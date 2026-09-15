15 сентября 2026, 16:19

Николай Добронравов и Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/ Михаил Фомичев)

Он никогда не стоял в центре сцены, но именно его слова миллионы советских семей повторяли на кухнях, у костров и перед телевизорами. Когда звучала музыка Александры Пахмутовой, именно строки Николая Добронравова заставляли людей верить в светлое будущее. 16 сентября 2023 года он ушёл из жизни в возрасте 94 лет, оставив после себя огромное творческое наследие. О невероятном союзе сердец поэта и композитора читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Николая Добронравова Личное счастье и совместное творчество Любовь, которую берегли шестьдесят семь лет Тихий уход и вечное наследие Добронравова



Биография Николая Добронравова

Николай Добронравов (Фото: скриншот д/ф «Как молоды мы были...»)

Личное счастье и совместное творчество

Николай Добронравов и Александра Пахмутова (Фото: скриншот д/ф «Как молоды мы были...»)

Любовь, которую берегли шестьдесят семь лет

Николай Добронравов и Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Тихий уход и вечное наследие Добронравова

Николай Добронравов (Фото: скриншот д/ф «Как молоды мы были...»)

«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим созидателем и творцом, подлинно народным любимцем. Его уход — огромная, невосполнимая утрата для России».