04 сентября 2026, 14:06

Александр Новиков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Новиков с детства успел попробовать себя в театре, кино, на телевидении и радио, а затем неожиданно для самого себя пришел к блогингу. Сегодня за плечами молодого актера десятки ролей, несколько громких проектов и аудитория свыше 2,5 млн подписчиков. Но его творческий путь начался еще в четыре года с обычного детского кастинга. Подробнее о его личной жизни и карьерном пути читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Александра Новикова и «Театр Луны» Первые шаги в профессии Александра Новикова Путь в большое кино, «Фиксики» и учёба в вузе Фильмография Александра Новикова Романтические отношения Александра Новикова Как сейчас живёт Александр Новиков

Детство Александра Новикова и «Театр Луны»

«В нашей семье нет ни одного актера, поэтому нельзя сказать, что Сашин талант передался ему по наследству. Когда сыну было четыре года, на кастинге на роль ведущего одной детской передачи его заметили и предложили попробовать себя в театральной студии. Нас начали приглашать на съемки в детских передачах, а потом мы попали в “Театр Луны” — и закрутилось», — делилась в интервью мама юной знаменитости.

Александр Новиков (фото: Telegram @SashaNovikov_onnovikoff)

Первые шаги в профессии Александра Новикова

«Я сходил на кастинг, и меня утвердили в массовку. Помню, съемки были поздней осенью в Сокольниках, было дождливо и очень холодно. Сюжет так и не вышел. Зато я попал в актерскую базу, и вскоре меня снова пригласили сниматься. В этот раз съемки проходили в школе, я играл рыжеволосого мальчика Савушкина, который хотел стать дворником», — вспоминал Саша.

«У меня правда миллион подписчиков, дома на самом видном месте висят две кнопки, серебряная и золотая. Я с такой теплотой вспоминаю моменты, когда снимал влоги, своё шоу. Сейчас в горизонтальном формате много мегалодонов, с которыми равняться очень сложно в формате шоу», — сказал Новиков.

Александр Новиков (фото: Telegram @SashaNovikov_onnovikoff)

Путь в большое кино, «Фиксики» и учёба в вузе

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Фильмография Александра Новикова

Александр Новиков (фото: Telegram @SashaNovikov_onnovikoff)

«Я вырос на проекте «Наша Russia» и видел много очень смешных скетчкомов, один из любимых у меня был именно про Славика и Димона. Сергей Юрьевич мне на «Казачке» предложил сыграть Димона. Я подумал, вау, вот это честь. Конечно, Димон уже другой, это всё-таки не Михаил Галустян, мы не делали ремейк. Повзрослевший Славик назвал своего сына Димоном, потому что проиграл спор. Играть для меня было волнительно, потому что я рос на этом шоу, и когда первый раз слышал начитки от Сергея Юрьевича вживую («Да ты успокойся, я тебе говорю»), это было очень смешно. У меня пошли мурашки, я подумал, ничего себе, это происходит прямо со мной. И мы долго-долго репетировали, как я буду произносить фразу «Бать, бать, что-то я очкую». Съёмки проходили очень весело, у нас было всего лишь пять или шесть ночных смен в аквапарке. По-моему, был январь — на улице минус 25, но в теплом помещении доходило до плюс 26», — вспоминал Новиков.

Романтические отношения Александра Новикова

«Мы дачу любим, но пришлось ей пожертвовать, потому что много занятий и съемок выпадает именно на выходные. Отдыхать предпочитаем на природе всей семьей. Если говорить о семейных традициях, то мы перед Новым годом собираемся все вместе и лепим пельмени (обязательно делаем один “счастливый”), а еще каждую субботу ходим в баню: мальчики налево, девочки направо», — рассказывала Наталья Новикова.

Александр Новиков (фото: Telegram @SashaNovikov_onnovikoff)

Как сейчас живёт Александр Новиков

«Очень быстро пролетел для меня этот год. Наверное, потому что выдался он и активным, и интересным, и богатым на разные события. Было много классных знакомств, городов, много работы и нового опыта. Один проект сменялся другим, иногда приходилось лететь с одной съёмочной площадки на другую, а к утру возвращаться обратно. И, конечно, я этому очень рад. Рад заниматься любимым делом, становится лучше, ставить новые цели и пахать для их реализации. И мне классно, что в эту игру можно играть каждый день. Новый день - новые возможности добиться больше, чем было вчера, — сказал Новиков.