«Это кринж»: Марина Федункив о партнерсхих родах

Актриса Марина Федункив назвала кринжем партнерские роды

Марина Федункив (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны», впервые стала мамой в 53 года. В интервью она поделилась подробностями появления сына и объяснила, почему её муж не присутствовал на родах.





По словам звезды, процесс был не партнерским — супруг зашёл в палату только после того, как родился ребенок. Федункив считает, что мужчинам не стоит видеть то, что «не предназначено природой». Она рассказала, что малыша сначала помыли, и только затем позвали отца.



