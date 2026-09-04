Случайно попал в кино, озвучивал героя «Фиксиков» и нашёл себя в новой сфере: чем занимается повзрослевший актёр «Ералаша» Александр Новиков?
Александр Новиков с детства успел попробовать себя в театре, кино, на телевидении и радио, а затем неожиданно для самого себя пришел к блогингу. Сегодня за плечами молодого актера десятки ролей, несколько громких проектов и аудитория свыше 2,5 млн подписчиков. Но его творческий путь начался еще в четыре года с обычного детского кастинга. Подробнее о его личной жизни и карьерном пути читайте в материале «Радио 1».
Детство Александра Новикова и «Театр Луны»
Александр Новиков родился 5 сентября 2004 года в московском роддоме № 7 в семье Натальи и Романа Новиковых. Родители занимались собственным небольшим бизнесом, поэтому семья жила дружно и ни в чем не нуждалась. С ранних лет Саша пробовал себя в самых разных направлениях: родители отдали его на борьбу, плавание, шахматы, а также предложили попробовать силы на сцене. Любовь к спорту передалась мальчику от дедушки, который был мастером спорта по вольной борьбе.
При этом актерский талант не был семейной традицией. Мама Александра рассказывала, что никаких специальных методик воспитания они не использовали, а главным занятием было разучивание стихов. Переломным моментом стал кастинг, на который Саша пришел в четырехлетнем возрасте.
«В нашей семье нет ни одного актера, поэтому нельзя сказать, что Сашин талант передался ему по наследству. Когда сыну было четыре года, на кастинге на роль ведущего одной детской передачи его заметили и предложили попробовать себя в театральной студии. Нас начали приглашать на съемки в детских передачах, а потом мы попали в “Театр Луны” — и закрутилось», — делилась в интервью мама юной знаменитости.
В конце 2000-х Александр начал заниматься в студии при московском «Театре Луны». Одновременно он посещал танцы и уроки пластики. Уже с десяти лет мальчик был задействован в спектаклях Детского музыкального театра юного актера, Драматического театра имени Александра Пушкина, театрального центра «Вишневый сад» и «Театра Луны».
Первые шаги в профессии Александра Новикова
Первые серьезные шаги в профессии Александр сделал еще школьником. В девять-десять лет он попал в знаменитый юмористический киножурнал «Ералаш», причем первая оплачиваемая работа появилась совершенно случайно. Всего Новиков снялся в 22 эпизодах.
«Я сходил на кастинг, и меня утвердили в массовку. Помню, съемки были поздней осенью в Сокольниках, было дождливо и очень холодно. Сюжет так и не вышел. Зато я попал в актерскую базу, и вскоре меня снова пригласили сниматься. В этот раз съемки проходили в школе, я играл рыжеволосого мальчика Савушкина, который хотел стать дворником», — вспоминал Саша.
Позднее талантливого школьника позвали на «Детском радио». Затем он стал ведущим детских каналов «О!» и «Карусель», а также вел шоу «Школа видеоблогеров». В числе его гостей оказались популярные юные блогеры Катя Адушкина и Вики Шоу.
Именно знакомство с ними заставило Александра задуматься о собственном блоге. Бабушка подарила ему видеокамеру, после чего Новиков начал снимать влоги, придумывать челленджи, играть в «Правду или действие» и участвовать в медийной команде «ФК на СПОРТЕ».
«У меня правда миллион подписчиков, дома на самом видном месте висят две кнопки, серебряная и золотая. Я с такой теплотой вспоминаю моменты, когда снимал влоги, своё шоу. Сейчас в горизонтальном формате много мегалодонов, с которыми равняться очень сложно в формате шоу», — сказал Новиков.
Путь в большое кино, «Фиксики» и учёба в вузе
В большое кино Александр пришел в десять лет. Его первой работой стала мелодрама «Домик у реки», где он сыграл воспитанника интерната. Уже спустя несколько лет юному актеру доверили первую главную роль — центрального персонажа проекта «В небо за мечтой».
Примерно в тот же период Новиков начал работать в озвучке. В течение трех лет его голосом говорил ДимДимыч в мультсериале «Фиксики», а позднее персонаж появился и в полнометражном фильме «Фиксики против кработов».
После школы Александр всерьез задумался о профессиональном актерском образовании. Он рассматривал Плехановский университет, где мог изучать медиакоммуникации, а также ВГИК имени Сергея Герасимова и мечтал попасть в мастерскую Сергея Безрукова. Однако в итоге поступил в Институт театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
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Учебу Новиков совмещал с регулярными съемками. В его фильмографии появились «Домашний арест», «Вратарь Галактики», «Метод», «Пищеблок», «Подслушано» и другие проекты. В «Пищеблоке» актер сыграл мальчика-хулигана Беклю, а в «Подслушано» — Юру, одного из пятерых друзей.
Фильмография Александра Новикова
2023 год оказался для Александра особенно насыщенным на кинопремьеры. Весной он появился в сериале «Моя мама — шпион», а также в полнометражных картинах «Кукольник» и «Помилование». Летом зрители увидели его в «Голове-жестянке», осенью — в «Крутой перемене», «Ладе Голд» и «Политехе».
В «Помиловании», снятом по одноименной повести Мустая Карима, Новиков исполнил роль сержанта-танкиста Любомира Зуха. По словам актера, герой оказался похож на него самого: оба простые и наивные, а в любви сначала стесняются, но ради избранницы готовы на многое. Примечательно, что изначально Александр пробовался на роль лейтенанта Леонида Ласточкина, однако режиссер Айнур Аскаров изменил решение.
Новиков также принял участие в международном проекте «Колобог», над которым работала российско-испанско-французско-южнокорейская команда.
В 2024 году актер продолжил активно сниматься. Среди проектов этого периода — «Сидоровы», «Казачок», «Беляковы в отпуске» и семейная драма «Вечная зима».
Особенно эмоционально Александр вспоминал работу над «Казачком». Он вырос на «Наша Russia» и хорошо помнил скетчи про Славика и Димона. Поэтому предложение сыграть Димона стало для него особенным.
«Я вырос на проекте «Наша Russia» и видел много очень смешных скетчкомов, один из любимых у меня был именно про Славика и Димона. Сергей Юрьевич мне на «Казачке» предложил сыграть Димона. Я подумал, вау, вот это честь. Конечно, Димон уже другой, это всё-таки не Михаил Галустян, мы не делали ремейк. Повзрослевший Славик назвал своего сына Димоном, потому что проиграл спор. Играть для меня было волнительно, потому что я рос на этом шоу, и когда первый раз слышал начитки от Сергея Юрьевича вживую («Да ты успокойся, я тебе говорю»), это было очень смешно. У меня пошли мурашки, я подумал, ничего себе, это происходит прямо со мной. И мы долго-долго репетировали, как я буду произносить фразу «Бать, бать, что-то я очкую». Съёмки проходили очень весело, у нас было всего лишь пять или шесть ночных смен в аквапарке. По-моему, был январь — на улице минус 25, но в теплом помещении доходило до плюс 26», — вспоминал Новиков.
В «Беляковых в отпуске» актер работал вместе с Сергеем Светлаковым. Ему досталась роль сына его героя — мужчины, который любит разговаривать с телевизором и отправляется вместе с семьей на отдых в Турцию.
При этом фильмография Александра не ограничивается комедиями. В драме «Вечная зима» он сыграл подростка Федора. В центре сюжета — супружеская пара, которая пытается пережить потерю ребенка. Главные роли исполнили Александр Робак и Юлия Марченко.
Романтические отношения Александра Новикова
Личная жизнь Александра также остается на виду у поклонников. Сероглазый рыжеволосый актер при росте 175 сантиметров не обделен вниманием девушек. Но уже продолжительное время он встречается с Екатериной Сичевой. Совместные фотографии пары появляются в социальных сетях, а молодые люди снимают вместе юмористические ролики, обыгрывая бытовые ситуации и популярные тренды. Известно, что они уже познакомились с родителями друг друга.
С родителями у Александра близкие и доверительные отношения. Наталья и Роман не только помогают сыну решать рабочие вопросы, но и участвуют в создании контента, фактически превратив деятельность Александра в семейный продакшн. В августе 2023 года актер сделал родителям первый взрослый подарок — купил им новый автомобиль.
«Мы дачу любим, но пришлось ей пожертвовать, потому что много занятий и съемок выпадает именно на выходные. Отдыхать предпочитаем на природе всей семьей. Если говорить о семейных традициях, то мы перед Новым годом собираемся все вместе и лепим пельмени (обязательно делаем один “счастливый”), а еще каждую субботу ходим в баню: мальчики налево, девочки направо», — рассказывала Наталья Новикова.
Как сейчас живёт Александр Новиков
Помимо кино Александр продолжает работать ведущим. С августа 2024 года на платформе VK выходило просветительское интервью-шоу «Уличный историк», где Новиков вместе с Маргаритой Дьяченковой проверял москвичей и гостей столицы на знание исторических фактов.
За последние годы его популярность продолжила расти, а график съемок становился все плотнее. Новиков рассказывал, что проекты сменяли друг друга, ему приходилось летать с одной съемочной площадки на другую и иногда возвращаться обратно уже к утру.
«Очень быстро пролетел для меня этот год. Наверное, потому что выдался он и активным, и интересным, и богатым на разные события. Было много классных знакомств, городов, много работы и нового опыта. Один проект сменялся другим, иногда приходилось лететь с одной съёмочной площадки на другую, а к утру возвращаться обратно. И, конечно, я этому очень рад. Рад заниматься любимым делом, становится лучше, ставить новые цели и пахать для их реализации. И мне классно, что в эту игру можно играть каждый день. Новый день - новые возможности добиться больше, чем было вчера, — сказал Новиков.
Сейчас актер продолжает совмещать съемки, учебу, работу ведущего и развитие социальных сетей. При этом он отдельно благодарит тех, кто верит в него, поддерживает и дает силы двигаться дальше.