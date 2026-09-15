Случайная встреча с Пахмутовой, шестьдесят семь лет брака и более 400 песен в творческом союзе: каким был путь поэта Николая Добронравова?
Он никогда не стоял в центре сцены, но именно его слова миллионы советских семей повторяли на кухнях, у костров и перед телевизорами. Когда звучала музыка Александры Пахмутовой, именно строки Николая Добронравова заставляли людей верить в светлое будущее. 16 сентября 2023 года он ушёл из жизни в возрасте 94 лет, оставив после себя огромное творческое наследие. О невероятном союзе сердец поэта и композитора читайте в материале «Радио 1».
Биография Николая ДобронравоваНиколай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде в семье интеллигентов. Его отец был инженером на заводе, мать родом из Арзамаса позже стала учителем. Однако судьба оказалась жестокой к нему уже в детстве. В 1937 году отца арестовали, и он погиб в заключении, вскоре была арестована и мать. Мальчика воспитывала бабушка. С началом войны его отправили в детский дом, эвакуировали в Горький, а с 1942 года он жил в подмосковной Малаховке, где и окончил школу с золотой медалью.
Как и многие дети, у которых война отняла детство, Добронравов искал спасение в творчестве. Он поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1950 году, и начал работать актёром в Московском театре юного зрителя. На сцене он играл главные роли, и именно там состоялись его первые литературные опыты. Вместе с коллегой Сергеем Гребенниковым он писал пьесы, новогодние сказки и кукольные спектакли для детских театров и Всесоюзного радио.
Но всё изменила встреча 1956 года в редакции детского радиовещания. Тогда начинающего композитора пригласили написать музыку для детской передачи, а Добронравову поручили сочинить слова на её мелодию. Этого композитора звали Александра Пахмутова. Их первой совместной песней стала лёгкая летняя песенка «Лодочка моторная». А через три месяца они поженились. С тех пор они не расставались шестьдесят семь лет.
Личное счастье и совместное творчествоЕсли мелодии Александры Пахмутовой стали гимном советской эпохи, то стихи Николая Добронравова — её словарём. Их творческий союз позже назвали «формулой Пахмутовой — Добронравова» — почти невозможное для повторения взаимопонимание: она писала музыку, он — слова, и каждая песня словно вытекала напрямую из самой жизни.
Всего они создали более четырёхсот песен, из которых около ста пятидесяти стали бесспорной классикой. От песни о геологах «Геологи» до посвящённой Гагарину «Знаете, каким он парнем был», от неофициального гимна советской сборной по хоккею «Трус не играет в хоккей» до песни «До свиданья, Москва», заставившей всю страну плакать на закрытии Олимпиады-80.
Но, пожалуй, самой трогательной для многих слушателей по-прежнему остаётся «Нежность». В 1965 году супруги написали эту песню, вдохновлённые дружбой Юрия Гагарина с товарищами-космонавтами. Майя Кристалинская первой исполнила её, а Татьяна Доронина в фильме «Три тополя на Плющихе» превратила ее в одну из самых душераздирающих сцен в истории советского кино. Сам Гагарин любил эту песню и старался не пропускать ни одного живого исполнения.
В истории создания «Нежности» есть малоизвестный эпизод. Цензура предлагала Добронравову заменить упомянутого в тексте Сент-Экзюпери на фамилию советского лётчика Бабчиванджи. Поэт отказался и настоял на том, чтобы оставить имя французского писателя — «это не только не испортило песню, но и увеличило тиражи книг этого французского писателя в Советском Союзе».
Добронравов сотрудничал не только с Пахмутовой. Вместе с Микаэлом Таривердиевым он написал для фильма «Пассажир с "Экватора"» песню «Маленький принц», исполненную Еленой Камбуровой, — ещё одну классику, перешагнувшую своё время. На его стихи писали музыку Арно Бабаджанян, Полад Бюльбюль-оглы, Евгений Мартынов и другие композиторы.
Его награды столь же весомы: премия Ленинского комсомола 1978 года, Государственная премия СССР 1982 года за участие в документальном фильме «О спорт, ты — мир!», ордена «За заслуги перед Отечеством» III и II степеней, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта». В 1994 году он стал почётным гражданином Братска и Магнитогорска — городов, которые он и Пахмутова воспели в своих песнях.
Любовь, которую берегли шестьдесят семь летВ эпоху, когда личная жизнь знаменитостей часто становится общественным достоянием, отношения Добронравова и Пахмутовой были почти исключением. Они никогда не демонстрировали близость на публике и не давали интервью о браке. Александр Градский вспоминал, что, хотя Пахмутова обладала бесспорным лидерством в советском композиторском цехе, Добронравов дома «абсолютно не был подкаблучником».
У них не было детей. Об супруги этом спокойно упоминали в интервью, но никогда не подавали как трагедию. Их «детьми» были песни — те мелодии и строки, что рождались на строительстве Братской ГЭС, в палатках БАМа, в общежитиях Байконура. В медовый месяц они поехали в Абхазию, а затем сразу на строительство ГЭС. Они спускались по Енисею на барже и выступали перед речниками. Их брак сам по себе был шестидесятисемилетней творческой экспедицией.
«Колечка и Алечка» — так они называли друг друга. Это почти мистическое взаимопонимание, вероятно, и было настоящей причиной того, почему их песни так трогали людей.
Тихий уход и вечное наследие Добронравова16 сентября 2023 года Николай Добронравов скончался в реанимационном отделении одной из московских больниц в возрасте 94 лет. Он долго болел. Сказывались последствия аварии, в которую они с женой попали в мае 2000 года и коронавирус, который супруги перенесли в конце 2020 года.
Владимир Путин в телеграмме соболезнований Пахмутовой написал:
«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим созидателем и творцом, подлинно народным любимцем. Его уход — огромная, невосполнимая утрата для России».Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Там он в каком-то смысле вновь соединится с теми, кого воспевал в своих стихах.
Николай Добронравов оставил после себя более четырёхсот песен. Строки, ставшие частью русского языка: «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Надежда — мой компас земной», «Я не могу иначе». И почти забытый способ творчества: поэт и композитор сидят рядом, она играет, он читает, двое спорят о рифме до глубокой ночи, а потом рождаются песни, которые страна повторяет уже более полувека.