице. Он успешно прошел прослушивание на режиссерский курс Иосифа Райхельгауза в ГИТИСе.
Переезд в Москву оказался непростым. Молодой актер снимал комнату и одновременно трудился сразу на двух работах, чтобы обеспечивать себя. Стартовый капитал в размере 110 тысяч рублей ему дала мать — эти деньги помогли сыну закрепиться в столице и начать самостоятельную жизнь.
Театральная карьера Рузиля МинекаеваПервые спектакли с участием Рузиля зрители увидели еще в Казани. Он выходил на сцену учебного театра, где играл в постановках «Бенджамин Баттон» и «Комедия номер 13». В 2021 году актер вошел в труппу московского театра «Школа современной пьесы». Его дебютом стал спектакль «Бешеный хворост». Сам Минекаев признавался, что мечтал однажды сыграть Меркуцио в «Ромео и Джульетте».
В театральный репертуар артиста вошли постановки «Чайка», «Вредные советы», «Красавец-мужчина», «На трубе», «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» и «Мышонок-суперсыщик».
В конце 2023 года актер дал резонансное интервью Богдану Лисевскому для проекта «Плюшки», а спустя месяц сообщил об уходе из театра. Причиной Минекаев назвал плотный график съемок и большое количество предложений в кино.
Сериалы «Смычок» и «Слово пацана»После переезда в Москву Рузиль начал активно посещать кастинги. На старте карьеры ему доставались в основном небольшие роли в сериалах. Первым заметным проектом для актера стала драма «Смычок», премьера которой состоялась весной 2022 года. Именно после этого проекта на молодого артиста обратили внимание режиссеры и продюсеры.
Настоящий прорыв произошел осенью 2023 года после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Драма Жоры Крыжовникова, основанная на книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», стала одним из самых обсуждаемых проектов года.
События сериала разворачиваются в конце 1980-х годов, когда подростковые группировки и уличная преступность становились частью повседневной жизни советских городов. Минекаев пробовался сразу на несколько ролей, однако в итоге получил образ Марата — одного из ключевых героев истории. Персонаж стал проводником главного героя в мир улиц, жестких правил и криминальной романтики.
Сам актер говорил, что ему близка многослойность этого персонажа. По мнению Минекаева, Марат сочетает жесткость, харизму, преданность, обаяние и внутреннее чувство справедливости.
Возлюбленную героя Минекаева — Айгуль — сыграла Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, которая тоже завтра празднует день рождения.
После выхода сериала зрители начали активно обсуждать экранную химию актеров. Особое внимание публики привлек тот факт, что поцелуй с Рузилем стал для Анны Пересильд первым в жизни. Кроме того, Рузилю тогда было 24 года, тогда как Ане исполнилось 14 лет.
«С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй», — рассказывала Пересильд.
В итоге поцелуй звезд не вызвал у зрителей симпатии, а лишь спровоцировал волну возмущения. Многие даже требовали запретить сериал. Однако сам Минекаев превратился в одного из самых обсуждаемых молодых актеров России.
Почему Рузиль Минекаев отказывается от откровенных сценПосле успеха «Слова пацана» количество предложений о съемках резко увеличилось. Однако артист признавался, что старается тщательно выбирать проекты. Для себя Минекаев обозначил принципиальное ограничение: он не готов участвовать в чрезмерно откровенных сценах. При этом актер отмечал, что ради сильной драматической роли способен пойти на серьезные физические изменения и даже набрать около 30 килограммов.
После громкого успеха сериала артист снялся в проекте «Подслушано в Рыбинске». По словам Минекаева, участие в драках и жестких сценах уже не вызывало у него сложностей после работы над образом Марата.
Новые роли Рузиля Минекаева: «Руслан и Людмила», «Ёлки-11» и «Буратино»Летом 2024 года появилась информация, что актер сыграет в новой экранизации поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Осенью того же года Минекаев появился в популярном интернет-шоу «Что было дальше?», а в декабре зрители увидели его в фильме «Ёлки-11».
В 2025 году стартовали съемки новой версии сказки «Буратино». Рузиль получил роль Арлекина. Создатели проекта заметно изменили внешность актера: ему сделали ярко-рыжие волосы и подобрали стилизованный старинный костюм.
Личная жизнь Рузиля МинекаеваСупруга актера — начинающая актриса Азиза Бекманова. Она, как и Рузиль, окончила Казанское театральное училище и позже училась в ГИТИСе. Познакомились будущие муж и жена еще в студенческие годы: Азиза училась на втором курсе, когда Минекаев только поступил.
Пышную свадьбу пара устраивать не стала. Азиза отказалась от традиционного белого платья, однако супруги провели мусульманский обряд никах. Сегодня они воспитывают сына Рэмиля.
«Я очень сильно люблю жену. Просто не представляю, кто может быть рядом со мной еще! Какой бы девушка ни была — сногсшибательной, красивой, умной и так далее… Дело не во внешних данных, дело в химии. Это родной человек. У тебя же не может быть другой матери. Как если бы тебе сказали: «Брось свою мать, у тебя будет другая». Это похожие чувства. Это про родство», — говорил артист.Актер также признавался, что рождение ребенка сильно изменило его отношение к жизни и работе. Он отметил, что после рождения сына стал продуктивнее. Актер считает, что ребенок дает человеку большую мотивацию.
«После рождения ребенка все как-то очень поперло. Я знаю точно, что ребенок собирает, концентрирует — и ты действуешь с холодной головой. Ты физически ощущаешь огромную ответственность», — делится актер.
Рузиль также подчеркнул, что понимает позицию людей, стремящихся сначала обрести финансовую стабильность. Однако, по его мнению, подготовиться к рождению ребенка полностью — как материально, так и морально — невозможно, поскольку не существует такой суммы денег, которая способна дать абсолютное спокойствие.
Хейт в адрес жены Рузиля Минекаева после выхода «Слова пацана»После стремительного роста популярности Минекаева его супруга столкнулась с волной негатива в соцсетях. Поклонницы актера начали массово писать Азизе неприятные комментарии под совместными фотографиями. Некоторые утверждали, что девушка выглядит старше мужа, другие заявляли, что не ожидали увидеть у кумира семью и ребенка.
При этом супруги являются ровесниками. Несмотря на нападки, Азиза Бекманова публично в конфликты не вступала и пережила волну хейта спокойно.
Скандал с чипсами: почему Рузиль Минекаев и Леон Кемстач проиграли судПосле успеха сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач решили использовать популярность в бизнесе и запустили производство чипсов. Однако позже вокруг проекта разгорелся финансовый конфликт. Логистическая компания обратилась в суд, заявив, что партнеры не оплатили услуги по перевозке снеков.
По информации источников, Арбитражный суд Москвы поддержал сторону логистической фирмы. Компанию актеров обязали выплатить около 904 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. После разбирательств и снижения продаж продукции Минекаев и Кемстач вышли из числа учредителей бизнеса.
Чем сейчас занимается Рузиль МинекаевСегодня Рузиль Минекаев остается одной из самых заметных молодых звезд российского кино. Интерес зрителей к актеру не снижается, а режиссеры продолжают активно приглашать его в новые проекты. В 2026 году артист вновь обратился к криминальной тематике. В казахско-киргизской драме «Черный двор в кино» он исполнил роль фальшивомонетчика по прозвищу Шама.
Кроме того, 7 мая в российский прокат вышел мистический триллер «Шурале», в котором Рузиль Минекаев также принял участие.