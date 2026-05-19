«Это кринж»: Марина Федункив о партнерсхих родах
Актриса Марина Федункив назвала кринжем партнерские роды
Актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны», впервые стала мамой в 53 года. В интервью она поделилась подробностями появления сына и объяснила, почему её муж не присутствовал на родах.
По словам звезды, процесс был не партнерским — супруг зашёл в палату только после того, как родился ребенок. Федункив считает, что мужчинам не стоит видеть то, что «не предназначено природой». Она рассказала, что малыша сначала помыли, и только затем позвали отца.
«Нет, я считаю, что это кринж», — произнесла знаменитость на шоу «Вопрос ребром».Ранее артистка уже упоминала, что не против второго ребенка. Она связывает это с отношениями с мужем — итальянцем Стефано Маджи, который младше её на 13 лет. Федункив называет супруга надежным и мечтой всей жизни, а рождение сына — подарком судьбы.